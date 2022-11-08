https://ria.ru/20221108/zatmenie-1829949151.html

Жители Дальнего Востока наблюдают полное лунное затмение

Жители Дальнего Востока наблюдают полное лунное затмение - РИА Новости, 08.11.2022

Жители Дальнего Востока наблюдают полное лунное затмение

Жители Дальнего Востока наблюдают полное затмение Луны. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:08

2022-11-08T14:08

2022-11-08T14:18

космос - риа наука

дальний восток

луна

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Жители Дальнего Востока наблюдают полное затмение Луны.Во Владивостоке во вторник вечером ясно, и можно увидеть все фазы затмения невооруженным глазом. Луна полностью погрузилась в тень и стала темно-бурой. Ближе к максимальной фазе Луна окрасилась в ярко-бурый цвет, стала светлее. Максимальная фаза затмения наступила в 20.59 местного времени (13.59 мск).По данным Примгидромета, в целом процесс затмения займёт около 6 часов, полная фаза продлится больше часа. Уже сейчас жители Дальнего Востока публикуют в соцсетях фото этого явления.Затмение полностью видно на востоке России, в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии.

дальний восток

луна

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, дальний восток, луна