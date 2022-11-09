Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221109/bakhrushinskiy-1830228200.html
Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент
Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент - РИА Новости, 09.11.2022
Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент
В программе Арт-мастерской Бахрушинского музея 19 ноября стартует новый детский образовательный абонемент "Юный сценограф", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:05
2022-11-09T19:05
культура
новости культуры
музеи
театральный музей имени бахрушина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830225102_484:0:4126:2048_1920x0_80_0_0_7da7f991e06d7c5647bfbe550074ffb8.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В программе Арт-мастерской Бахрушинского музея 19 ноября стартует новый детский образовательный абонемент "Юный сценограф", сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.В ходе проекта юные посетители овладеют изобразительной грамотой и смогут проявить себя в разных театральных профессиях – сценографа, художника по костюмам, гримера, бутафора. Полный цикл из 6-ти занятий познакомит ребят с основными направлениями в театральном искусстве. Наглядными примерами станут уникальные экспонаты из фондов музея.24 декабря на финальном занятии участники изготовят театральный макет и смогут представить свою работу на конкурс. Победителей определит экспертное жюри. Авторы трех выбранных работ получат абонемент на посещение филиалов музея и памятные подарки."Мы получили невероятно теплый отклик участников абонементов для будущих актеров и драматургов, которые музей запустил в сентябре этого года. Выпускница курса написала монопьесу, по которой был создан эскизный спектакль", — рассказывает о предыдущем проекте директор музея Кристина Трубинова.
https://ria.ru/20221025/arkhivnyedokumenty-1826458982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830225102_778:0:3509:2048_1920x0_80_0_0_1af53939c1a1cebbdbef05c191482ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музеи, театральный музей имени бахрушина
Культура, Новости культуры, Музеи, Театральный музей имени Бахрушина
19:05 09.11.2022
 
Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент

Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент "Юный сценограф"

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЗдание Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина
Здание Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В программе Арт-мастерской Бахрушинского музея 19 ноября стартует новый детский образовательный абонемент "Юный сценограф", сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.
В ходе проекта юные посетители овладеют изобразительной грамотой и смогут проявить себя в разных театральных профессиях – сценографа, художника по костюмам, гримера, бутафора.
Полный цикл из 6-ти занятий познакомит ребят с основными направлениями в театральном искусстве. Наглядными примерами станут уникальные экспонаты из фондов музея.
24 декабря на финальном занятии участники изготовят театральный макет и смогут представить свою работу на конкурс. Победителей определит экспертное жюри. Авторы трех выбранных работ получат абонемент на посещение филиалов музея и памятные подарки.
"Мы получили невероятно теплый отклик участников абонементов для будущих актеров и драматургов, которые музей запустил в сентябре этого года. Выпускница курса написала монопьесу, по которой был создан эскизный спектакль", — рассказывает о предыдущем проекте директор музея Кристина Трубинова.
Поздравительный Адрес Боброву Ф.А., драматическому актеру и режиссеру, заслуженному артисту РСФСР - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 11:05Культура
От Грибоедова до указа Елизаветы: новый электронный проект музея Бахрушина
 
КультураНовости культурыМузеиТеатральный музей имени Бахрушина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала