https://ria.ru/20221109/cygnus-1830278056.html

Грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Грузовик Cygnus пристыковался к МКС - РИА Новости, 09.11.2022

Грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Беспилотный грузовой корабль Cygnus совершил успешную стыковку с МКС, несмотря на полет с одной нераскрытой солнечной антенной, прямую трансляцию вело НАСА. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:31

2022-11-09T16:31

2022-11-09T16:31

земля

наса

northrop grumman

международная космическая станция (мкс)

cygnus

космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Беспилотный грузовой корабль Cygnus совершил успешную стыковку с МКС, несмотря на полет с одной нераскрытой солнечной антенной, прямую трансляцию вело НАСА."Cygnus произвел успешную стыковку с МКС", - сообщил ведущий трансляции.С борта МКС стыковкой руководит астронавт НАСА Николь Манн, с ее помощью был осуществлен захват корабля механическим манипулятором Canadarm 2, после чего корабль пристыковался к порту американского модуля Unity.Принадлежащий компании Northrop Grumman грузовик стартовал с Земли в понедельник. Вскоре после пуска на Cygnus раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн. После неудачных попыток специалистов раскрыть вторую антенну НАСА сообщило, что корабль обеспечен достаточным для стыковки с МКС запасом энергии.Cygnus доставил на орбиту провиант, предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов и оборудование для модернизации МКС.

https://ria.ru/20220728/miigaik-1805279328.html

земля

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, наса, northrop grumman, международная космическая станция (мкс), cygnus, космос - риа наука