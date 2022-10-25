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Это было зрелищно: солнечное затмение над разными городами - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221025/zatmenie-1826650269.html
Это было зрелищно: солнечное затмение над разными городами
Это было зрелищно: солнечное затмение над разными городами - РИА Новости, 25.10.2022
Это было зрелищно: солнечное затмение над разными городами
Люди по всему миру приготовили телескопы, специальные очки и стекла, чтобы наблюдать, как Луна закрывает солнечный диск. Частное затмение — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.10.2022
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фото
солнце
луна
москва
санкт-петербург
будапешт
косово
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Люди по всему миру приготовили телескопы, специальные очки и стекла, чтобы наблюдать, как Луна закрывает солнечный диск. Частное затмение — в фотоленте Ria.ru.
луна
москва
санкт-петербург
будапешт
косово
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Фото, Солнце, Луна, Москва, Санкт-Петербург, Будапешт, Косово, Туризм, Фото - Туризм
16:42 25.10.2022 (обновлено: 17:52 25.10.2022)
 

Это было зрелищно: солнечное затмение над разными городами

Читать ria.ru в
Люди по всему миру приготовили телескопы, специальные очки и стекла, чтобы наблюдать, как Луна закрывает солнечный диск. Частное затмение — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2022 / Mahmud Hams

Частное затмение Солнца произошло во вторник в первой половине дня и было видно из Северного полушария.

Частичное солнечное затмение в городе Газа
1 из 10

Частное затмение Солнца произошло во вторник в первой половине дня и было видно из Северного полушария.

© AFP 2022 / Mahmud Hams
© AP Photo / Visar Kryeziu

Затмение можно было наблюдать на большей части Европы и в западных районах Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Частичное солнечное затмение в Приштине, Косово
2 из 10

Затмение можно было наблюдать на большей части Европы и в западных районах Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

© AP Photo / Visar Kryeziu
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Лучше всего астрономическое явление было видно из ХМАО, там максимальная фаза достигала 0,86.

Девушка наблюдает в телескоп частичное солнечное затмение в Москве
3 из 10

Лучше всего астрономическое явление было видно из ХМАО, там максимальная фаза достигала 0,86.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В Москве солнечный диск закрывался Луной более чем на две трети диаметра.

Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Москве
4 из 10

В Москве солнечный диск закрывался Луной более чем на две трети диаметра.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанк

Завершилось затмение в 16:02 по московскому времени на заходе Солнца в Аравийском море.

Девушка наблюдает частичное солнечное затмение в Москве
5 из 10

Завершилось затмение в 16:02 по московскому времени на заходе Солнца в Аравийском море.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© AP Photo / Anna Szilagyi

В некоторых регионах погода была переменной, облака закрывали солнечный диск. Это было зрелищно, говорят астрономы.

Частичное солнечное затмение в Будапеште, Венгрия
6 из 10

В некоторых регионах погода была переменной, облака закрывали солнечный диск. Это было зрелищно, говорят астрономы.

© AP Photo / Anna Szilagyi
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Нынешнее затмение — второе и последнее в этом году. А с территории России увидеть астрономическое событие можно будет лишь через восемь лет.

Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Москве
7 из 10

Нынешнее затмение — второе и последнее в этом году. А с территории России увидеть астрономическое событие можно будет лишь через восемь лет.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Наблюдая за Солнцем, важно защищать глаза.

Мужчина наблюдает через фотопленку частичное солнечное затмение в Москве
8 из 10

Наблюдая за Солнцем, важно защищать глаза.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Затмение способно вызвать у человека мигрень и повышение давления, предупреждают врачи.

Посетители спускаются с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге во время частичного солнечного затмения
9 из 10

Затмение способно вызвать у человека мигрень и повышение давления, предупреждают врачи.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© AFP 2022 / Damien Meyer

Если смотреть на Солнце без защиты, то в момент смещения Луны можно получить ожог сетчатки.

Частичное солнечное затмение в Хеде-Базуж, западная Франция
10 из 10

Если смотреть на Солнце без защиты, то в момент смещения Луны можно получить ожог сетчатки.

© AFP 2022 / Damien Meyer
 
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