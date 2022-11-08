https://ria.ru/20221108/zavisimost-1829832392.html

"Как наркоманы": врач рассказал о лекарстве, вызывающем зависимость

"Как наркоманы": врач рассказал о лекарстве, вызывающем зависимость - РИА Новости, 08.11.2022

"Как наркоманы": врач рассказал о лекарстве, вызывающем зависимость

Частое использование сосудосуживающих капель от насморка может привести к зависимости, а также к заболеванию, при котором иногда требуется хирургическое... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T02:10

2022-11-08T02:10

2022-11-08T10:14

общество

андрей продеус

здоровье - общество

насморк

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Частое использование сосудосуживающих капель от насморка может привести к зависимости, а также к заболеванию, при котором иногда требуется хирургическое вмешательство, предупредил в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.Заложенность носа при насморке обычно быстро снимается с помощью сосудосуживающих средств, однако неумеренное применение таких препаратов может погубить слизистую оболочку, уверен доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.Состояние пациента с вазомоторным ринитом похоже на наркотическую зависимость, считает врач. По его словам, человек с этим заболеванием теряет способность нормально дышать без сосудосуживающих капель и спреев."Людей, которые часто используют сосудосуживающие препараты, можно в какой-то степени приравнять к наркоманам. Они уже не могут обходиться без таких лекарств, не могут дышать без них, постоянно пшикают спреем в нос, но отек возвращается", — отметил Продеус.Вазомоторный ринит, возникший в результате злоупотребления средствами от насморка, тяжело поддается лечению, продолжил он."Иногда приходится даже прибегать к хирургическим методам и срезать слизистую, которая фактически погибла", — предостерег Продеус.Сосудосуживающие препараты не лечат насморк, они просто избавляют пациента от одного из симптомов, добавил он. Использовать такие лекарства без консультации с врачом можно в течение трех-четырех дней, не больше, уточнил иммунолог-аллерголог."Есть простое правило: сосудосуживающие капли для взрослых нельзя применять больше трех-четырех дней. Если необходимость в использовании таких капель сохраняется дольше, то надо проконсультироваться с врачом. Эти капли снимают симптомы, а не лечат. Лечение может назначить только врач", — заключил Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/nasmork-1820439644.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/1827743843.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, андрей продеус, здоровье - общество, насморк