https://ria.ru/20221109/bezhenets-1830117158.html

Беженец с Украины разнес "медленно" обслуживающих его канадцев

Беженец с Украины разнес "медленно" обслуживающих его канадцев - РИА Новости, 09.11.2022

Беженец с Украины разнес "медленно" обслуживающих его канадцев

Беженец с Украины пожаловался на "ужасный" сервис в канадских заведениях, пишет местный портал Narcity. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T07:02

2022-11-09T07:02

2022-11-09T07:03

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Беженец с Украины пожаловался на "ужасный" сервис в канадских заведениях, пишет местный портал Narcity.Молодой человек по имени Семен приехал в страну шесть месяцев назад, в своих соцсетях он опубликовал свою "первую жалобу", на которую обратил внимание Narcity. "И одно из самых заметных для нас украинцев — и я озвучиваю не только свои мысли, но и всех украинцев, которые приехали сюда со мной, как мои коллеги и некоторые из моих друзей — мы все разделяем одно и то же наблюдение, что сервис в Канаде ужасный", - заявил он.По словам украинца, по сравнению с Украиной все в таких местах, как кафе, продуктовые магазины, государственные учреждения, то есть там, где приходится общаться с людьми, предоставляющими какие-либо услуги, "намного хуже". "И говоря "хуже", я имею в виду, что это (происходит. – прим. ред.) намного медленнее, все медленнее", - пожаловался Семен.В качестве примера он привел заказ кофе, который "может занять 10 минут", при этом украинцы хотят пообщаться с менеджером, если это занимает "более трех секунд". Молодой человек добавил, что в Канаде обслуживают "с расслабленным отношением".С февраля в Канаду прибыло более ста тысяч граждан Украины и жителей Канады украинского происхождения. В марте Оттава дала украинцам экстренное разрешение на приезд в страну, при этом прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.

https://ria.ru/20221015/bezhenets-1824226462.html

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в мире, украина, канада