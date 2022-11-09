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В Чехии пожаловались, что ЕС делает недостаточно для борьбы с кризисом - РИА Новости, 09.11.2022
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В Чехии пожаловались, что ЕС делает недостаточно для борьбы с кризисом
В Чехии пожаловались, что ЕС делает недостаточно для борьбы с кризисом - РИА Новости, 09.11.2022
В Чехии пожаловались, что ЕС делает недостаточно для борьбы с кризисом
Министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела заявил, что Евросоюз действует слишком медленно для борьбы с энергокризисом и предотвращения его... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:26
2022-11-09T15:26
владимир путин
сергей лавров
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украина
еврокомиссия
нато
евросоюз
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела заявил, что Евросоюз действует слишком медленно для борьбы с энергокризисом и предотвращения его усугубления в следующем году.Сикела в интервью газете Financial Times призвал ЕС продолжать действовать в этом вопросе, в противном случае, по его мнению, существует вероятность столкнуться с серьезным экономическим ущербом, который также подорвет поддержку оказания помощи Украине."Мы должны начать думать о следующей зиме", - призвал он.Кроме того, Сикела заявил, что "разочарован" в связи с тем, что Еврокомиссия до сих пор не прояснила детали введения ограничений цены на российский газ. Он добавил, что намерен призывать к проведению стольких встреч по принятию этого и ряда других решений Еврокомиссией, сколько будет нужно для их принятия.Исполнительный вице-президент компании Schneider Electric Филипп Делорм в свою очередь предупредил, что в следующем году Европу могут ожидать отключения электричества по всему блоку.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221109/ekonomika-1830131269.html
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829071394.html
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владимир путин, сергей лавров, европа, украина, еврокомиссия, нато, евросоюз, россия, чехия
Владимир Путин, Сергей Лавров, Европа, Украина, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз, Россия, Чехия
15:26 09.11.2022
 
В Чехии пожаловались, что ЕС делает недостаточно для борьбы с кризисом

Министр торговли Чехии пожаловался, что ЕС делает недостаточно для борьбы с энергокризисом

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в медиабанкПрохожие на Карловом мосту в Праге
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела заявил, что Евросоюз действует слишком медленно для борьбы с энергокризисом и предотвращения его усугубления в следующем году.
Сикела в интервью газете Financial Times призвал ЕС продолжать действовать в этом вопросе, в противном случае, по его мнению, существует вероятность столкнуться с серьезным экономическим ущербом, который также подорвет поддержку оказания помощи Украине.
"Мы должны начать думать о следующей зиме", - призвал он.
Кроме того, Сикела заявил, что "разочарован" в связи с тем, что Еврокомиссия до сих пор не прояснила детали введения ограничений цены на российский газ. Он добавил, что намерен призывать к проведению стольких встреч по принятию этого и ряда других решений Еврокомиссией, сколько будет нужно для их принятия.
Исполнительный вице-президент компании Schneider Electric Филипп Делорм в свою очередь предупредил, что в следующем году Европу могут ожидать отключения электричества по всему блоку.
Упаковка банкнот номиналом 100 рублей на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 09:06
Россия на фоне мирового кризиса может быть "тихой гаванью", считает эксперт
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 17:49Специальная военная операция на Украине
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Владимир ПутинСергей ЛавровЕвропаУкраинаЕврокомиссияНАТОЕвросоюзРоссияЧехия
 
 
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