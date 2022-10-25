https://ria.ru/20221025/zatmenie-1826650269.html

Это было зрелищно: солнечное затмение над разными городами

Это было зрелищно: солнечное затмение над разными городами - РИА Новости, 25.10.2022

Это было зрелищно: солнечное затмение над разными городами

Люди по всему миру приготовили телескопы, специальные очки и стекла, чтобы наблюдать, как Луна закрывает солнечный диск. Частное затмение — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:42

2022-10-25T16:42

2022-10-25T17:52

фото

солнце

луна

москва

санкт-петербург

будапешт

косово

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Люди по всему миру приготовили телескопы, специальные очки и стекла, чтобы наблюдать, как Луна закрывает солнечный диск. Частное затмение — в фотоленте Ria.ru.

луна

москва

санкт-петербург

будапешт

косово

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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