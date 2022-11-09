https://ria.ru/20221109/bakhrushinskiy-1830228200.html

Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент

Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент - РИА Новости, 09.11.2022

Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент

В программе Арт-мастерской Бахрушинского музея 19 ноября стартует новый детский образовательный абонемент "Юный сценограф", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:05

2022-11-09T19:05

2022-11-09T19:05

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театральный музей имени бахрушина

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В программе Арт-мастерской Бахрушинского музея 19 ноября стартует новый детский образовательный абонемент "Юный сценограф", сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.В ходе проекта юные посетители овладеют изобразительной грамотой и смогут проявить себя в разных театральных профессиях – сценографа, художника по костюмам, гримера, бутафора. Полный цикл из 6-ти занятий познакомит ребят с основными направлениями в театральном искусстве. Наглядными примерами станут уникальные экспонаты из фондов музея.24 декабря на финальном занятии участники изготовят театральный макет и смогут представить свою работу на конкурс. Победителей определит экспертное жюри. Авторы трех выбранных работ получат абонемент на посещение филиалов музея и памятные подарки."Мы получили невероятно теплый отклик участников абонементов для будущих актеров и драматургов, которые музей запустил в сентябре этого года. Выпускница курса написала монопьесу, по которой был создан эскизный спектакль", — рассказывает о предыдущем проекте директор музея Кристина Трубинова.

https://ria.ru/20221025/arkhivnyedokumenty-1826458982.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, театральный музей имени бахрушина