https://ria.ru/20221108/zarplaty-1830053030.html
Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем
Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем - РИА Новости, 08.11.2022
Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем
Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:39
2022-11-08T18:39
2022-11-08T19:12
владимир путин
экономика
цены на нефть
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин."Надо иметь в виду, что более важным является показатель реальных зарплат с учетом инфляции, а здесь ситуация объективно сложнее", - сказал Путин в ходе совещания, посвященного социальным вопросам.Он отметил, что в номинальном выражении за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%. "Но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина", - указал глава государства.
https://ria.ru/20221108/inflyatsiya-1830060292.html
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владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Владимир Путин, Экономика, Цены на нефть, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
18:39 08.11.2022 (обновлено: 19:12 08.11.2022)
Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем
Путин: показатели роста зарплат с учетом реальной инфляции далеки от совершенства