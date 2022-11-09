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Нацпарки Англии не смогут ухаживать за туристическими тропами из-за кризиса - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
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Нацпарки Англии не смогут ухаживать за туристическими тропами из-за кризиса
Нацпарки Англии не смогут ухаживать за туристическими тропами из-за кризиса - РИА Новости, 09.11.2022
Нацпарки Англии не смогут ухаживать за туристическими тропами из-за кризиса
Национальные парки Англии переживают кризис из-за уменьшения финансирования от государства, сообщает The Guardian со ссылкой на ассоциацию National Parks... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T02:47
2022-11-09T02:47
туризм
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Национальные парки Англии переживают кризис из-за уменьшения финансирования от государства, сообщает The Guardian со ссылкой на ассоциацию National Parks England.За последнее десятилетие финансирование сократилось на 40 процентов, пишет издание. Более того, с прошлого года приостановлена вся государственная поддержка. Согласно данным ассоциации, в течение следующих трех лет руководства 10 нацпарков в Англии должны будут сократить расходы на 16 миллионов фунтов стерлингов."Нас просят помочь в борьбе с климатическими изменениями и природными катастрофами и принимать более 80 миллионов посетителей в год. Но мы не сможем достичь всех этих целей, если наше финансирование будет урезаться", — говорит глава National Parks England Дэвид Баттерворт.Из-за кризиса, как отмечает газета, парки будут вынуждены закрыть некоторые центры для посетителей, сократить количество смотрителей и перестать ухаживать за туристическими тропами.
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англия, новости - туризм, туризм, парки, природа, туристы, экология
Туризм, Англия, Новости - Туризм, Туризм, Парки, природа, туристы, Экология
02:47 09.11.2022
 
Нацпарки Англии не смогут ухаживать за туристическими тропами из-за кризиса

СМИ: национальные парки Англии переживают кризис из-за уменьшения финансирования

© AP Photo / Frank AugsteinЖитель Лондона с собакой в парке
Житель Лондона с собакой в парке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Национальные парки Англии переживают кризис из-за уменьшения финансирования от государства, сообщает The Guardian со ссылкой на ассоциацию National Parks England.
За последнее десятилетие финансирование сократилось на 40 процентов, пишет издание. Более того, с прошлого года приостановлена вся государственная поддержка. Согласно данным ассоциации, в течение следующих трех лет руководства 10 нацпарков в Англии должны будут сократить расходы на 16 миллионов фунтов стерлингов.
"Нас просят помочь в борьбе с климатическими изменениями и природными катастрофами и принимать более 80 миллионов посетителей в год. Но мы не сможем достичь всех этих целей, если наше финансирование будет урезаться", — говорит глава National Parks England Дэвид Баттерворт.
Из-за кризиса, как отмечает газета, парки будут вынуждены закрыть некоторые центры для посетителей, сократить количество смотрителей и перестать ухаживать за туристическими тропами.
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