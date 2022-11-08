https://ria.ru/20221108/zarplaty-1830053030.html

Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем

Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем - РИА Новости, 08.11.2022

Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем

Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:39

2022-11-08T18:39

2022-11-08T19:12

владимир путин

экономика

цены на нефть

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин."Надо иметь в виду, что более важным является показатель реальных зарплат с учетом инфляции, а здесь ситуация объективно сложнее", - сказал Путин в ходе совещания, посвященного социальным вопросам.Он отметил, что в номинальном выражении за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%. "Но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина", - указал глава государства.

https://ria.ru/20221108/inflyatsiya-1830060292.html

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владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)