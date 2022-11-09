https://ria.ru/20221109/ataka-1830233060.html
ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области
ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 09.11.2022
ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области
Украинские военные атаковали российские позиции в Херсонской области, но отступили с потерями, заявили в Минобороны. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:36
2022-11-09T14:36
2022-11-09T15:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские военные атаковали российские позиции в Херсонской области, но отступили с потерями, заявили в Минобороны."На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области", — говорится в сводке военного ведомства.Как утверждается, ответным огнем силы противника рассеяны, они отступили.Кроме того, подразделения российских войск за сутки обнаружили и пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп украинских военных в тыловые районы обороны.Всего на этом направлении убиты до 110 человек, уничтожены восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей, добавили в Минобороны.Ночью сообщалось о попытках наступления ВСУ в районе Снигиревки на севере региона, эту атаку удалось отбить.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221109/himars-1830234324.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны об отражении атак ВСУ в Херсонской области
Украинские военные атаковали российские позиции в Херсонской области, но отступили с потерями, заявили в Минобороны. "На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области", — говорится в сводке военного ведомства. Как утверждается, ответным огнем силы противника рассеяны, они отступили.
2022-11-09T14:36
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PT4M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
14:36 09.11.2022 (обновлено: 15:25 09.11.2022)
ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области
Минобороны: ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области