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Союз экспортеров зерна прокомментировал идею зернового хаба в Турции - РИА Новости, 08.11.2022
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Союз экспортеров зерна прокомментировал идею зернового хаба в Турции
Союз экспортеров зерна прокомментировал идею зернового хаба в Турции - РИА Новости, 08.11.2022
Союз экспортеров зерна прокомментировал идею зернового хаба в Турции
Идее превращения Турции в хаб для российского зерна не хватает предпосылок; российским экспортерам это сейчас не даст ничего, кроме дополнительных издержек и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:12
2022-11-08T16:12
экономика
турция
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости/Прайм. Идее превращения Турции в хаб для российского зерна не хватает предпосылок; российским экспортерам это сейчас не даст ничего, кроме дополнительных издержек и прямых потерь, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.Согласно материалам турецких СМИ, Россия может начать использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна и в последнее время начала искать в Турции крупные зерновые склады."Идея зернового хаба не нова, она частично уже реализована некоторыми крупными российскими экспортерами, кто занимается дистрибьюцией на турецком рынке самостоятельно или через местных партнеров. Однако мы считаем, что для превращения этой идеи в действительно международный проект, как того хотят некоторые турецкие игроки, на сегодняшний день не хватает предпосылок. Ничего, кроме дополнительных издержек и прямых потерь для российских экспортеров, она сейчас не даст", - сказал Зернин.Он напомнил, что Турция не единственная страна, кто предлагает России реализовать подобный проект: все крупнейшие страны-импортеры заинтересованы в разгрузке российского зерна на своей территории "на хранение", то есть без оплаты. Это может грозить нашим экспортерам не только дополнительными издержками за перевалку в транзитных портах, но и потерей партии зерна под различными предлогами. "К сожалению, мы уже сталкивались с подобными проблемами раньше", - отметил собеседник агентства."Что касается Турции, в этом сезоне мы наблюдаем снижение ее закупочной активности в отношении российской пшеницы почти на 20% к прошлому году, при одновременном нетипичном ужесточении фитосанитарных требований. Есть проблемы с поставкой российской муки, появляются проблемы с оплатой сельхозпродукции. О причинах подобного тренда можно только догадываться, но одно можно сказать точно - ухудшение условий торговли никогда не являлось драйвером реализации масштабных проектов", - заключил глава Союза экспортеров зерна.
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экономика, турция, россия
Экономика, Турция, Россия
16:12 08.11.2022
 
Союз экспортеров зерна прокомментировал идею зернового хаба в Турции

Союз экспортеров зерна не увидел выгод от идеи российского зернового хаба в Турции

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости/Прайм. Идее превращения Турции в хаб для российского зерна не хватает предпосылок; российским экспортерам это сейчас не даст ничего, кроме дополнительных издержек и прямых потерь, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
Согласно материалам турецких СМИ, Россия может начать использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна и в последнее время начала искать в Турции крупные зерновые склады.
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"Идея зернового хаба не нова, она частично уже реализована некоторыми крупными российскими экспортерами, кто занимается дистрибьюцией на турецком рынке самостоятельно или через местных партнеров. Однако мы считаем, что для превращения этой идеи в действительно международный проект, как того хотят некоторые турецкие игроки, на сегодняшний день не хватает предпосылок. Ничего, кроме дополнительных издержек и прямых потерь для российских экспортеров, она сейчас не даст", - сказал Зернин.
Он напомнил, что Турция не единственная страна, кто предлагает России реализовать подобный проект: все крупнейшие страны-импортеры заинтересованы в разгрузке российского зерна на своей территории "на хранение", то есть без оплаты. Это может грозить нашим экспортерам не только дополнительными издержками за перевалку в транзитных портах, но и потерей партии зерна под различными предлогами. "К сожалению, мы уже сталкивались с подобными проблемами раньше", - отметил собеседник агентства.
"Что касается Турции, в этом сезоне мы наблюдаем снижение ее закупочной активности в отношении российской пшеницы почти на 20% к прошлому году, при одновременном нетипичном ужесточении фитосанитарных требований. Есть проблемы с поставкой российской муки, появляются проблемы с оплатой сельхозпродукции. О причинах подобного тренда можно только догадываться, но одно можно сказать точно - ухудшение условий торговли никогда не являлось драйвером реализации масштабных проектов", - заключил глава Союза экспортеров зерна.
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