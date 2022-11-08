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Новое сообщение Зеленского в Twitter разозлило читателей - РИА Новости, 08.11.2022
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Новое сообщение Зеленского в Twitter разозлило читателей
Новое сообщение Зеленского в Twitter разозлило читателей - РИА Новости, 08.11.2022
Новое сообщение Зеленского в Twitter разозлило читателей
Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его публикацию в социальной сети, посчитав, что политик сделал ее РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:54
2022-11-08T12:09
в мире
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
джо байден
украина
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twitter
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его публикацию в социальной сети, посчитав, что политик сделал ее с целью заручиться большей поддержкой Киева от Израиля.В своем аккаунте он поздравил лидера израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах в кнессет."Теперь вы можете воровать их деньги, думаю, вы уже достаточно украли у американцев", — сетует Raul4Liberty."Не сомневаюсь, что вы потребовали деньги", — отметил Davescottreal."Господи, хватит врать. Вы потребовали, чтобы они отправили вам оружие", — прокомментировала JuliaPoems."Вы у них тоже попросили денег, или вы только отмываете деньги американских налогоплательщиков?" — поинтересовался RaineyKay1."Может, вам стоит отправить в Израиль Мельника в качестве посла? Не думали об этом? Насколько мне известно, он сейчас свободен", — предлагает albertc1887.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221107/zelenskiy-1829768346.html
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829858132.html
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в мире, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, джо байден, украина, киев, израиль, twitter, ликуд, нато
В мире, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Украина, Киев, Израиль, Twitter, Ликуд, НАТО
10:54 08.11.2022 (обновлено: 12:09 08.11.2022)
 
Новое сообщение Зеленского в Twitter разозлило читателей

Пользователи Twitter увидели скрытый намек в обращении Зеленского к Нетаньяху

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его публикацию в социальной сети, посчитав, что политик сделал ее с целью заручиться большей поддержкой Киева от Израиля.
В своем аккаунте он поздравил лидера израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах в кнессет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 18:34
Американцы предрекли скорую смену режима Зеленского в Киеве
"Теперь вы можете воровать их деньги, думаю, вы уже достаточно украли у американцев", — сетует Raul4Liberty.
"Не сомневаюсь, что вы потребовали деньги", — отметил Davescottreal.
"Господи, хватит врать. Вы потребовали, чтобы они отправили вам оружие", — прокомментировала JuliaPoems.
"Вы у них тоже попросили денег, или вы только отмываете деньги американских налогоплательщиков?" — поинтересовался RaineyKay1.
"Может, вам стоит отправить в Израиль Мельника в качестве посла? Не думали об этом? Насколько мне известно, он сейчас свободен", — предлагает albertc1887.

"Сомневаюсь, что евреи будут рады главе нацистов", — подытожил shepherd_360.

На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 09:14
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В миреВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуДжо БайденУкраинаКиевИзраильTwitterЛикудНАТО
 
 
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