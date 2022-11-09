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В центре Афин произошли беспорядки - РИА Новости, 09.11.2022
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В центре Афин произошли беспорядки
В центре Афин произошли беспорядки - РИА Новости, 09.11.2022
В центре Афин произошли беспорядки
Беспорядки произошли в центре Афин во время шествия участников всеобщей забастовки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:36
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в мире
афины
греция
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АФИНЫ, 9 ноя — РИА Новости. Беспорядки произошли в центре Афин во время шествия участников всеобщей забастовки, сообщил корреспондент РИА Новости.На площади Синтагма перед парламентом группа анархистов в масках устроила провокацию и стала бросать в полицию камни и бутылки с зажигательной смесью. Силовики в ответ применили газ и светошумовые гранаты.Митингующие немедленно покинули площадь, поскольку из-за слезоточивого газа невозможно было дышать.В свою очередь, анархисты молотами стали бить бордюры и мраморные плиты, забрасывать полицию осколками, подожгли мусорные баки.В беспорядках участвовали несколько десятков человек. Они разбросали листовки "Нет государству капитала".Всеобщая забастовка парализовала в среду всю Грецию. Не работают большинство магазинов, предприятий и учреждений, местные органы власти, бастует общественный транспорт. В крупных городах проходят митинги и демонстрации. Люди протестуют против дороговизны, низких зарплат, снижения уровня жизни.
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Беспорядки в центре Афин
Беспорядки в центре Афин, анархисты бросают камни, полиция применяет газ и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. Страна парализована всеобщей забастовкой, не работают большинство магазинов, предприятий и учреждений, местные органы власти, бастует общественный транспорт. В крупных городах проходят митинги и демонстрации. Жители протестуют против дороговизны, низких зарплат, снижения уровня жизни.
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в мире, афины, греция
В мире, Афины, Греция
14:36 09.11.2022 (обновлено: 16:16 09.11.2022)
 
В центре Афин произошли беспорядки

В центре Афин произошли беспорядки во время шествия участников всеобщей забастовки

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 9 ноя — РИА Новости. Беспорядки произошли в центре Афин во время шествия участников всеобщей забастовки, сообщил корреспондент РИА Новости.
На площади Синтагма перед парламентом группа анархистов в масках устроила провокацию и стала бросать в полицию камни и бутылки с зажигательной смесью. Силовики в ответ применили газ и светошумовые гранаты.
Митингующие немедленно покинули площадь, поскольку из-за слезоточивого газа невозможно было дышать.
В свою очередь, анархисты молотами стали бить бордюры и мраморные плиты, забрасывать полицию осколками, подожгли мусорные баки.
В беспорядках участвовали несколько десятков человек. Они разбросали листовки "Нет государству капитала".
Всеобщая забастовка парализовала в среду всю Грецию. Не работают большинство магазинов, предприятий и учреждений, местные органы власти, бастует общественный транспорт. В крупных городах проходят митинги и демонстрации. Люди протестуют против дороговизны, низких зарплат, снижения уровня жизни.
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