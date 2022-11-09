https://ria.ru/20221109/avariya-1830179698.html

Пострадавшие при аварии Ми-2 под Костромой находятся в реанимации

Пострадавшие при аварии Ми-2 под Костромой находятся в реанимации - РИА Новости, 09.11.2022

Пострадавшие при аварии Ми-2 под Костромой находятся в реанимации

Все четверо пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-2 в Костромской области находятся в реанимации, они в сознании, но состояние одного пациента... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:02

2022-11-09T12:02

2022-11-09T12:02

происшествия

костромская область

россия

кострома

следственный комитет россии (ск рф)

ми-2

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Все четверо пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-2 в Костромской области находятся в реанимации, они в сознании, но состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое, сообщила администрация региона.Утром в среду глава департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин доложил губернатору Сергею Ситникову о состоянии пострадавших."На данный момент состояние одного из пациентов очень тяжелое, двое в стабильно тяжелом состоянии, один - средней тяжести. Все находятся в сознании, двое - на искусственной вентиляции легких. Проведено несколько операций, продолжается консервативная терапия раннего послеоперационного периода", - говорится в сообщении.Отмечается, что переливание крови пострадавшим не потребовалось.Накануне при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, которого эвакуировали с инфарктом, два пилота и два фельдшера получили травмы. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим судном, повлекшие по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20221108/patsient-1830080982.html

https://ria.ru/20220825/vertolet-1811974030.html

костромская область

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кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, костромская область, россия, кострома, следственный комитет россии (ск рф), ми-2