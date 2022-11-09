https://ria.ru/20221109/bloger-1830294040.html

Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата

Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата - РИА Новости, 09.11.2022

Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата

Пресненский суд Москвы постановил выслать из России блогера Николая Лебедева (Nekoglai) за нарушение миграционных правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:10

2022-11-09T17:10

2022-11-09T18:27

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы постановил выслать из России блогера Николая Лебедева (Nekoglai) за нарушение миграционных правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Кроме того, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.Такая санкция возможна, поскольку Лебедев — гражданин Молдавии. После вступления решения в силу у блогера будет время самостоятельно уехать за границу, в противном случае его вышлют силой. У него также есть десять суток на обжалование приговора.Блогера Nekoglai задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре.Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал.

https://ria.ru/20221108/parodiya-1829981951.html

москва

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Оглашение приговора блогеру Николаю Лебедеву (Nekoglai) Оглашение приговора блогеру Николаю Лебедеву (Nekoglai) 2022-11-09T17:10 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия