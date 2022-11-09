https://ria.ru/20221109/ataka-1830100592.html

Украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки в Херсонской области

Украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки в Херсонской области - РИА Новости, 09.11.2022

Украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки в Херсонской области

Украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области, идет серьезный бой, линия обороны удерживается, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T00:03

2022-11-09T00:03

2022-11-09T04:23

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсонская область

владимир сальдо

херсон

днепр (город)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области, идет серьезный бой, линия обороны удерживается, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее стало известно, что днем во вторник украинские войска начали атаку на бериславском направлении, но понесли потери и были отброшены.По его словам, российская армия сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны. "Сейчас идет достаточно серьезный бой", - добавил он.Стремоусов также сообщил в своем Telegram-канале, что в наступлении участвуют польские и англоговорящие наемники. ВСУ закрепились на северной окраине населенного пункта вдоль железнодорожных путей. "По противнику работает авиация, артиллерия и техника. Оборону держит 205-й полк", - подчеркнул замглавы администрации.Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область, увеличивая интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного. На Андреевском и Бериславском участках они задействовали минометные батареи и артиллерию.Украинская армия постоянно подвергает Херсон ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но атаку отразили силы ПВО.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20221108/kherson-1829960053.html

https://ria.ru/20221108/kherson-1829902725.html

херсонская область

херсон

днепр (город)

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кирилл стремоусов, херсонская область , владимир сальдо, херсон, днепр (город), вооруженные силы украины