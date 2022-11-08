https://ria.ru/20221108/zoopark-1829862889.html

В Московском зоопарке уснули белогрудые ежи

В Московском зоопарке уснули белогрудые ежи - РИА Новости, 08.11.2022

В Московском зоопарке уснули белогрудые ежи

Белогрудые ежи уснули на зиму в зоопарке Москвы, открыв сезон спячки, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:55

2022-11-08T09:55

2022-11-08T11:33

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Белогрудые ежи уснули на зиму в зоопарке Москвы, открыв сезон спячки, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада."В зоопарке белогрудые ежи уснули на зиму. И тем самым открыли сезон спячки. Перед этим ежи активно ели и набирали вес. К началу спячки зверьки могут значительно поправиться, как и другие зимоспящие животные. Жирок необходим ежам, чтобы пережить зиму, потому что к весне они могут потерять до 35% своей массы", - говорится в сообщении.Отмечается, что весной, когда температура воздуха повышается, ежи выходят из спячки и почти сразу у них начинается сезон размножения. Обычно это бывает в апреле."Ежи заранее готовили места для ночлега. Они спят в углублениях, утепленных травой и сухими листьями. Часто белогрудый ёж, так же, как и обыкновенный, зимует несколько лет в одном и том же укрытии. У белогрудых ежей настоящая зимняя спячка - у них сильно меняются жизненные процессы: замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градусов, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221107/vystavka-1829799058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московский зоопарк, общество, новости - туризм