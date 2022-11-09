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Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата - РИА Новости, 09.11.2022
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Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата
Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата - РИА Новости, 09.11.2022
Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата
Пресненский суд Москвы постановил выслать из России блогера Николая Лебедева (Nekoglai) за нарушение миграционных правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:10
2022-11-09T18:27
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы постановил выслать из России блогера Николая Лебедева (Nekoglai) за нарушение миграционных правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Кроме того, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.Такая санкция возможна, поскольку Лебедев — гражданин Молдавии. После вступления решения в силу у блогера будет время самостоятельно уехать за границу, в противном случае его вышлют силой. У него также есть десять суток на обжалование приговора.Блогера Nekoglai задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре.Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал.
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РИА Новости
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Оглашение приговора блогеру Николаю Лебедеву (Nekoglai)
Оглашение приговора блогеру Николаю Лебедеву (Nekoglai)
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
17:10 09.11.2022 (обновлено: 18:27 09.11.2022)
 
Суд выслал в Молдавию автора пародии на российского солдата

Суд выслал в Молдавию блогера Nekoglai, сделавшего пародию на российского солдата

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы постановил выслать из России блогера Николая Лебедева (Nekoglai) за нарушение миграционных правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Кроме того, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 КоАП Российской Федерации. Назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей с административным выдворением за пределы России", — сказала собеседница агентства.

Такая санкция возможна, поскольку Лебедев — гражданин Молдавии. После вступления решения в силу у блогера будет время самостоятельно уехать за границу, в противном случае его вышлют силой. У него также есть десять суток на обжалование приговора.
Блогера Nekoglai задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре.
Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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