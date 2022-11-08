https://ria.ru/20221108/zavisimost-1829832392.html
"Как наркоманы": врач рассказал о лекарстве, вызывающем зависимость
"Как наркоманы": врач рассказал о лекарстве, вызывающем зависимость - РИА Новости, 08.11.2022
"Как наркоманы": врач рассказал о лекарстве, вызывающем зависимость
Частое использование сосудосуживающих капель от насморка может привести к зависимости, а также к заболеванию, при котором иногда требуется хирургическое... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T02:10
2022-11-08T02:10
2022-11-08T10:14
общество
андрей продеус
здоровье - общество
насморк
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Частое использование сосудосуживающих капель от насморка может привести к зависимости, а также к заболеванию, при котором иногда требуется хирургическое вмешательство, предупредил в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.Заложенность носа при насморке обычно быстро снимается с помощью сосудосуживающих средств, однако неумеренное применение таких препаратов может погубить слизистую оболочку, уверен доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.Состояние пациента с вазомоторным ринитом похоже на наркотическую зависимость, считает врач. По его словам, человек с этим заболеванием теряет способность нормально дышать без сосудосуживающих капель и спреев."Людей, которые часто используют сосудосуживающие препараты, можно в какой-то степени приравнять к наркоманам. Они уже не могут обходиться без таких лекарств, не могут дышать без них, постоянно пшикают спреем в нос, но отек возвращается", — отметил Продеус.Вазомоторный ринит, возникший в результате злоупотребления средствами от насморка, тяжело поддается лечению, продолжил он."Иногда приходится даже прибегать к хирургическим методам и срезать слизистую, которая фактически погибла", — предостерег Продеус.Сосудосуживающие препараты не лечат насморк, они просто избавляют пациента от одного из симптомов, добавил он. Использовать такие лекарства без консультации с врачом можно в течение трех-четырех дней, не больше, уточнил иммунолог-аллерголог."Есть простое правило: сосудосуживающие капли для взрослых нельзя применять больше трех-четырех дней. Если необходимость в использовании таких капель сохраняется дольше, то надо проконсультироваться с врачом. Эти капли снимают симптомы, а не лечат. Лечение может назначить только врач", — заключил Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/nasmork-1820439644.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221029/1827743843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, андрей продеус, здоровье - общество, насморк
Общество, Андрей Продеус, Здоровье - Общество, насморк
02:10 08.11.2022 (обновлено: 10:14 08.11.2022)
"Как наркоманы": врач рассказал о лекарстве, вызывающем зависимость
Врач Продеус предупредил о риске появления зависимости при использовании назальных спреев
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Частое использование сосудосуживающих капель от насморка может привести к зависимости, а также к заболеванию, при котором иногда требуется хирургическое вмешательство, предупредил
в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
Заложенность носа при насморке обычно быстро снимается с помощью сосудосуживающих средств, однако неумеренное применение таких препаратов может погубить слизистую оболочку, уверен доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
"Длительное и неумеренное применение сосудосуживающих капель от насморка ведет к вазомоторному риниту, то есть к нарушению функционирования слизистой оболочки носа и к регулярной отечности. Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий", — сказал он.
Состояние пациента с вазомоторным ринитом похоже на наркотическую зависимость, считает врач. По его словам, человек с этим заболеванием теряет способность нормально дышать без сосудосуживающих капель и спреев.
"Людей, которые часто используют сосудосуживающие препараты, можно в какой-то степени приравнять к наркоманам. Они уже не могут обходиться без таких лекарств, не могут дышать без них, постоянно пшикают спреем в нос, но отек возвращается", — отметил Продеус.
Вазомоторный ринит, возникший в результате злоупотребления средствами от насморка, тяжело поддается лечению, продолжил он.
"Иногда приходится даже прибегать к хирургическим методам и срезать слизистую, которая фактически погибла", — предостерег Продеус.
Сосудосуживающие препараты не лечат насморк, они просто избавляют пациента от одного из симптомов, добавил он. Использовать такие лекарства без консультации с врачом можно в течение трех-четырех дней, не больше, уточнил иммунолог-аллерголог.
"Есть простое правило: сосудосуживающие капли для взрослых нельзя применять больше трех-четырех дней. Если необходимость в использовании таких капель сохраняется дольше, то надо проконсультироваться с врачом. Эти капли снимают симптомы, а не лечат. Лечение может назначить только врач", — заключил Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.