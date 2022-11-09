https://ria.ru/20221109/bloger-1830294040.html
Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата
Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата - РИА Новости, 09.11.2022
Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата
Пресненский суд Москвы постановил выслать из России блогера Николая Лебедева (Nekoglai) за нарушение миграционных правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:10
2022-11-09T17:10
2022-11-09T18:27
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы постановил выслать из России блогера Николая Лебедева (Nekoglai) за нарушение миграционных правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Кроме того, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.Такая санкция возможна, поскольку Лебедев — гражданин Молдавии. После вступления решения в силу у блогера будет время самостоятельно уехать за границу, в противном случае его вышлют силой. У него также есть десять суток на обжалование приговора.Блогера Nekoglai задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре.Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Оглашение приговора блогеру Николаю Лебедеву (Nekoglai)
Оглашение приговора блогеру Николаю Лебедеву (Nekoglai)
2022-11-09T17:10
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
17:10 09.11.2022 (обновлено: 18:27 09.11.2022)
Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата
Суд выслал в Молдавию блогера Nekoglai, сделавшего пародию на российского солдата
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы постановил выслать из России блогера Николая Лебедева (Nekoglai) за нарушение миграционных правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Кроме того, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 КоАП Российской Федерации. Назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей с административным выдворением за пределы России", — сказала собеседница агентства.
Такая санкция возможна, поскольку Лебедев — гражданин Молдавии. После вступления решения в силу у блогера будет время самостоятельно уехать за границу, в противном случае его вышлют силой. У него также есть десять суток на обжалование приговора.
Блогера Nekoglai задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре.
Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал.