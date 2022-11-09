https://ria.ru/20221109/afera-1830262435.html
Источник: аферисты обманули 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей
Источник: аферисты обманули 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 09.11.2022
Источник: аферисты обманули 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей
Банда телефонных мошенников за пять месяцев "развела" 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей, убедив ее сдать в ломбард автомобиль и оформить... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:50
2022-11-09T15:50
2022-11-09T15:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Банда телефонных мошенников за пять месяцев "развела" 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей, убедив ее сдать в ломбард автомобиль и оформить многомиллионные кредиты под залог двух квартир, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Во вторник в полицию по району Зюзино обратилась женщина, которая рассказала, что с июня перевела банде мошенников более 17 миллионов рублей. По ее словам, с ней связывались лжесотрудники ФСБ, СК и ЦБ. Изначально аферисты под предлогом похищения в банке ее личных персональных данных вынудили женщину перевести им все ее сбережения - более 1,2 миллиона рублей, но на этом преступники не остановились и продолжили звонить женщине, а она - переводить им деньги.В августе ей позвонили "сотрудники ЦБ", которые заверили, что под залог ее квартиры сейчас оформляется кредит, а для того, чтобы остановить процедуру, она должна сама оформить кредит. Таким образом москвичка оформила кредит под залог квартиры на 9 миллионов рублей (и перевела все деньги аферистам), а спустя несколько недель ее убедили взять кредит и под залог второй квартиры - на 5,2 миллиона рублей (деньги также заполучили мошенники). В завершение преступники вынудили женщину сдать в ломбард ее автомобиль."В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221109/osago-1830230554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Источник: аферисты обманули 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей
Москвичка отдала аферистам 17 миллионов рублей, взяв кредиты под залог квартир и авто
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Банда телефонных мошенников за пять месяцев "развела" 65-летнюю москвичку на 17 миллионов рублей, убедив ее сдать в ломбард автомобиль и оформить многомиллионные кредиты под залог двух квартир, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Во вторник в полицию по району Зюзино обратилась женщина, которая рассказала, что с июня перевела банде мошенников более 17 миллионов рублей. По ее словам, с ней связывались лжесотрудники ФСБ
, СК
и ЦБ
. Изначально аферисты под предлогом похищения в банке ее личных персональных данных вынудили женщину перевести им все ее сбережения - более 1,2 миллиона рублей, но на этом преступники не остановились и продолжили звонить женщине, а она - переводить им деньги.
В августе ей позвонили "сотрудники ЦБ", которые заверили, что под залог ее квартиры сейчас оформляется кредит, а для того, чтобы остановить процедуру, она должна сама оформить кредит. Таким образом москвичка оформила кредит под залог квартиры на 9 миллионов рублей (и перевела все деньги аферистам), а спустя несколько недель ее убедили взять кредит и под залог второй квартиры - на 5,2 миллиона рублей (деньги также заполучили мошенники). В завершение преступники вынудили женщину сдать в ломбард ее автомобиль.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.