https://ria.ru/20221108/zarplata-1830053155.html

Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен

Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен - РИА Новости, 08.11.2022

Путин потребовал, чтобы зарплаты опережали рост цен

Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:39

2022-11-08T18:39

2022-11-08T19:48

экономика

владимир путин

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830072535_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ada4f449538f20f3047b8fc5da25b7e.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Важным показателем является динамика реальных, а не номинальных зарплат - доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин."Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться к пяти и чуть меньше процентов", - сказал президент.По данным Росстата, спад реальных зарплат в России в августе составил 1,2% в годовом выражении, то есть на столько рост зарплат оказался меньше инфляции. При этом спад замедлился.Путин подчеркнул, что зарплаты граждан, особенно с детьми, должны опережать рост цен.

https://ria.ru/20221108/raskhody-1830062317.html

https://ria.ru/20221108/inflyatsiya-1830060292.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен" Путин: "Нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен" 2022-11-08T18:39 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)