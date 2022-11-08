Рейтинг@Mail.ru
Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/zarplata-1830053155.html
Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен
Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен - РИА Новости, 08.11.2022
Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен
Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:39
2022-11-08T19:48
экономика
владимир путин
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830072535_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ada4f449538f20f3047b8fc5da25b7e.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин."Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться к пяти и чуть меньше процентов", - сказал президент.По данным Росстата, спад реальных зарплат в России в августе составил 1,2% в годовом выражении, то есть на столько рост зарплат оказался меньше инфляции. При этом спад замедлился.Путин подчеркнул, что зарплаты граждан, особенно с детьми, должны опережать рост цен.
https://ria.ru/20221108/raskhody-1830062317.html
https://ria.ru/20221108/inflyatsiya-1830060292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен"
Путин: "Нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен"
2022-11-08T18:39
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830072535_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b6f5280e246acd6d0d81c5aa4e16963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
18:39 08.11.2022 (обновлено: 19:48 08.11.2022)
 
Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен

Путин: зарплаты должны опережать рост цен, рассчитываем на улучшение картины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться к пяти и чуть меньше процентов", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 18:59
Путин отметил увеличение расходов непредвиденного характера
По данным Росстата, спад реальных зарплат в России в августе составил 1,2% в годовом выражении, то есть на столько рост зарплат оказался меньше инфляции. При этом спад замедлился.
Путин подчеркнул, что зарплаты граждан, особенно с детьми, должны опережать рост цен.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 18:52
В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 12-12,4 процента
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала