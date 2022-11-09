Летящий на МКС грузовик Cygnus готов к стыковке, сообщили в НАСА
НАСА: летящий на МКС с одной солнечной антенной грузовик Cygnus готов к стыковке
© NASA / Jamie AdkinsРакета Northrop Grumman Antares с грузовым кораблем Cygnus на стартовой площадке Среднеатлантического регионального космодрома
Ракета Northrop Grumman Antares с грузовым кораблем Cygnus на стартовой площадке Среднеатлантического регионального космодрома . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. НАСА сообщает, что готовится к стыковке грузовика Cygnus с Международной космической станцией, несмотря на проблему с раскрытием одной из солнечных антенн корабля.
"Чтобы сконцентрировать внимание на прибытии на станцию, Northrop Grumman и НАСА после безуспешных попыток развернуть вторую солнечную антенну приняли решение не делать этого... У Cygnus достаточно энергии для стыковки с космической станцией в среду, 9 ноября", - сообщило НАСА.
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По расчетам НАСА, корабль начнет сближение с МКС в 11.30 мск, ведомство будет вести прямую трансляцию. В ходе стыковки член экипажа МКС астронавт НАСА Николь Манн осуществит захват корабля механическим манипулятором Canadarm 2, после чего корабль будет закреплен у порта американского модуля Unity.
Cygnus стартовал с Земли в понедельник. Через несколько часов после запуска стало известно, что у корабля раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн.
Northrop Grumman осуществляет доставку грузов на МКС на беспилотном корабле Cygnus по контракту с НАСА. Корабль, разработанный компанией Orbital ATK, которая была поглощена Northrop Grumman в 2018 году, выполняет полеты на МКС для НАСА с 2014 года. На его счету лишь один аварийный старт.