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Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности - РИА Новости, 09.11.2022
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Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности
Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности - РИА Новости, 09.11.2022
Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности
В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, обсуждены различные вопросы взаимодействия в сфере... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:51
2022-11-09T14:51
николай патрушев
ибрахим раиси
иран
россия
в мире
совет безопасности рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, обсуждены различные вопросы взаимодействия в сфере безопасности, ряд международных проблем, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. На встрече обсуждены различные вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд международных проблем", - говорится в сообщении.Детали не раскрываются.
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николай патрушев, ибрахим раиси, иран, россия, в мире, совет безопасности рф
Николай Патрушев, Ибрахим Раиси, Иран, Россия, В мире, Совет Безопасности РФ
14:51 09.11.2022
 
Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности

Патрушев обсудил с президентом Ирана Раиси вопросы сотрудничества в сфере безопасности

© Sputnik / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, обсуждены различные вопросы взаимодействия в сфере безопасности, ряд международных проблем, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.
"В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. На встрече обсуждены различные вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд международных проблем", - говорится в сообщении.
Детали не раскрываются.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Николай ПатрушевИбрахим РаисиИранРоссияВ миреСовет Безопасности РФ
 
 
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