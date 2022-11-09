https://ria.ru/20221109/aviatsiya-1830226747.html
Путин присвоил 277-му авиаполку звание гвардейского
Путин присвоил 277-му авиаполку звание гвардейского - РИА Новости, 09.11.2022
Путин присвоил 277-му авиаполку звание гвардейского
Президент РФ присвоил 277-му бомбардировочному авиаполку наименование гвардейский, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:16
2022-11-09T14:16
2022-11-09T14:16
безопасность
россия
су-24м
су-34
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Президент РФ присвоил 277-му бомбардировочному авиаполку наименование гвардейский, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.Согласно данным открытых источников, на вооружении 277-го авиаполка стоят фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34. Полк дислоцирован в Хабаровском крае."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 277 бомбардировочному авиационному Млавскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 277 гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк", - говорится в указе.Фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34 относятся к оперативно-тактической авиации и активно применяются российскими Воздушно-космическими силами в рамках специальной военной операции на Украине для нанесения ударов по военным объектам, технике и живой силе противника.
https://ria.ru/20221104/orden-1829266228.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, су-24м, су-34, вооруженные силы рф, владимир путин
Безопасность, Россия, Су-24М, Су-34, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
Путин присвоил 277-му авиаполку звание гвардейского
Путин подписал указ о присвоении 277-му бомбардировочному авиаполку звание гвардейского