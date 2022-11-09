https://ria.ru/20221109/bayden-1830139186.html

СМИ: более двух третей проголосовавших в США не желают переизбрания Байдена

СМИ: более двух третей проголосовавших в США не желают переизбрания Байдена - РИА Новости, 09.11.2022

СМИ: более двух третей проголосовавших в США не желают переизбрания Байдена

Более двух третей проголосовавших на выборах в Конгресс американских граждан не желают переизбрания Джо Байдена на пост президента США, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:32

2022-11-09T09:32

2022-11-09T09:42

в мире

сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Более двух третей проголосовавших на выборах в Конгресс американских граждан не желают переизбрания Джо Байдена на пост президента США, свидетельствуют данные экзит-пола, опубликованного в среду утром телеканалом CNN.Согласно его данным, свыше 7 из 10 независимых избирателей и примерно 9 из 10 избирателей, симпатизирующих республиканцам, высказались против такой перспективы. При этом менее 6 из 10 избирателей, разделяющих взгляды демократов, считают, что Байден должен баллотироваться в 2024 году.Что касается бывшего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа, то две трети независимых избирателей и 9 из 10 голосующих-демократов заявили, что относятся к нему неблагожелательно. Среди проголосовавших республиканцев, напротив, две трети придерживаются положительного мнения о бывшем президенте.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022