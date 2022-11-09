https://ria.ru/20221109/arest-1830357126.html

Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной

Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной - РИА Новости, 09.11.2022

Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной

Защита обжаловала постановление Басманного суда Москвы, заочно арестовавшего Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:33

2022-11-09T20:33

2022-11-09T20:33

происшествия

дарья дугина

россия

москва

одинцовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Басманного суда Москвы, заочно арестовавшего Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.В инстанции не уточнили, жалоба подана адвокатом Вовк или же защитником по назначению.Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.Вовк находится в международном розыске. Басманный суд Москвы заочно арестовал женщину в начале ноября.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20221006/dugina-1821992160.html

https://ria.ru/20221012/ssha-1823288114.html

https://ria.ru/20221006/ubiystvo-1821951378.html

россия

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одинцовский район

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происшествия, дарья дугина, россия, москва, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)