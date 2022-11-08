08:05 08.11.2022 (обновлено: 09:03 08.11.2022)
Анкара предложила свои складские мощности для российского зерна
В Турции рассчитывают, что Россия задействует складские мощности страны для своего зерна
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Россия может использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения своего зерна, такое решение было бы выгодным для обеих сторон, заявил глава турецкой Федерации мукомольной промышленности (TUSAF) Эрен Гюнхан Улусой.
"Москва планирует превратить Турцию в "зерновой центр". Есть планы хранить всю продукцию в Турции и распространять ее отсюда. Это будет великое решение для нашей страны", — приводит портал ekonomi.haber7 слова функционера.
Он отметил, что Турция, имея 8,5 миллиона тонн лицензированных складских мощностей, обладает достаточной инфраструктурой для таких задач.
"Кроме того, благодаря тому, что Турция становится центром, цены на грузоперевозки также снизятся. Будет сделан важный шаг как в плане предложения, так и в плане цены", — добавил Улусой.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
В конце прошлой недели, после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Анкарой и получения от Киева письменных гарантий вернулась к соглашению. Срок действия договора истекает 19 ноября.