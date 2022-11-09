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Грузовик Cygnus пристыковался к МКС - РИА Новости, 09.11.2022
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Грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Грузовик Cygnus пристыковался к МКС - РИА Новости, 09.11.2022
Грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Беспилотный грузовой корабль Cygnus совершил успешную стыковку с МКС, несмотря на полет с одной нераскрытой солнечной антенной, прямую трансляцию вело НАСА. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:31
2022-11-09T16:31
земля
наса
northrop grumman
международная космическая станция (мкс)
cygnus
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Беспилотный грузовой корабль Cygnus совершил успешную стыковку с МКС, несмотря на полет с одной нераскрытой солнечной антенной, прямую трансляцию вело НАСА."Cygnus произвел успешную стыковку с МКС", - сообщил ведущий трансляции.С борта МКС стыковкой руководит астронавт НАСА Николь Манн, с ее помощью был осуществлен захват корабля механическим манипулятором Canadarm 2, после чего корабль пристыковался к порту американского модуля Unity.Принадлежащий компании Northrop Grumman грузовик стартовал с Земли в понедельник. Вскоре после пуска на Cygnus раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн. После неудачных попыток специалистов раскрыть вторую антенну НАСА сообщило, что корабль обеспечен достаточным для стыковки с МКС запасом энергии.Cygnus доставил на орбиту провиант, предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов и оборудование для модернизации МКС.
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земля, наса, northrop grumman, международная космическая станция (мкс), cygnus, космос - риа наука
Земля, НАСА, Northrop Grumman, Международная космическая станция (МКС), Cygnus, Космос - РИА Наука
16:31 09.11.2022
 
Грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Беспилотный грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Беспилотный грузовой корабль Cygnus совершил успешную стыковку с МКС, несмотря на полет с одной нераскрытой солнечной антенной, прямую трансляцию вело НАСА.
"Cygnus произвел успешную стыковку с МКС", - сообщил ведущий трансляции.
С борта МКС стыковкой руководит астронавт НАСА Николь Манн, с ее помощью был осуществлен захват корабля механическим манипулятором Canadarm 2, после чего корабль пристыковался к порту американского модуля Unity.
Принадлежащий компании Northrop Grumman грузовик стартовал с Земли в понедельник. Вскоре после пуска на Cygnus раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн. После неудачных попыток специалистов раскрыть вторую антенну НАСА сообщило, что корабль обеспечен достаточным для стыковки с МКС запасом энергии.
Cygnus доставил на орбиту провиант, предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов и оборудование для модернизации МКС.
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ЗемляНАСАNorthrop GrummanМеждународная космическая станция (МКС)CygnusКосмос - РИА Наука
 
 
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