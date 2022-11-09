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Дезертир из "Азова"* рассказал, как добил раненого российского бойца - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/dezertir-1830123810.html
Дезертир из "Азова"* рассказал, как добил раненого российского бойца
Дезертир из "Азова"* рассказал, как добил раненого российского бойца - РИА Новости, 09.11.2022
Дезертир из "Азова"* рассказал, как добил раненого российского бойца
Дезертировавший с поля боя боевик из полка "Азов"* подробно рассказал, как добивал раненого российского военного во время боев в Мариуполе. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:22
2022-11-09T15:46
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
батальон "азов"
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 9 ноя – РИА Новости. Дезертировавший с поля боя боевик из полка "Азов"* подробно рассказал, как добивал раненого российского военного во время боев в Мариуполе.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что следственным отделом МГБ региона возбуждено уголовное дело против жителя Мариуполя Ивана Кузнецова, 2002 года рождения, по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Кузнецов был задержан августе 2022 года. С апреля 2020 он служил в "Азове"* на должности старшего стрелка-наводчика, принимал участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и России."Изначально огонь открыл Позняков (боевик, воевавший в Мариуполе в составе территориальной обороны - ред.) по двум военнослужащим, предположительно, России. После того как, по его мнению, они были ликвидированы, он отошел и начал перезаряжать магазин... Как мне показалось, человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл (по нему) огонь, после чего убил",- рассказал боевик в ходе следственного эксперимента.* Запрещенная в России террористическая организация.
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мариуполь
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Дезертировавший боевик "Азова" о том, как добил российского бойца
"Мне показалось... что человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл огонь, после чего убил". Дезертировавший боевик украинского "Азова" (запрещенная в России террористическая организация) рассказал, как убил раненого российского бойца в Мариуполе.
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мариуполь, донецкая народная республика, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Батальон "Азов"
08:22 09.11.2022 (обновлено: 15:46 09.11.2022)
 
Дезертир из "Азова"* рассказал, как добил раненого российского бойца

Дезертир из "Азова" рассказал, как добил раненого российского бойца в Мариуполе

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 9 ноя – РИА Новости. Дезертировавший с поля боя боевик из полка "Азов"* подробно рассказал, как добивал раненого российского военного во время боев в Мариуполе.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что следственным отделом МГБ региона возбуждено уголовное дело против жителя Мариуполя Ивана Кузнецова, 2002 года рождения, по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Кузнецов был задержан августе 2022 года. С апреля 2020 он служил в "Азове"* на должности старшего стрелка-наводчика, принимал участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и России.
"Изначально огонь открыл Позняков (боевик, воевавший в Мариуполе в составе территориальной обороны - ред.) по двум военнослужащим, предположительно, России. После того как, по его мнению, они были ликвидированы, он отошел и начал перезаряжать магазин... Как мне показалось, человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл (по нему) огонь, после чего убил",- рассказал боевик в ходе следственного эксперимента.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнопленные ВСУ о расстрелах мирных жителей на Азовстали украинскими боевиками - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 05:09Специальная военная операция на Украине
Боевик "Азова"* рассказал о расстрелах мирных жителей на "Азовстали"
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаБатальон "Азов"
 
 
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