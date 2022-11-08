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"Искусный манипулятор": Зайцева обвинила Шейх во лжи - РИА Новости, 08.11.2022
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Шоубиз
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"Искусный манипулятор": Зайцева обвинила Шейх во лжи
"Искусный манипулятор": Зайцева обвинила Шейх во лжи - РИА Новости, 08.11.2022
"Искусный манипулятор": Зайцева обвинила Шейх во лжи
Певица Мария Зайцева обвинила коллегу по коллективу "#2Маши" Марию Шейх во лжи и манипуляции другими людьми. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:53
2022-11-08T14:53
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Певица Мария Зайцева обвинила коллегу по коллективу "#2Маши" Марию Шейх во лжи и манипуляции другими людьми. Об этом сообщил журнал "Лиза".Кроме того, она добавила, что также попала под влияние исполнительницы. Дуэт "#2Маши" распался в октябре. Артистки прекратили общение и доверили решение юридических вопросов специалистам.Накануне Шейх раскрыла причины закрытия проекта. По ее словам, Зайцева повела себя некорректно во время пребывания певицы в больнице. Она просила подписать документ о возможности исполнять песни группы сольно.
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музыка, шоу-бизнес
Шоубиз, Музыка, Шоу-бизнес
14:53 08.11.2022
 
"Искусный манипулятор": Зайцева обвинила Шейх во лжи

Зайцева обвинила коллегу по группе #2Маши Шейх во лжи и отсутствии моральных принципов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкУчастницы группы "2Маши" Мария Шейх и Мария Зайцева на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Участницы группы 2Маши Мария Шейх и Мария Зайцева на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Певица Мария Зайцева обвинила коллегу по коллективу "#2Маши" Марию Шейх во лжи и манипуляции другими людьми. Об этом сообщил журнал "Лиза".
"У моей бывшей коллеги отсутствуют такие понятия как честь, совесть, честность и любовь. Человек врет. Но надо отдать должное, она искусный манипулятор и очень умело создает вокруг себя поле людей, которые попадают под влияние", – поделилась артистка.
Кроме того, она добавила, что также попала под влияние исполнительницы.

"Я там тоже была. Теперь, слава богу, нет. Этот этап уже в прошлом. И это был ужасный период моей жизни, о котором почти никто не знал, потому что я боялась об этом говорить и не хотела, чтобы, не дай бог, о Машке кто-то плохо подумал. Какое-то тотальное отсутствие инстинкта самосохранения во мне было", – сообщила певица.

Дуэт "#2Маши" распался в октябре. Артистки прекратили общение и доверили решение юридических вопросов специалистам.
Накануне Шейх раскрыла причины закрытия проекта. По ее словам, Зайцева повела себя некорректно во время пребывания певицы в больнице. Она просила подписать документ о возможности исполнять песни группы сольно.
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