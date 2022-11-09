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Летящий на МКС грузовик Cygnus готов к стыковке, сообщили в НАСА - РИА Новости, 09.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221109/cygnus-1830134376.html
Летящий на МКС грузовик Cygnus готов к стыковке, сообщили в НАСА
Летящий на МКС грузовик Cygnus готов к стыковке, сообщили в НАСА - РИА Новости, 09.11.2022
Летящий на МКС грузовик Cygnus готов к стыковке, сообщили в НАСА
НАСА сообщает, что готовится к стыковке грузовика Cygnus с Международной космической станцией, несмотря на проблему с раскрытием одной из солнечных антенн... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:17
2022-11-09T09:17
наука
земля
наса
northrop grumman
orbital atk
международная космическая станция (мкс)
cygnus
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. НАСА сообщает, что готовится к стыковке грузовика Cygnus с Международной космической станцией, несмотря на проблему с раскрытием одной из солнечных антенн корабля."Чтобы сконцентрировать внимание на прибытии на станцию, Northrop Grumman и НАСА после безуспешных попыток развернуть вторую солнечную антенну приняли решение не делать этого... У Cygnus достаточно энергии для стыковки с космической станцией в среду, 9 ноября", - сообщило НАСА.По расчетам НАСА, корабль начнет сближение с МКС в 11.30 мск, ведомство будет вести прямую трансляцию. В ходе стыковки член экипажа МКС астронавт НАСА Николь Манн осуществит захват корабля механическим манипулятором Canadarm 2, после чего корабль будет закреплен у порта американского модуля Unity.Cygnus стартовал с Земли в понедельник. Через несколько часов после запуска стало известно, что у корабля раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн.Northrop Grumman осуществляет доставку грузов на МКС на беспилотном корабле Cygnus по контракту с НАСА. Корабль, разработанный компанией Orbital ATK, которая была поглощена Northrop Grumman в 2018 году, выполняет полеты на МКС для НАСА с 2014 года. На его счету лишь один аварийный старт.
https://ria.ru/20221028/mks-1827398253.html
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земля, наса, northrop grumman, orbital atk, международная космическая станция (мкс), cygnus, космос - риа наука, космос
Наука, Земля, НАСА, Northrop Grumman, Orbital ATK, Международная космическая станция (МКС), Cygnus, Космос - РИА Наука, Космос
09:17 09.11.2022
 
Летящий на МКС грузовик Cygnus готов к стыковке, сообщили в НАСА

НАСА: летящий на МКС с одной солнечной антенной грузовик Cygnus готов к стыковке

© NASA / Jamie AdkinsРакета Northrop Grumman Antares с грузовым кораблем Cygnus на стартовой площадке Среднеатлантического регионального космодрома
Ракета Northrop Grumman Antares с грузовым кораблем Cygnus на стартовой площадке Среднеатлантического регионального космодрома - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© NASA / Jamie Adkins
Ракета Northrop Grumman Antares с грузовым кораблем Cygnus на стартовой площадке Среднеатлантического регионального космодрома . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. НАСА сообщает, что готовится к стыковке грузовика Cygnus с Международной космической станцией, несмотря на проблему с раскрытием одной из солнечных антенн корабля.
"Чтобы сконцентрировать внимание на прибытии на станцию, Northrop Grumman и НАСА после безуспешных попыток развернуть вторую солнечную антенну приняли решение не делать этого... У Cygnus достаточно энергии для стыковки с космической станцией в среду, 9 ноября", - сообщило НАСА.
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По расчетам НАСА, корабль начнет сближение с МКС в 11.30 мск, ведомство будет вести прямую трансляцию. В ходе стыковки член экипажа МКС астронавт НАСА Николь Манн осуществит захват корабля механическим манипулятором Canadarm 2, после чего корабль будет закреплен у порта американского модуля Unity.
Cygnus стартовал с Земли в понедельник. Через несколько часов после запуска стало известно, что у корабля раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн.
Northrop Grumman осуществляет доставку грузов на МКС на беспилотном корабле Cygnus по контракту с НАСА. Корабль, разработанный компанией Orbital ATK, которая была поглощена Northrop Grumman в 2018 году, выполняет полеты на МКС для НАСА с 2014 года. На его счету лишь один аварийный старт.
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НаукаЗемляНАСАNorthrop GrummanOrbital ATKМеждународная космическая станция (МКС)CygnusКосмос - РИА НаукаКосмос
 
 
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