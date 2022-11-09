https://ria.ru/20221109/bakhrushinskiy-1830228200.html
Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент
Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент - РИА Новости, 09.11.2022
Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент
В программе Арт-мастерской Бахрушинского музея 19 ноября стартует новый детский образовательный абонемент "Юный сценограф", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:05
2022-11-09T19:05
2022-11-09T19:05
культура
новости культуры
музеи
театральный музей имени бахрушина
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В программе Арт-мастерской Бахрушинского музея 19 ноября стартует новый детский образовательный абонемент "Юный сценограф", сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.В ходе проекта юные посетители овладеют изобразительной грамотой и смогут проявить себя в разных театральных профессиях – сценографа, художника по костюмам, гримера, бутафора. Полный цикл из 6-ти занятий познакомит ребят с основными направлениями в театральном искусстве. Наглядными примерами станут уникальные экспонаты из фондов музея.24 декабря на финальном занятии участники изготовят театральный макет и смогут представить свою работу на конкурс. Победителей определит экспертное жюри. Авторы трех выбранных работ получат абонемент на посещение филиалов музея и памятные подарки."Мы получили невероятно теплый отклик участников абонементов для будущих актеров и драматургов, которые музей запустил в сентябре этого года. Выпускница курса написала монопьесу, по которой был создан эскизный спектакль", — рассказывает о предыдущем проекте директор музея Кристина Трубинова.
https://ria.ru/20221025/arkhivnyedokumenty-1826458982.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, театральный музей имени бахрушина
Культура, Новости культуры, Музеи, Театральный музей имени Бахрушина
Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент
Бахрушинский музей открывает детский образовательный абонемент "Юный сценограф"
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В программе Арт-мастерской Бахрушинского музея 19 ноября стартует новый детский образовательный абонемент "Юный сценограф", сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.
В ходе проекта юные посетители овладеют изобразительной грамотой и смогут проявить себя в разных театральных профессиях – сценографа, художника по костюмам, гримера, бутафора.
Полный цикл из 6-ти занятий познакомит ребят с основными направлениями в театральном искусстве. Наглядными примерами станут уникальные экспонаты из фондов музея.
24 декабря на финальном занятии участники изготовят театральный макет и смогут представить свою работу на конкурс. Победителей определит экспертное жюри. Авторы трех выбранных работ получат абонемент на посещение филиалов музея и памятные подарки.
"Мы получили невероятно теплый отклик участников абонементов для будущих актеров и драматургов, которые музей запустил в сентябре этого года. Выпускница курса написала монопьесу, по которой был создан эскизный спектакль", — рассказывает о предыдущем проекте директор музея Кристина Трубинова.