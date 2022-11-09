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Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности

Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности - РИА Новости, 09.11.2022

Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности

В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, обсуждены различные вопросы взаимодействия в сфере... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:51

2022-11-09T14:51

2022-11-09T14:51

николай патрушев

ибрахим раиси

иран

россия

в мире

совет безопасности рф

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, обсуждены различные вопросы взаимодействия в сфере безопасности, ряд международных проблем, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. На встрече обсуждены различные вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд международных проблем", - говорится в сообщении.Детали не раскрываются.

https://ria.ru/20221028/sdelka-1827559622.html

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николай патрушев, ибрахим раиси, иран, россия, в мире, совет безопасности рф