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В Московском зоопарке уснули белогрудые ежи - РИА Новости, 08.11.2022
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Туризм
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В Московском зоопарке уснули белогрудые ежи
В Московском зоопарке уснули белогрудые ежи - РИА Новости, 08.11.2022
В Московском зоопарке уснули белогрудые ежи
Белогрудые ежи уснули на зиму в зоопарке Москвы, открыв сезон спячки, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:55
2022-11-08T11:33
москва
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Белогрудые ежи уснули на зиму в зоопарке Москвы, открыв сезон спячки, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада."В зоопарке белогрудые ежи уснули на зиму. И тем самым открыли сезон спячки. Перед этим ежи активно ели и набирали вес. К началу спячки зверьки могут значительно поправиться, как и другие зимоспящие животные. Жирок необходим ежам, чтобы пережить зиму, потому что к весне они могут потерять до 35% своей массы", - говорится в сообщении.Отмечается, что весной, когда температура воздуха повышается, ежи выходят из спячки и почти сразу у них начинается сезон размножения. Обычно это бывает в апреле."Ежи заранее готовили места для ночлега. Они спят в углублениях, утепленных травой и сухими листьями. Часто белогрудый ёж, так же, как и обыкновенный, зимует несколько лет в одном и том же укрытии. У белогрудых ежей настоящая зимняя спячка - у них сильно меняются жизненные процессы: замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градусов, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту", - дополняется в сообщении.
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москва, московский зоопарк, общество, новости - туризм
Москва, Московский зоопарк, Общество, Туризм, Новости - Туризм
09:55 08.11.2022 (обновлено: 11:33 08.11.2022)
 
В Московском зоопарке уснули белогрудые ежи

В Московском зоопарке белогрудые ежи открыли сезон спячки

© Fotolia / yarinkamorozovaЕж
Еж - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Fotolia / yarinkamorozova
Еж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Белогрудые ежи уснули на зиму в зоопарке Москвы, открыв сезон спячки, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"В зоопарке белогрудые ежи уснули на зиму. И тем самым открыли сезон спячки. Перед этим ежи активно ели и набирали вес. К началу спячки зверьки могут значительно поправиться, как и другие зимоспящие животные. Жирок необходим ежам, чтобы пережить зиму, потому что к весне они могут потерять до 35% своей массы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что весной, когда температура воздуха повышается, ежи выходят из спячки и почти сразу у них начинается сезон размножения. Обычно это бывает в апреле.
"Ежи заранее готовили места для ночлега. Они спят в углублениях, утепленных травой и сухими листьями. Часто белогрудый ёж, так же, как и обыкновенный, зимует несколько лет в одном и том же укрытии. У белогрудых ежей настоящая зимняя спячка - у них сильно меняются жизненные процессы: замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градусов, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту", - дополняется в сообщении.
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