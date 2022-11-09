https://ria.ru/20221109/belavia-1830198710.html
Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов
Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов - РИА Новости, 09.11.2022
Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов
Рейс "Белавии", вылетевший из Минска в Шарджу (ОАЭ), вынужден был вернуться в аэропорт из-за нештатной ситуации, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:56
2022-11-09T13:56
2022-11-09T13:56
туризм
минск
шарджа (эмират)
оаэ
белавиа
boeing 737-800
в мире
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742887572_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_b250150d42c7aae5d1030e09ef6f2cbb.jpg
МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Рейс "Белавии", вылетевший из Минска в Шарджу (ОАЭ), вынужден был вернуться в аэропорт из-за нештатной ситуации, сообщили в авиакомпании."Девятого ноября в ходе выполнения рейса B2 727 Минск — Шарджа на самолете Boeing 737-800 произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов. В соответствии с действующими инструкциями командир принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт, — говорится в Telegram-канале компании.Отмечается, что на борту находились 158 пассажиров, их здоровью и безопасности ничего не угрожало. Для выполнения перевозок по маршруту Минск — Шарджа — Минск предоставлено другое воздушное судно."Растрескивание стекла кабины пилотов — ситуация, которая возникает случайным образом и не может быть спрогнозирована авиакомпанией. Это не влияет на безопасность полета", — отметили в пресс-службе.Уточняется, что возникшая нештатная ситуация оказала негативное влияние на выполнение некоторых рейсов 9 ноября. В частности, "Белавиа" была вынуждена изменить время вылета чартеров в Анталью и Шарм-эш-Шейх. Пассажирам будут предоставлены напитки и питание. В компании посоветовали следить за актуальной информацией о вылетах и прилетах на официальном сайте.
https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html
минск
шарджа (эмират)
оаэ
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742887572_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3b9289818caee3ed1a6587c271a74e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, шарджа (эмират), оаэ, белавиа, boeing 737-800, в мире, египет, новости - туризм, туризм
Туризм, Минск, Шарджа (эмират), ОАЭ, Белавиа, Boeing 737-800, В мире, Египет, Новости - Туризм, Туризм
Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов
Самолет "Белавии" Минск — Шарджа вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации
МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Рейс "Белавии", вылетевший из Минска в Шарджу (ОАЭ), вынужден был вернуться в аэропорт из-за нештатной ситуации, сообщили в авиакомпании.
"Девятого ноября в ходе выполнения рейса B2 727 Минск — Шарджа на самолете Boeing 737-800
произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов. В соответствии с действующими инструкциями командир принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт, — говорится в Telegram
-канале компании.
Отмечается, что на борту находились 158 пассажиров, их здоровью и безопасности ничего не угрожало. Для выполнения перевозок по маршруту Минск — Шарджа — Минск предоставлено другое воздушное судно.
"Растрескивание стекла кабины пилотов — ситуация, которая возникает случайным образом и не может быть спрогнозирована авиакомпанией. Это не влияет на безопасность полета", — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что возникшая нештатная ситуация оказала негативное влияние на выполнение некоторых рейсов 9 ноября. В частности, "Белавиа" была вынуждена изменить время вылета чартеров в Анталью
и Шарм-эш-Шейх
. Пассажирам будут предоставлены напитки и питание.
В компании посоветовали следить за актуальной информацией о вылетах и прилетах на официальном сайте.