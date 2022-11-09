https://ria.ru/20221109/belavia-1830198710.html

Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов

Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов - РИА Новости, 09.11.2022

Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов

Рейс "Белавии", вылетевший из Минска в Шарджу (ОАЭ), вынужден был вернуться в аэропорт из-за нештатной ситуации, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:56

2022-11-09T13:56

2022-11-09T13:56

туризм

минск

шарджа (эмират)

оаэ

белавиа

boeing 737-800

в мире

египет

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МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Рейс "Белавии", вылетевший из Минска в Шарджу (ОАЭ), вынужден был вернуться в аэропорт из-за нештатной ситуации, сообщили в авиакомпании."Девятого ноября в ходе выполнения рейса B2 727 Минск — Шарджа на самолете Boeing 737-800 произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов. В соответствии с действующими инструкциями командир принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт, — говорится в Telegram-канале компании.Отмечается, что на борту находились 158 пассажиров, их здоровью и безопасности ничего не угрожало. Для выполнения перевозок по маршруту Минск — Шарджа — Минск предоставлено другое воздушное судно."Растрескивание стекла кабины пилотов — ситуация, которая возникает случайным образом и не может быть спрогнозирована авиакомпанией. Это не влияет на безопасность полета", — отметили в пресс-службе.Уточняется, что возникшая нештатная ситуация оказала негативное влияние на выполнение некоторых рейсов 9 ноября. В частности, "Белавиа" была вынуждена изменить время вылета чартеров в Анталью и Шарм-эш-Шейх. Пассажирам будут предоставлены напитки и питание. В компании посоветовали следить за актуальной информацией о вылетах и прилетах на официальном сайте.

https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html

минск

шарджа (эмират)

оаэ

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

минск, шарджа (эмират), оаэ, белавиа, boeing 737-800, в мире, египет, новости - туризм, туризм