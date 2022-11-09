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Нацпарки Англии не смогут ухаживать за туристическими тропами из-за кризиса

Нацпарки Англии не смогут ухаживать за туристическими тропами из-за кризиса - РИА Новости, 09.11.2022

Нацпарки Англии не смогут ухаживать за туристическими тропами из-за кризиса

Национальные парки Англии переживают кризис из-за уменьшения финансирования от государства, сообщает The Guardian со ссылкой на ассоциацию National Parks... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T02:47

2022-11-09T02:47

2022-11-09T02:47

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Национальные парки Англии переживают кризис из-за уменьшения финансирования от государства, сообщает The Guardian со ссылкой на ассоциацию National Parks England.За последнее десятилетие финансирование сократилось на 40 процентов, пишет издание. Более того, с прошлого года приостановлена вся государственная поддержка. Согласно данным ассоциации, в течение следующих трех лет руководства 10 нацпарков в Англии должны будут сократить расходы на 16 миллионов фунтов стерлингов."Нас просят помочь в борьбе с климатическими изменениями и природными катастрофами и принимать более 80 миллионов посетителей в год. Но мы не сможем достичь всех этих целей, если наше финансирование будет урезаться", — говорит глава National Parks England Дэвид Баттерворт.Из-за кризиса, как отмечает газета, парки будут вынуждены закрыть некоторые центры для посетителей, сократить количество смотрителей и перестать ухаживать за туристическими тропами.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

англия, новости - туризм, туризм, парки, природа, туристы, экология