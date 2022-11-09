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Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221109/belavia-1830198710.html
Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов
Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов - РИА Новости, 09.11.2022
Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов
Рейс "Белавии", вылетевший из Минска в Шарджу (ОАЭ), вынужден был вернуться в аэропорт из-за нештатной ситуации, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:56
2022-11-09T13:56
туризм
минск
шарджа (эмират)
оаэ
белавиа
boeing 737-800
в мире
египет
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МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Рейс "Белавии", вылетевший из Минска в Шарджу (ОАЭ), вынужден был вернуться в аэропорт из-за нештатной ситуации, сообщили в авиакомпании."Девятого ноября в ходе выполнения рейса B2 727 Минск — Шарджа на самолете Boeing 737-800 произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов. В соответствии с действующими инструкциями командир принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт, — говорится в Telegram-канале компании.Отмечается, что на борту находились 158 пассажиров, их здоровью и безопасности ничего не угрожало. Для выполнения перевозок по маршруту Минск — Шарджа — Минск предоставлено другое воздушное судно."Растрескивание стекла кабины пилотов — ситуация, которая возникает случайным образом и не может быть спрогнозирована авиакомпанией. Это не влияет на безопасность полета", — отметили в пресс-службе.Уточняется, что возникшая нештатная ситуация оказала негативное влияние на выполнение некоторых рейсов 9 ноября. В частности, "Белавиа" была вынуждена изменить время вылета чартеров в Анталью и Шарм-эш-Шейх. Пассажирам будут предоставлены напитки и питание. В компании посоветовали следить за актуальной информацией о вылетах и прилетах на официальном сайте.
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минск
шарджа (эмират)
оаэ
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минск, шарджа (эмират), оаэ, белавиа, boeing 737-800, в мире, египет, новости - туризм, туризм
Туризм, Минск, Шарджа (эмират), ОАЭ, Белавиа, Boeing 737-800, В мире, Египет, Новости - Туризм, Туризм
13:56 09.11.2022
 
Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов

Самолет "Белавии" Минск — Шарджа вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Рейс "Белавии", вылетевший из Минска в Шарджу (ОАЭ), вынужден был вернуться в аэропорт из-за нештатной ситуации, сообщили в авиакомпании.
"Девятого ноября в ходе выполнения рейса B2 727 Минск — Шарджа на самолете Boeing 737-800 произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов. В соответствии с действующими инструкциями командир принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт, — говорится в Telegram-канале компании.
Отмечается, что на борту находились 158 пассажиров, их здоровью и безопасности ничего не угрожало. Для выполнения перевозок по маршруту Минск — Шарджа — Минск предоставлено другое воздушное судно.
"Растрескивание стекла кабины пилотов — ситуация, которая возникает случайным образом и не может быть спрогнозирована авиакомпанией. Это не влияет на безопасность полета", — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что возникшая нештатная ситуация оказала негативное влияние на выполнение некоторых рейсов 9 ноября. В частности, "Белавиа" была вынуждена изменить время вылета чартеров в Анталью и Шарм-эш-Шейх. Пассажирам будут предоставлены напитки и питание.
В компании посоветовали следить за актуальной информацией о вылетах и прилетах на официальном сайте.
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ТуризмМинскШарджа (эмират)ОАЭБелавиаBoeing 737-800В миреЕгипетНовости - ТуризмТуризм
 
 
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