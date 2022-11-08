"Искусный манипулятор": Зайцева обвинила Шейх во лжи
Зайцева обвинила коллегу по группе #2Маши Шейх во лжи и отсутствии моральных принципов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкУчастницы группы "2Маши" Мария Шейх и Мария Зайцева на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Певица Мария Зайцева обвинила коллегу по коллективу "#2Маши" Марию Шейх во лжи и манипуляции другими людьми. Об этом сообщил журнал "Лиза".
"У моей бывшей коллеги отсутствуют такие понятия как честь, совесть, честность и любовь. Человек врет. Но надо отдать должное, она искусный манипулятор и очень умело создает вокруг себя поле людей, которые попадают под влияние", – поделилась артистка.
Кроме того, она добавила, что также попала под влияние исполнительницы.
"Я там тоже была. Теперь, слава богу, нет. Этот этап уже в прошлом. И это был ужасный период моей жизни, о котором почти никто не знал, потому что я боялась об этом говорить и не хотела, чтобы, не дай бог, о Машке кто-то плохо подумал. Какое-то тотальное отсутствие инстинкта самосохранения во мне было", – сообщила певица.
Дуэт "#2Маши" распался в октябре. Артистки прекратили общение и доверили решение юридических вопросов специалистам.
Накануне Шейх раскрыла причины закрытия проекта. По ее словам, Зайцева повела себя некорректно во время пребывания певицы в больнице. Она просила подписать документ о возможности исполнять песни группы сольно.