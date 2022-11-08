"Искусный манипулятор": Зайцева обвинила Шейх во лжи

"Я там тоже была. Теперь, слава богу, нет. Этот этап уже в прошлом. И это был ужасный период моей жизни, о котором почти никто не знал, потому что я боялась об этом говорить и не хотела, чтобы, не дай бог, о Машке кто-то плохо подумал. Какое-то тотальное отсутствие инстинкта самосохранения во мне было", – сообщила певица.