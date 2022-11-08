https://ria.ru/20221108/zerno-1829849043.html

Анкара предложила свои складские мощности для российского зерна

Анкара предложила свои складские мощности для российского зерна - РИА Новости, 08.11.2022

Анкара предложила свои складские мощности для российского зерна

Россия может использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения своего зерна, такое решение было бы выгодным для обеих сторон, заявил глава... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:05

2022-11-08T08:05

2022-11-08T09:03

экономика

турция

анкара (провинция)

россия

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АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Россия может использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения своего зерна, такое решение было бы выгодным для обеих сторон, заявил глава турецкой Федерации мукомольной промышленности (TUSAF) Эрен Гюнхан Улусой."Москва планирует превратить Турцию в "зерновой центр". Есть планы хранить всю продукцию в Турции и распространять ее отсюда. Это будет великое решение для нашей страны", — приводит портал ekonomi.haber7 слова функционера.Он отметил, что Турция, имея 8,5 миллиона тонн лицензированных складских мощностей, обладает достаточной инфраструктурой для таких задач."Кроме того, благодаря тому, что Турция становится центром, цены на грузоперевозки также снизятся. Будет сделан важный шаг как в плане предложения, так и в плане цены", — добавил Улусой.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.В конце прошлой недели, после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Анкарой и получения от Киева письменных гарантий вернулась к соглашению. Срок действия договора истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828854479.html

https://ria.ru/20221104/golod-1829197952.html

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анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, анкара (провинция), россия