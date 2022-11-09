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МИД назвал заявления о поставках КНДР боеприпасов России фейками

МИД назвал заявления о поставках КНДР боеприпасов России фейками - РИА Новости, 09.11.2022

МИД назвал заявления о поставках КНДР боеприпасов России фейками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления о тайных поставках КНДР боеприпасов России для использования на Украине, назвала... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:40

2022-11-09T16:40

2022-11-09T16:49

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кндр (северная корея)

мария захарова

джон кирби

сша

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления о тайных поставках КНДР боеприпасов России для использования на Украине, назвала такие данные фейками."Никакого внятного обоснования этим утверждениям представлено не было и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями - это ложь от начала до конца и еще один пример фейков и спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, таким образом в США придумали повод для того, чтобы вводить санкции.На прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов для использования на Украине. Еще в сентябре в минобороны Северной Кореи опровергали подобные сообщения, заявляя, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США.

https://ria.ru/20220922/kndr-1818580937.html

россия

украина

кндр (северная корея)

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), мария захарова, джон кирби, сша