https://ria.ru/20221109/besporyadki-1830233162.html

В центре Афин произошли беспорядки

В центре Афин произошли беспорядки - РИА Новости, 09.11.2022

В центре Афин произошли беспорядки

Беспорядки произошли в центре Афин во время шествия участников всеобщей забастовки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:36

2022-11-09T14:36

2022-11-09T16:16

в мире

афины

греция

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АФИНЫ, 9 ноя — РИА Новости. Беспорядки произошли в центре Афин во время шествия участников всеобщей забастовки, сообщил корреспондент РИА Новости.На площади Синтагма перед парламентом группа анархистов в масках устроила провокацию и стала бросать в полицию камни и бутылки с зажигательной смесью. Силовики в ответ применили газ и светошумовые гранаты.Митингующие немедленно покинули площадь, поскольку из-за слезоточивого газа невозможно было дышать.В свою очередь, анархисты молотами стали бить бордюры и мраморные плиты, забрасывать полицию осколками, подожгли мусорные баки.В беспорядках участвовали несколько десятков человек. Они разбросали листовки "Нет государству капитала".Всеобщая забастовка парализовала в среду всю Грецию. Не работают большинство магазинов, предприятий и учреждений, местные органы власти, бастует общественный транспорт. В крупных городах проходят митинги и демонстрации. Люди протестуют против дороговизны, низких зарплат, снижения уровня жизни.

https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

афины

греция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспорядки в центре Афин Беспорядки в центре Афин, анархисты бросают камни, полиция применяет газ и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. Страна парализована всеобщей забастовкой, не работают большинство магазинов, предприятий и учреждений, местные органы власти, бастует общественный транспорт. В крупных городах проходят митинги и демонстрации. Жители протестуют против дороговизны, низких зарплат, снижения уровня жизни. 2022-11-09T14:36 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афины, греция