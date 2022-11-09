https://ria.ru/20221109/bayden-1830139186.html
СМИ: более двух третей проголосовавших в США не желают переизбрания Байдена
СМИ: более двух третей проголосовавших в США не желают переизбрания Байдена - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: более двух третей проголосовавших в США не желают переизбрания Байдена
Более двух третей проголосовавших на выборах в Конгресс американских граждан не желают переизбрания Джо Байдена на пост президента США, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:32
2022-11-09T09:32
2022-11-09T09:42
в мире
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Более двух третей проголосовавших на выборах в Конгресс американских граждан не желают переизбрания Джо Байдена на пост президента США, свидетельствуют данные экзит-пола, опубликованного в среду утром телеканалом CNN.Согласно его данным, свыше 7 из 10 независимых избирателей и примерно 9 из 10 избирателей, симпатизирующих республиканцам, высказались против такой перспективы. При этом менее 6 из 10 избирателей, разделяющих взгляды демократов, считают, что Байден должен баллотироваться в 2024 году.Что касается бывшего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа, то две трети независимых избирателей и 9 из 10 голосующих-демократов заявили, что относятся к нему неблагожелательно. Среди проголосовавших республиканцев, напротив, две трети придерживаются положительного мнения о бывшем президенте.
https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
09:32 09.11.2022 (обновлено: 09:42 09.11.2022)
СМИ: более двух третей проголосовавших в США не желают переизбрания Байдена
Экзит-полл CNN: более двух третей проголосовавших в США не желают переизбрания Байдена