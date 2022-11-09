https://ria.ru/20221109/arest-1830357126.html
Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной
Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной - РИА Новости, 09.11.2022
Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной
Защита обжаловала постановление Басманного суда Москвы, заочно арестовавшего Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:33
2022-11-09T20:33
2022-11-09T20:33
происшествия
дарья дугина
россия
москва
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Басманного суда Москвы, заочно арестовавшего Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.В инстанции не уточнили, жалоба подана адвокатом Вовк или же защитником по назначению.Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.Вовк находится в международном розыске. Басманный суд Москвы заочно арестовал женщину в начале ноября.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20221006/dugina-1821992160.html
https://ria.ru/20221012/ssha-1823288114.html
https://ria.ru/20221006/ubiystvo-1821951378.html
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происшествия, дарья дугина, россия, москва, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Дарья Дугина, Россия, Москва, Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной
Защита обжаловала заочный арест Натальи Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной