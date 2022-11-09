Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/arest-1830357126.html
Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной
Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной - РИА Новости, 09.11.2022
Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной
Защита обжаловала постановление Басманного суда Москвы, заочно арестовавшего Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:33
2022-11-09T20:33
происшествия
дарья дугина
россия
москва
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811369600_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5583cf85429fb3b569797e24efea95bb.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Басманного суда Москвы, заочно арестовавшего Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.В инстанции не уточнили, жалоба подана адвокатом Вовк или же защитником по назначению.Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.Вовк находится в международном розыске. Басманный суд Москвы заочно арестовал женщину в начале ноября.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20221006/dugina-1821992160.html
https://ria.ru/20221012/ssha-1823288114.html
https://ria.ru/20221006/ubiystvo-1821951378.html
россия
москва
одинцовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811369600_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_041dd8a454ffd97f7a112a777f477d4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дарья дугина, россия, москва, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Дарья Дугина, Россия, Москва, Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
20:33 09.11.2022
 
Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной

Защита обжаловала заочный арест Натальи Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной

© Фото : соцсети Натальи ВовкНаталья Вовк (Шабан)
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : соцсети Натальи Вовк
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Басманного суда Москвы, заочно арестовавшего Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 15:32
Захарова прокомментировала публикацию NYT об убийстве Дугиной
В инстанции не уточнили, жалоба подана адвокатом Вовк или же защитником по назначению.
Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.
Вовк находится в международном розыске. Басманный суд Москвы заочно арестовал женщину в начале ноября.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 09:41
Публикацией по убийству Дугиной США предупредили Киев, пишут СМИ
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Сотрудники СК РФ на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина, в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 13:19
Песков рассказал о расследовании убийства Дугиной
 
ПроисшествияДарья ДугинаРоссияМоскваОдинцовский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала