https://ria.ru/20221109/avariya-1830179698.html
Пострадавшие при аварии Ми-2 под Костромой находятся в реанимации
Пострадавшие при аварии Ми-2 под Костромой находятся в реанимации - РИА Новости, 09.11.2022
Пострадавшие при аварии Ми-2 под Костромой находятся в реанимации
Все четверо пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-2 в Костромской области находятся в реанимации, они в сознании, но состояние одного пациента... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:02
2022-11-09T12:02
2022-11-09T12:02
происшествия
костромская область
россия
кострома
следственный комитет россии (ск рф)
ми-2
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Все четверо пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-2 в Костромской области находятся в реанимации, они в сознании, но состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое, сообщила администрация региона.Утром в среду глава департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин доложил губернатору Сергею Ситникову о состоянии пострадавших."На данный момент состояние одного из пациентов очень тяжелое, двое в стабильно тяжелом состоянии, один - средней тяжести. Все находятся в сознании, двое - на искусственной вентиляции легких. Проведено несколько операций, продолжается консервативная терапия раннего послеоперационного периода", - говорится в сообщении.Отмечается, что переливание крови пострадавшим не потребовалось.Накануне при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, которого эвакуировали с инфарктом, два пилота и два фельдшера получили травмы. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим судном, повлекшие по неосторожности смерть человека).
https://ria.ru/20221108/patsient-1830080982.html
https://ria.ru/20220825/vertolet-1811974030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, костромская область, россия, кострома, следственный комитет россии (ск рф), ми-2
Происшествия, Костромская область, Россия, Кострома, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-2
Пострадавшие при аварии Ми-2 под Костромой находятся в реанимации
Четверо пострадавших при аварийной посадке Ми-2 под Костромой находятся в реанимации
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Все четверо пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-2 в Костромской области находятся в реанимации, они в сознании, но состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое, сообщила администрация региона.
Утром в среду глава департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин доложил губернатору Сергею Ситникову о состоянии пострадавших.
"На данный момент состояние одного из пациентов очень тяжелое, двое в стабильно тяжелом состоянии, один - средней тяжести. Все находятся в сознании, двое - на искусственной вентиляции легких. Проведено несколько операций, продолжается консервативная терапия раннего послеоперационного периода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что переливание крови пострадавшим не потребовалось.
"Сейчас все пациенты в реанимации. Одного из фельдшеров, который получил более легкие травмы, сегодня планируют перевести в травматологическое отделение", - информируют власти.
Накануне при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, которого эвакуировали с инфарктом, два пилота и два фельдшера получили травмы. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
возбудило уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим судном, повлекшие по неосторожности смерть человека).