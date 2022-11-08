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Французы назвали преимущество Путина над Зеленским - РИА Новости, 08.11.2022
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Французы назвали преимущество Путина над Зеленским
Французы назвали преимущество Путина над Зеленским - РИА Новости, 08.11.2022
Французы назвали преимущество Путина над Зеленским
Читатели французского издания Le Figaro согласились с предположением The Washington Post о том, что окружение Байдена подталкивает Украину провести переговоры с РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:51
2022-11-08T13:24
в мире
владимир путин
россия
украина
европа
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro согласились с предположением The Washington Post о том, что окружение Байдена подталкивает Украину провести переговоры с Россией, и выразили свою усталость от Зеленского и его "воинственности"."В этом преимущество Путина: он никуда не торопится. Я плохо себе представляю, как можно изгнать Россию с тех территорий, которые она уже заняла. Я думаю, игра окончена", — отметил StefanURBAN."Франция также должна подтолкнуть Зеленского к переговорам. Эта война нас не касается, уже слишком дорого она нам обошлась, оказывая пагубное влияние на нашу страну и нашу покупательную способность", — прокомментировал Joe2222."Комик-пехотинец начал раздражать своих "союзников"... Мне интересно, как долго они будут терпеть его "нагоняи". Кроме того, американцам уже не нужен ни он, ни все его украинское воинство", — написал Dany L."Макрон, фон дер Ляйен и Шарль Мишель... Они как раз призывали к победе любой ценой, а Байден, выходит, кинул весь этот воинственный европейский триумвират! Бедные лидеры, ежедневно занимающиеся руководством... Давайте остановим всю эту безалаберность, которая ведет Запад к бесконечной рецессии и кризису. Ведь продление нынешней ситуации фатально для миллионов работников и предприятий в Европе!" — пожаловался Patin-couffin."С марта были сделаны, по крайней мере, две попытки переговоров между сторонами, и их обе саботировали и сделали бесплодными именно США. И вот на наших глазах вроде как происходит поворот. Что его вызвало: опасения Байдена или, скорее, Обамы, который манипулирует своим бывшим подчиненным Джо?" — отметил abominable JR.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221107/zelenskiy-1829768346.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, европа, владимир зеленский
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский
12:51 08.11.2022 (обновлено: 13:24 08.11.2022)
 
Французы назвали преимущество Путина над Зеленским

Читатели Le Figaro назвали терпение преимуществом Путина над Зеленским

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro согласились с предположением The Washington Post о том, что окружение Байдена подталкивает Украину провести переговоры с Россией, и выразили свою усталость от Зеленского и его "воинственности".
"В этом преимущество Путина: он никуда не торопится. Я плохо себе представляю, как можно изгнать Россию с тех территорий, которые она уже заняла. Я думаю, игра окончена", — отметил StefanURBAN.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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"Франция также должна подтолкнуть Зеленского к переговорам. Эта война нас не касается, уже слишком дорого она нам обошлась, оказывая пагубное влияние на нашу страну и нашу покупательную способность", — прокомментировал Joe2222.
"Комик-пехотинец начал раздражать своих "союзников"... Мне интересно, как долго они будут терпеть его "нагоняи". Кроме того, американцам уже не нужен ни он, ни все его украинское воинство", — написал Dany L.
"Макрон, фон дер Ляйен и Шарль Мишель... Они как раз призывали к победе любой ценой, а Байден, выходит, кинул весь этот воинственный европейский триумвират! Бедные лидеры, ежедневно занимающиеся руководством... Давайте остановим всю эту безалаберность, которая ведет Запад к бесконечной рецессии и кризису. Ведь продление нынешней ситуации фатально для миллионов работников и предприятий в Европе!" — пожаловался Patin-couffin.
"С марта были сделаны, по крайней мере, две попытки переговоров между сторонами, и их обе саботировали и сделали бесплодными именно США. И вот на наших глазах вроде как происходит поворот. Что его вызвало: опасения Байдена или, скорее, Обамы, который манипулирует своим бывшим подчиненным Джо?" — отметил abominable JR.

"Украина Зеленского утомила, это точно. Переговоры с Россией обязательны для восстановления мира, с Зеленским или без него, от которого априори устали даже американцы. Действительно, у Зеленского есть особый дар надоедать всем. К тому же он обходится хозяевам в сумасшедшие деньги", — подытожил Latude.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 10:03Специальная военная операция на Украине
Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропаВладимир Зеленский
 
 
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