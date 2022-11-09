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Микроводоросли станут "пищевыми заводами" благодаря ученым из России - РИА Новости, 09.11.2022
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Наука
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Микроводоросли станут "пищевыми заводами" благодаря ученым из России
Микроводоросли станут "пищевыми заводами" благодаря ученым из России - РИА Новости, 09.11.2022
Микроводоросли станут "пищевыми заводами" благодаря ученым из России
Новую технологию промышленного получения полисахаридов – веществ, востребованных в пищевой и фармакологической промышленности, – предложили ученые БФУ. По их... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T03:00
2022-11-09T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
балтийский федеральный университет
экология в россии
калининград
открытия - риа наука
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новую технологию промышленного получения полисахаридов – веществ, востребованных в пищевой и фармакологической промышленности, – предложили ученые БФУ. По их словам, технология позволит разработать новые виды полезных продуктов питания, биологически активных добавок к пище и лекарств. Результаты опубликованы в журнале Life.Микроводоросли сегодня все чаще применяют для получения биологически активных веществ в пищевой промышленности и фармакологии. Одно из наиболее востребованных соединений этого типа – полисахариды, рассказали ученые.Состав полисахаридов и их объем могут сильно меняться в зависимости от условий выращивания микроводорослей. Наибольшую ценность имеют полисахариды без примесей: как объяснили ученые, примеси могут содержать вещества, сводящие на нет полезный эффект соединений этого класса.Команда специалистов Балтийского федерального университета имени И. Канта предложила новую технологию производства полисахаридов из водорослей вида Vischeria punctata. По словам ученых, их подход отличается от аналогов более аккуратными методами извлечения и очистки ценных веществ.Полисахариды микроводорослей могут широко использоваться при создании новых видов пищевых продуктов – облегченных хлебобулочных изделий, специального питания для спорта и коррекции веса, продуктов, замедляющих старение, и других, сообщили ученые. Также полисахариды необходимы при создании новых биологически активных добавок и фармацевтических препаратов.Продукты и препараты с полисахаридами, как отметили специалисты, могут быть рекомендованы для снижения уровня холестерина в крови и предотвращения атеросклероза, для регулирования кишечного кровотока, стимулирования полезной микробиоты кишечника, для поглощения пищевых и химических мутагенов, для решения ряда других задач.Для извлечения всех полезных веществ из массы микроводорослей ученые БФУ использовали метод ультразвуковой экстракции. Для выделения конкретно полисахаридов из всей массы питательных веществ применялось осаждение спиртом, сообщили специалисты.Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение №075-15-2022-245, вн. № 13.2251.21.0134). В дальнейшем научный коллектив намерен подготовить предложенную технологию к промышленной реализации.Лаборатория микробиологии и биотехнологии БФУ входит в состав НОЦ "Промышленные биотехнологии", цель которого – фундаментальные и прикладные исследования биотехнологии растений и животных, а также создание альтернативной сырьевой базы для развития промышленных биотехнологий, фармацевтической, пищевой и химической промышленностей и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду.
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, балтийский федеральный университет, экология в россии, калининград, открытия - риа наука, питание
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Балтийский федеральный университет, Экология в России, Калининград, Открытия - РИА Наука, Питание
03:00 09.11.2022
 

Микроводоросли станут "пищевыми заводами" благодаря ученым из России

© Фото : БФУ им. Канта Заведующий Лабораторией микробиологии и биотехнологии БФУ Станислав Сухих
 Заведующий Лабораторией микробиологии и биотехнологии БФУ Станислав Сухих - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : БФУ им. Канта
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новую технологию промышленного получения полисахаридов – веществ, востребованных в пищевой и фармакологической промышленности, – предложили ученые БФУ. По их словам, технология позволит разработать новые виды полезных продуктов питания, биологически активных добавок к пище и лекарств. Результаты опубликованы в журнале Life.
Микроводоросли сегодня все чаще применяют для получения биологически активных веществ в пищевой промышленности и фармакологии. Одно из наиболее востребованных соединений этого типа – полисахариды, рассказали ученые.
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Состав полисахаридов и их объем могут сильно меняться в зависимости от условий выращивания микроводорослей. Наибольшую ценность имеют полисахариды без примесей: как объяснили ученые, примеси могут содержать вещества, сводящие на нет полезный эффект соединений этого класса.
Команда специалистов Балтийского федерального университета имени И. Канта предложила новую технологию производства полисахаридов из водорослей вида Vischeria punctata. По словам ученых, их подход отличается от аналогов более аккуратными методами извлечения и очистки ценных веществ.
"Мы определили параметры для максимально эффективного культивирования микроводорослей, в том числе подобрав питательную среду, обеспечивающую наиболее активный рост. Также мы детально изучили состав полисахаридов, содержащихся в микроводорослях Vischeria punctata, и подобрали оптимальные параметры их извлечения", – рассказал заведующий Лабораторией микробиологии и биотехнологии БФУ Станислав Сухих.
Полисахариды микроводорослей могут широко использоваться при создании новых видов пищевых продуктов – облегченных хлебобулочных изделий, специального питания для спорта и коррекции веса, продуктов, замедляющих старение, и других, сообщили ученые. Также полисахариды необходимы при создании новых биологически активных добавок и фармацевтических препаратов.
© Фото : БФУ им. Канта Заведующий Лабораторией микробиологии и биотехнологии БФУ Станислав Сухих
 Заведующий Лабораторией микробиологии и биотехнологии БФУ Станислав Сухих - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : БФУ им. Канта
Заведующий Лабораторией микробиологии и биотехнологии БФУ Станислав Сухих
Продукты и препараты с полисахаридами, как отметили специалисты, могут быть рекомендованы для снижения уровня холестерина в крови и предотвращения атеросклероза, для регулирования кишечного кровотока, стимулирования полезной микробиоты кишечника, для поглощения пищевых и химических мутагенов, для решения ряда других задач.
Для извлечения всех полезных веществ из массы микроводорослей ученые БФУ использовали метод ультразвуковой экстракции. Для выделения конкретно полисахаридов из всей массы питательных веществ применялось осаждение спиртом, сообщили специалисты.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение №075-15-2022-245, вн. № 13.2251.21.0134). В дальнейшем научный коллектив намерен подготовить предложенную технологию к промышленной реализации.
Лаборатория микробиологии и биотехнологии БФУ входит в состав НОЦ "Промышленные биотехнологии", цель которого – фундаментальные и прикладные исследования биотехнологии растений и животных, а также создание альтернативной сырьевой базы для развития промышленных биотехнологий, фармацевтической, пищевой и химической промышленностей и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду.
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