https://ria.ru/20221109/arkanzas-1830114196.html
Прогноз AP: экс-пресс-секретарь Трампа стала новым губернатором Арканзаса
Прогноз AP: экс-пресс-секретарь Трампа стала новым губернатором Арканзаса - РИА Новости, 09.11.2022
Прогноз AP: экс-пресс-секретарь Трампа стала новым губернатором Арканзаса
Бывшая пресс-секретарь предыдущего президента США Дональда Трампа Сара Хакаби Сандерс станет новым губернатором штата Арканзас, свидетельствуют подсчеты... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T05:56
2022-11-09T05:56
2022-11-09T05:57
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь предыдущего президента США Дональда Трампа Сара Хакаби Сандерс станет новым губернатором штата Арканзас, свидетельствуют подсчеты агентства Ассошиэйтед Пресс.Называя победителя на основе собственных калькуляций, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.Сара Сандерс – дочь бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби – в ходе предвыборной гонки использовала в том числе свою девичью фамилию. Она обошла в борьбе за губернаторское кресло кандидата от демократической партии Криса Джонса.Джонс мог стать первым в истории штата темнокожим губернатором. Однако в историю теперь войдет Хакаби Сандерс - не только как первая женщина на посту главы этого консервативного штата, но и как первая в его истории дочь бывшего губернатора, также занявшая это кресло.Майк Хакаби - республиканец консервативного крыла, бывший проповедник, губернатор и телеведущий - активно помогал своей дочери в предвыборной кампании. Сорокалетняя мать троих детей, которая была пресс-секретарем Трампа с 2017 по 2019 год, а до этого выступала одним из ключевых советников в его предвыборной кампании, имела непростые отношения с журналистами Белого дома. Ей нередко приходилось защищать непопулярные и зачастую противоречивые действия и слова президента, чаще всего она делала это неубедительно и, как призналась позднее, иногда говорила неправду. Трамп поддержал ее кандидатуру на губернаторский пост.Во вторник в США также проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.
https://ria.ru/20221109/respublikantsy-1830112934.html
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в мире, дональд трамп, сара сандерс, майк хакаби, арканзас, сша
В мире, Дональд Трамп, Сара Сандерс, Майк Хакаби, Арканзас, США
05:56 09.11.2022 (обновлено: 05:57 09.11.2022)
Прогноз AP: экс-пресс-секретарь Трампа стала новым губернатором Арканзаса
Прогноз AP: экс-пресс-секретарь Трампа Сандерс стала новым губернатором штата Арканзаса
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости.
Бывшая пресс-секретарь предыдущего президента США Дональда Трампа Сара Хакаби Сандерс станет новым губернатором штата Арканзас, свидетельствуют подсчеты
агентства Ассошиэйтед Пресс.
Называя победителя на основе собственных калькуляций, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.
Сара Сандерс – дочь бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби
– в ходе предвыборной гонки использовала в том числе свою девичью фамилию. Она обошла в борьбе за губернаторское кресло кандидата от демократической партии Криса Джонса.
Джонс мог стать первым в истории штата темнокожим губернатором. Однако в историю теперь войдет Хакаби Сандерс - не только как первая женщина на посту главы этого консервативного штата, но и как первая в его истории дочь бывшего губернатора, также занявшая это кресло.
Майк Хакаби - республиканец консервативного крыла, бывший проповедник, губернатор и телеведущий - активно помогал своей дочери в предвыборной кампании. Сорокалетняя мать троих детей, которая была пресс-секретарем Трампа с 2017 по 2019 год, а до этого выступала одним из ключевых советников в его предвыборной кампании, имела непростые отношения с журналистами Белого дома. Ей нередко приходилось защищать непопулярные и зачастую противоречивые действия и слова президента, чаще всего она делала это неубедительно и, как призналась позднее, иногда говорила неправду. Трамп поддержал ее кандидатуру на губернаторский пост.
Во вторник в США также проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена
.