https://ria.ru/20221108/zelenskiy-1829878585.html

Новое сообщение Зеленского в Twitter разозлило читателей

Новое сообщение Зеленского в Twitter разозлило читателей - РИА Новости, 08.11.2022

Новое сообщение Зеленского в Twitter разозлило читателей

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его публикацию в социальной сети, посчитав, что политик сделал ее РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:54

2022-11-08T10:54

2022-11-08T12:09

в мире

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

джо байден

украина

киев

израиль

twitter

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его публикацию в социальной сети, посчитав, что политик сделал ее с целью заручиться большей поддержкой Киева от Израиля.В своем аккаунте он поздравил лидера израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах в кнессет."Теперь вы можете воровать их деньги, думаю, вы уже достаточно украли у американцев", — сетует Raul4Liberty."Не сомневаюсь, что вы потребовали деньги", — отметил Davescottreal."Господи, хватит врать. Вы потребовали, чтобы они отправили вам оружие", — прокомментировала JuliaPoems."Вы у них тоже попросили денег, или вы только отмываете деньги американских налогоплательщиков?" — поинтересовался RaineyKay1."Может, вам стоит отправить в Израиль Мельника в качестве посла? Не думали об этом? Насколько мне известно, он сейчас свободен", — предлагает albertc1887.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221107/zelenskiy-1829768346.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829858132.html

украина

киев

израиль

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в мире, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, джо байден, украина, киев, израиль, twitter, ликуд, нато