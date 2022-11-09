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В российских банках заявили, что не испытывают проблем с банкоматами - РИА Новости, 09.11.2022
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В российских банках заявили, что не испытывают проблем с банкоматами
В российских банках заявили, что не испытывают проблем с банкоматами - РИА Новости, 09.11.2022
В российских банках заявили, что не испытывают проблем с банкоматами
Российские банки не испытывают беспокойства в вопросе оснащения банкоматами и программным обеспечением, показал опрос, проведенный РИА Новости. По словам... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:32
2022-11-09T08:32
экономика
сбербанк россии
втб
"дом.рф"
хоум кредит
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские банки не испытывают беспокойства в вопросе оснащения банкоматами и программным обеспечением, показал опрос, проведенный РИА Новости. По словам участников рынка, ушедшим западным игрокам найдена азиатская альтернатива, а многие отечественные программные разработки не уступают зарубежным аналогам.Сбербанк обеспечен достаточным количеством устройств самообслуживания и комплектующих к ним, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке. Кроме того, в этом году банк перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение и приступил к переводу банкоматов на Linux. "К концу 2023 года на Linux будут работать 90% сети, а до конца текущего года на отечественной операционной системе заработают первые 100 устройств", - добавили в банке.ВТБ тоже внимательно следит за новинками российского и зарубежного рынка. "Мы уже завершили тестирование банкоматов китайского производства и осенью установили в Москве первые пять устройств в качестве пилотного проекта. Основной критерий выбора новых моделей – высокий уровень технологической базы и надежности. Сегодня значительная часть банкоматов уже работает на отечественных программах", - прокомментировали в кредитной организации.Российские банки из-за санкций Запада столкнулись с проблемой в покупке ПО из-за того, что многие поставщики прекратили сотрудничество с Россией. Однако существенной проблемой для банков это не является, что подтверждается успешным функционированием банковского сектора, отмечают в банке "Открытие". "Мы не видим задач, решение которых не может быть достигнуто разработкой отечественного ПО. Равно как и не видим категорий западного ПО, принципиально не имеющих аналогов среди отечественных продуктов", - подчеркнули там.Необходимости кардинальных изменений не видят и в банке "Дом.РФ". Все спокойно и в Новикомбанке. По словам директора департамента процессинга и платежных систем Евгения Березовского, в настоящее время банк активно вводит в эксплуатацию российские банкоматы и параллельно ведет переговоры с азиатскими производителями, в первую очередь, в Китае и Южной Корее."В отличие от американских и европейских производителей, которые отказались от поддержки ранее проданных устройств, азиатские производители демонстрируют клиентоориентированность и надежность. Помимо поставок самих устройств, они готовы обеспечить высокий уровень поддержки установленного программного обеспечения, а их сервисные организации имеют в наличии необходимый объем запасных частей, необходимых для обслуживания банкоматов", - говорит он.Банк "Хоум Кредит" также рассматривает продукцию корейских, китайских и российских производителей для замены стареющих банкоматов и техники, произведенных компаниями, ушедшими с российского рынка. Что касается программного обеспечения, то в большинстве случаев он пользуется российскими разработками. РСХБ также планирует начать сотрудничество с поставщиками оборудования из Китая и Южной Кореи.
https://ria.ru/20220906/bankomat-1814756806.html
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экономика, сбербанк россии, втб, "дом.рф", хоум кредит , россия
Экономика, Сбербанк России, ВТБ, "Дом.РФ", Хоум Кредит , Россия
08:32 09.11.2022
 
В российских банках заявили, что не испытывают проблем с банкоматами

В российских банках заявили, что не испытывают проблем с банкоматами и их комплектующими

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКлиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате
Клиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Клиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские банки не испытывают беспокойства в вопросе оснащения банкоматами и программным обеспечением, показал опрос, проведенный РИА Новости. По словам участников рынка, ушедшим западным игрокам найдена азиатская альтернатива, а многие отечественные программные разработки не уступают зарубежным аналогам.
Сбербанк обеспечен достаточным количеством устройств самообслуживания и комплектующих к ним, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке. Кроме того, в этом году банк перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение и приступил к переводу банкоматов на Linux. "К концу 2023 года на Linux будут работать 90% сети, а до конца текущего года на отечественной операционной системе заработают первые 100 устройств", - добавили в банке.
ВТБ тоже внимательно следит за новинками российского и зарубежного рынка. "Мы уже завершили тестирование банкоматов китайского производства и осенью установили в Москве первые пять устройств в качестве пилотного проекта. Основной критерий выбора новых моделей – высокий уровень технологической базы и надежности. Сегодня значительная часть банкоматов уже работает на отечественных программах", - прокомментировали в кредитной организации.
Российские банки из-за санкций Запада столкнулись с проблемой в покупке ПО из-за того, что многие поставщики прекратили сотрудничество с Россией. Однако существенной проблемой для банков это не является, что подтверждается успешным функционированием банковского сектора, отмечают в банке "Открытие". "Мы не видим задач, решение которых не может быть достигнуто разработкой отечественного ПО. Равно как и не видим категорий западного ПО, принципиально не имеющих аналогов среди отечественных продуктов", - подчеркнули там.
Пользователь использует банковскую карту Мир в банкомате - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 10:32
Сбербанк оснастит все банкоматы российским ПО
Необходимости кардинальных изменений не видят и в банке "Дом.РФ". Все спокойно и в Новикомбанке. По словам директора департамента процессинга и платежных систем Евгения Березовского, в настоящее время банк активно вводит в эксплуатацию российские банкоматы и параллельно ведет переговоры с азиатскими производителями, в первую очередь, в Китае и Южной Корее.
"В отличие от американских и европейских производителей, которые отказались от поддержки ранее проданных устройств, азиатские производители демонстрируют клиентоориентированность и надежность. Помимо поставок самих устройств, они готовы обеспечить высокий уровень поддержки установленного программного обеспечения, а их сервисные организации имеют в наличии необходимый объем запасных частей, необходимых для обслуживания банкоматов", - говорит он.
Банк "Хоум Кредит" также рассматривает продукцию корейских, китайских и российских производителей для замены стареющих банкоматов и техники, произведенных компаниями, ушедшими с российского рынка. Что касается программного обеспечения, то в большинстве случаев он пользуется российскими разработками. РСХБ также планирует начать сотрудничество с поставщиками оборудования из Китая и Южной Кореи.
Банкомат в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 09:19
Российские банкоматы поступят на рынок в феврале-марте 2023 года
 
ЭкономикаСбербанк РоссииВТБ"Дом.РФ"Хоум КредитРоссия
 
 
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