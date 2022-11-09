https://ria.ru/20221109/cygnus-1830134376.html

Летящий на МКС грузовик Cygnus готов к стыковке, сообщили в НАСА

Летящий на МКС грузовик Cygnus готов к стыковке, сообщили в НАСА - РИА Новости, 09.11.2022

Летящий на МКС грузовик Cygnus готов к стыковке, сообщили в НАСА

НАСА сообщает, что готовится к стыковке грузовика Cygnus с Международной космической станцией, несмотря на проблему с раскрытием одной из солнечных антенн... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:17

2022-11-09T09:17

2022-11-09T09:17

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международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. НАСА сообщает, что готовится к стыковке грузовика Cygnus с Международной космической станцией, несмотря на проблему с раскрытием одной из солнечных антенн корабля."Чтобы сконцентрировать внимание на прибытии на станцию, Northrop Grumman и НАСА после безуспешных попыток развернуть вторую солнечную антенну приняли решение не делать этого... У Cygnus достаточно энергии для стыковки с космической станцией в среду, 9 ноября", - сообщило НАСА.По расчетам НАСА, корабль начнет сближение с МКС в 11.30 мск, ведомство будет вести прямую трансляцию. В ходе стыковки член экипажа МКС астронавт НАСА Николь Манн осуществит захват корабля механическим манипулятором Canadarm 2, после чего корабль будет закреплен у порта американского модуля Unity.Cygnus стартовал с Земли в понедельник. Через несколько часов после запуска стало известно, что у корабля раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн.Northrop Grumman осуществляет доставку грузов на МКС на беспилотном корабле Cygnus по контракту с НАСА. Корабль, разработанный компанией Orbital ATK, которая была поглощена Northrop Grumman в 2018 году, выполняет полеты на МКС для НАСА с 2014 года. На его счету лишь один аварийный старт.

https://ria.ru/20221028/mks-1827398253.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земля, наса, northrop grumman, orbital atk, международная космическая станция (мкс), cygnus, космос - риа наука, космос