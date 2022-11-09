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Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, отстранили от должности - РИА Новости, 09.11.2022
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Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, отстранили от должности
Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, отстранили от должности - РИА Новости, 09.11.2022
Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, отстранили от должности
Татарский районный суд Новосибирской области по требованию прокуратуры отстранил от должности депутата районного парламента, который сбил на машине шестилетнего РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:34
2022-11-09T13:34
происшествия
новосибирская область
единая россия
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НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Татарский районный суд Новосибирской области по требованию прокуратуры отстранил от должности депутата районного парламента, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП, сообщает в среду прокуратура региона.Вечером 30 октября в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Мамонтов на Toyota RAV-4 сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь мальчику вызвали прохожие, его госпитализировали в Татарскую ЦРБ, а затем вертолетом перевезли на лечение в областную больницу в Новосибирск."По требованию Татарской межрайонной прокуратуры от должности депутата совета депутатов отстранен фигурант ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребенок", - говорится в сообщении.В прокуратуре пояснили, что и.о. Татарского межрайонного прокурора направил в межрайонный следственный отдел СУСК России по Новосибирской области требование о необходимости отстранить Мамонтова, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), от должности депутата районного парламента."По результатам рассмотрения требования следователь направил в Татарский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий и о временном отстранении от должности. Суд 09.11.2022 рассмотрел ходатайство следователя и, выслушав заключение прокуратуры, принял решение об его удовлетворении", - сообщили в надзорном ведомстве.Сергей Мамонтов уже признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), суд назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток. В "Единой России" заявили, что с позором исключат депутата из партии.По данным главка МВД, после произошедшего депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в полицию. Освидетельствование установило, что он был трезв. На появившемся в интернете видеоролике видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает. Мальчик по счастливой случайности не получил угрожающих жизни травм и идет на поправку.
https://ria.ru/20221109/ubiystvo-1830175210.html
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происшествия, новосибирская область, единая россия
Происшествия, Новосибирская область, Единая Россия
13:34 09.11.2022
 
Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, отстранили от должности

Депутата Мамонтова, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП, отстранили от должности

Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области. Кадр записи с камеры видеонаблюдения
Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области. Кадр записи с камеры видеонаблюдения
Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области. Кадр записи с камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Татарский районный суд Новосибирской области по требованию прокуратуры отстранил от должности депутата районного парламента, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП, сообщает в среду прокуратура региона.
Вечером 30 октября в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Мамонтов на Toyota RAV-4 сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь мальчику вызвали прохожие, его госпитализировали в Татарскую ЦРБ, а затем вертолетом перевезли на лечение в областную больницу в Новосибирск.
"По требованию Татарской межрайонной прокуратуры от должности депутата совета депутатов отстранен фигурант ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребенок", - говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что и.о. Татарского межрайонного прокурора направил в межрайонный следственный отдел СУСК России по Новосибирской области требование о необходимости отстранить Мамонтова, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), от должности депутата районного парламента.
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"По результатам рассмотрения требования следователь направил в Татарский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий и о временном отстранении от должности. Суд 09.11.2022 рассмотрел ходатайство следователя и, выслушав заключение прокуратуры, принял решение об его удовлетворении", - сообщили в надзорном ведомстве.
Сергей Мамонтов уже признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), суд назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток. В "Единой России" заявили, что с позором исключат депутата из партии.
По данным главка МВД, после произошедшего депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в полицию. Освидетельствование установило, что он был трезв. На появившемся в интернете видеоролике видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает. Мальчик по счастливой случайности не получил угрожающих жизни травм и идет на поправку.
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