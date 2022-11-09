https://ria.ru/20221109/arkanzas-1830114196.html

Прогноз AP: экс-пресс-секретарь Трампа стала новым губернатором Арканзаса

Прогноз AP: экс-пресс-секретарь Трампа стала новым губернатором Арканзаса - РИА Новости, 09.11.2022

Прогноз AP: экс-пресс-секретарь Трампа стала новым губернатором Арканзаса

Бывшая пресс-секретарь предыдущего президента США Дональда Трампа Сара Хакаби Сандерс станет новым губернатором штата Арканзас, свидетельствуют подсчеты... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T05:56

2022-11-09T05:56

2022-11-09T05:57

в мире

дональд трамп

сара сандерс

майк хакаби

арканзас

сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь предыдущего президента США Дональда Трампа Сара Хакаби Сандерс станет новым губернатором штата Арканзас, свидетельствуют подсчеты агентства Ассошиэйтед Пресс.Называя победителя на основе собственных калькуляций, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.Сара Сандерс – дочь бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби – в ходе предвыборной гонки использовала в том числе свою девичью фамилию. Она обошла в борьбе за губернаторское кресло кандидата от демократической партии Криса Джонса.Джонс мог стать первым в истории штата темнокожим губернатором. Однако в историю теперь войдет Хакаби Сандерс - не только как первая женщина на посту главы этого консервативного штата, но и как первая в его истории дочь бывшего губернатора, также занявшая это кресло.Майк Хакаби - республиканец консервативного крыла, бывший проповедник, губернатор и телеведущий - активно помогал своей дочери в предвыборной кампании. Сорокалетняя мать троих детей, которая была пресс-секретарем Трампа с 2017 по 2019 год, а до этого выступала одним из ключевых советников в его предвыборной кампании, имела непростые отношения с журналистами Белого дома. Ей нередко приходилось защищать непопулярные и зачастую противоречивые действия и слова президента, чаще всего она делала это неубедительно и, как призналась позднее, иногда говорила неправду. Трамп поддержал ее кандидатуру на губернаторский пост.Во вторник в США также проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.

https://ria.ru/20221109/respublikantsy-1830112934.html

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

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в мире, дональд трамп, сара сандерс, майк хакаби, арканзас, сша