https://ria.ru/20221109/afera-1830262435.html

Источник: аферисты обманули 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей

Источник: аферисты обманули 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 09.11.2022

Источник: аферисты обманули 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей

Банда телефонных мошенников за пять месяцев "развела" 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей, убедив ее сдать в ломбард автомобиль и оформить... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:50

2022-11-09T15:50

2022-11-09T15:50

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Банда телефонных мошенников за пять месяцев "развела" 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей, убедив ее сдать в ломбард автомобиль и оформить многомиллионные кредиты под залог двух квартир, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Во вторник в полицию по району Зюзино обратилась женщина, которая рассказала, что с июня перевела банде мошенников более 17 миллионов рублей. По ее словам, с ней связывались лжесотрудники ФСБ, СК и ЦБ. Изначально аферисты под предлогом похищения в банке ее личных персональных данных вынудили женщину перевести им все ее сбережения - более 1,2 миллиона рублей, но на этом преступники не остановились и продолжили звонить женщине, а она - переводить им деньги.В августе ей позвонили "сотрудники ЦБ", которые заверили, что под залог ее квартиры сейчас оформляется кредит, а для того, чтобы остановить процедуру, она должна сама оформить кредит. Таким образом москвичка оформила кредит под залог квартиры на 9 миллионов рублей (и перевела все деньги аферистам), а спустя несколько недель ее убедили взять кредит и под залог второй квартиры - на 5,2 миллиона рублей (деньги также заполучили мошенники). В завершение преступники вынудили женщину сдать в ломбард ее автомобиль."В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221109/osago-1830230554.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва