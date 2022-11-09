https://ria.ru/20221109/cygnus-1830278056.html
Грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Грузовик Cygnus пристыковался к МКС - РИА Новости, 09.11.2022
Грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Беспилотный грузовой корабль Cygnus совершил успешную стыковку с МКС, несмотря на полет с одной нераскрытой солнечной антенной, прямую трансляцию вело НАСА. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:31
2022-11-09T16:31
2022-11-09T16:31
земля
наса
northrop grumman
международная космическая станция (мкс)
cygnus
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Беспилотный грузовой корабль Cygnus совершил успешную стыковку с МКС, несмотря на полет с одной нераскрытой солнечной антенной, прямую трансляцию вело НАСА."Cygnus произвел успешную стыковку с МКС", - сообщил ведущий трансляции.С борта МКС стыковкой руководит астронавт НАСА Николь Манн, с ее помощью был осуществлен захват корабля механическим манипулятором Canadarm 2, после чего корабль пристыковался к порту американского модуля Unity.Принадлежащий компании Northrop Grumman грузовик стартовал с Земли в понедельник. Вскоре после пуска на Cygnus раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн. После неудачных попыток специалистов раскрыть вторую антенну НАСА сообщило, что корабль обеспечен достаточным для стыковки с МКС запасом энергии.Cygnus доставил на орбиту провиант, предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов и оборудование для модернизации МКС.
https://ria.ru/20220728/miigaik-1805279328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, наса, northrop grumman, международная космическая станция (мкс), cygnus, космос - риа наука
Земля, НАСА, Northrop Grumman, Международная космическая станция (МКС), Cygnus, Космос - РИА Наука
Грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Беспилотный грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Беспилотный грузовой корабль Cygnus совершил успешную стыковку с МКС, несмотря на полет с одной нераскрытой солнечной антенной, прямую трансляцию вело НАСА.
"Cygnus произвел успешную стыковку с МКС", - сообщил ведущий трансляции.
С борта МКС стыковкой руководит астронавт НАСА Николь Манн, с ее помощью был осуществлен захват корабля механическим манипулятором Canadarm 2, после чего корабль пристыковался к порту американского модуля Unity.
Принадлежащий компании Northrop Grumman
грузовик стартовал с Земли
в понедельник. Вскоре после пуска на Cygnus раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн. После неудачных попыток специалистов раскрыть вторую антенну НАСА сообщило, что корабль обеспечен достаточным для стыковки с МКС запасом энергии.
Cygnus доставил на орбиту провиант, предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов и оборудование для модернизации МКС.