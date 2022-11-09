https://ria.ru/20221109/dezertir-1830123810.html

Дезертир из "Азова"* рассказал, как добил раненого российского бойца

Дезертир из "Азова"* рассказал, как добил раненого российского бойца - РИА Новости, 09.11.2022

Дезертир из "Азова"* рассказал, как добил раненого российского бойца

Дезертировавший с поля боя боевик из полка "Азов"* подробно рассказал, как добивал раненого российского военного во время боев в Мариуполе. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:22

2022-11-09T08:22

2022-11-09T15:46

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

батальон "азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830260202_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c01263f9163293eff6b6eedeed3e094.jpg

МАРИУПОЛЬ (ДНР), 9 ноя – РИА Новости. Дезертировавший с поля боя боевик из полка "Азов"* подробно рассказал, как добивал раненого российского военного во время боев в Мариуполе.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что следственным отделом МГБ региона возбуждено уголовное дело против жителя Мариуполя Ивана Кузнецова, 2002 года рождения, по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Кузнецов был задержан августе 2022 года. С апреля 2020 он служил в "Азове"* на должности старшего стрелка-наводчика, принимал участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и России."Изначально огонь открыл Позняков (боевик, воевавший в Мариуполе в составе территориальной обороны - ред.) по двум военнослужащим, предположительно, России. После того как, по его мнению, они были ликвидированы, он отошел и начал перезаряжать магазин... Как мне показалось, человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл (по нему) огонь, после чего убил",- рассказал боевик в ходе следственного эксперимента.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221023/rasstrely-1826002251.html

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дезертировавший боевик "Азова" о том, как добил российского бойца "Мне показалось... что человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл огонь, после чего убил". Дезертировавший боевик украинского "Азова" (запрещенная в России террористическая организация) рассказал, как убил раненого российского бойца в Мариуполе. 2022-11-09T08:22 true PT3M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, донецкая народная республика, батальон "азов"