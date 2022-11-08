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Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем - РИА Новости, 08.11.2022
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Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем
Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем - РИА Новости, 08.11.2022
Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем
Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:39
2022-11-08T19:12
владимир путин
экономика
цены на нефть
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин."Надо иметь в виду, что более важным является показатель реальных зарплат с учетом инфляции, а здесь ситуация объективно сложнее", - сказал Путин в ходе совещания, посвященного социальным вопросам.Он отметил, что в номинальном выражении за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%. "Но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина", - указал глава государства.
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владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Владимир Путин, Экономика, Цены на нефть, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
18:39 08.11.2022 (обновлено: 19:12 08.11.2022)
 
Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем

Путин: показатели роста зарплат с учетом реальной инфляции далеки от совершенства

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо иметь в виду, что более важным является показатель реальных зарплат с учетом инфляции, а здесь ситуация объективно сложнее", - сказал Путин в ходе совещания, посвященного социальным вопросам.
Он отметил, что в номинальном выражении за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%. "Но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина", - указал глава государства.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 18:52
В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 12-12,4 процента
 
Владимир ПутинЭкономикаЦены на нефтьРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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