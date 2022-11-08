https://ria.ru/20221108/zarplata-1830053155.html
Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен
Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен - РИА Новости, 08.11.2022
Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен
Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:39
2022-11-08T18:39
2022-11-08T19:48
экономика
владимир путин
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин."Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться к пяти и чуть меньше процентов", - сказал президент.По данным Росстата, спад реальных зарплат в России в августе составил 1,2% в годовом выражении, то есть на столько рост зарплат оказался меньше инфляции. При этом спад замедлился.Путин подчеркнул, что зарплаты граждан, особенно с детьми, должны опережать рост цен.
https://ria.ru/20221108/raskhody-1830062317.html
https://ria.ru/20221108/inflyatsiya-1830060292.html
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Путин: "Нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен"
Путин: "Нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен"
2022-11-08T18:39
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экономика, владимир путин, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
18:39 08.11.2022 (обновлено: 19:48 08.11.2022)
Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен
Путин: зарплаты должны опережать рост цен, рассчитываем на улучшение картины