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Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности
Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности - РИА Новости, 09.11.2022
Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности
В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, обсуждены различные вопросы взаимодействия в сфере... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:51
2022-11-09T14:51
2022-11-09T14:51
николай патрушев
ибрахим раиси
иран
россия
в мире
совет безопасности рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, обсуждены различные вопросы взаимодействия в сфере безопасности, ряд международных проблем, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. На встрече обсуждены различные вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд международных проблем", - говорится в сообщении.Детали не раскрываются.
https://ria.ru/20221028/sdelka-1827559622.html
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николай патрушев, ибрахим раиси, иран, россия, в мире, совет безопасности рф
Николай Патрушев, Ибрахим Раиси, Иран, Россия, В мире, Совет Безопасности РФ
Патрушев обсудил с президентом Ирана взаимодействие в сфере безопасности
Патрушев обсудил с президентом Ирана Раиси вопросы сотрудничества в сфере безопасности