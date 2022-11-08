10:54 08.11.2022 (обновлено: 12:09 08.11.2022)
Новое сообщение Зеленского в Twitter разозлило читателей
Пользователи Twitter увидели скрытый намек в обращении Зеленского к Нетаньяху
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его публикацию в социальной сети, посчитав, что политик сделал ее с целью заручиться большей поддержкой Киева от Израиля.
В своем аккаунте он поздравил лидера израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах в кнессет.
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"Теперь вы можете воровать их деньги, думаю, вы уже достаточно украли у американцев", — сетует Raul4Liberty.
"Не сомневаюсь, что вы потребовали деньги", — отметил Davescottreal.
"Господи, хватит врать. Вы потребовали, чтобы они отправили вам оружие", — прокомментировала JuliaPoems.
"Вы у них тоже попросили денег, или вы только отмываете деньги американских налогоплательщиков?" — поинтересовался RaineyKay1.
"Может, вам стоит отправить в Израиль Мельника в качестве посла? Не думали об этом? Насколько мне известно, он сейчас свободен", — предлагает albertc1887.
"Сомневаюсь, что евреи будут рады главе нацистов", — подытожил shepherd_360.
На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.