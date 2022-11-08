Жители Дальнего Востока наблюдают полное лунное затмение

Жители дальневосточных регионов России наблюдают полное лунное затмение
Частное затмение Солнца произошло во вторник в первой половине дня и было видно из Северного полушария.
Частное затмение Солнца произошло во вторник в первой половине дня и было видно из Северного полушария.
Затмение можно было наблюдать на большей части Европы и в западных районах Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Затмение можно было наблюдать на большей части Европы и в западных районах Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Лучше всего астрономическое явление было видно из ХМАО, там максимальная фаза достигала 0,86.
Лучше всего астрономическое явление было видно из ХМАО, там максимальная фаза достигала 0,86.
В Москве солнечный диск закрывался Луной более чем на две трети диаметра.
В Москве солнечный диск закрывался Луной более чем на две трети диаметра.
Завершилось затмение в 16:02 по московскому времени на заходе Солнца в Аравийском море.
Завершилось затмение в 16:02 по московскому времени на заходе Солнца в Аравийском море.
В некоторых регионах погода была переменной, облака закрывали солнечный диск. Это было зрелищно, говорят астрономы.
В некоторых регионах погода была переменной, облака закрывали солнечный диск. Это было зрелищно, говорят астрономы.
Нынешнее затмение — второе и последнее в этом году. А с территории России увидеть астрономическое событие можно будет лишь через восемь лет.
Нынешнее затмение — второе и последнее в этом году. А с территории России увидеть астрономическое событие можно будет лишь через восемь лет.
Затмение способно вызвать у человека мигрень и повышение давления, предупреждают врачи.
Затмение способно вызвать у человека мигрень и повышение давления, предупреждают врачи.
Если смотреть на Солнце без защиты, то в момент смещения Луны можно получить ожог сетчатки.
Если смотреть на Солнце без защиты, то в момент смещения Луны можно получить ожог сетчатки.
Частное затмение Солнца произошло во вторник в первой половине дня и было видно из Северного полушария.
Затмение можно было наблюдать на большей части Европы и в западных районах Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Лучше всего астрономическое явление было видно из ХМАО, там максимальная фаза достигала 0,86.
В Москве солнечный диск закрывался Луной более чем на две трети диаметра.
Завершилось затмение в 16:02 по московскому времени на заходе Солнца в Аравийском море.
В некоторых регионах погода была переменной, облака закрывали солнечный диск. Это было зрелищно, говорят астрономы.
Нынешнее затмение — второе и последнее в этом году. А с территории России увидеть астрономическое событие можно будет лишь через восемь лет.
Затмение способно вызвать у человека мигрень и повышение давления, предупреждают врачи.
Если смотреть на Солнце без защиты, то в момент смещения Луны можно получить ожог сетчатки.