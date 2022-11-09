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Девочка, которую мать выбросила с 11-го этажа в Москве, умерла

Девочка, которую мать выбросила с 11-го этажа в Москве, умерла - РИА Новости, 09.11.2022

Девочка, которую мать выбросила с 11-го этажа в Москве, умерла

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна многоэтажки в Москве, скончалась, действия подозреваемой подлежат квалификации по статье "убийство... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T07:13

2022-11-09T07:13

2022-11-09T07:17

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна многоэтажки в Москве, скончалась, действия подозреваемой подлежат квалификации по статье "убийство малолетнего", сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Девочка скончалась в больнице. Действия матери подлежат квалификация по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка)", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Москвы сообщала, что девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами жилого дома в Сумском проезде - предположительно, ее выбросила с 11-го этажа 26-летняя мать. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело.

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происшествия, москва, россия