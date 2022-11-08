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В Минобороны назвали зарплаты мобилизованных комвзвода и комбата - РИА Новости, 08.11.2022
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В Минобороны назвали зарплаты мобилизованных комвзвода и комбата
В Минобороны назвали зарплаты мобилизованных комвзвода и комбата - РИА Новости, 08.11.2022
В Минобороны назвали зарплаты мобилизованных комвзвода и комбата
Зарплата призванного по частичной мобилизации командира взвода составит 225 тысяч рублей, батальона - 243 тысячи рублей, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:53
2022-11-08T08:53
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зарплата призванного по частичной мобилизации командира взвода составит 225 тысяч рублей, батальона - 243 тысячи рублей, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.Он отметил, что минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации составит 195 тысяч рублей."Если военнослужащий, например, сержант или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше. К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона около 243 тысячи рублей", - сказал Микищенко.
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безопасность, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России
08:53 08.11.2022
 
В Минобороны назвали зарплаты мобилизованных комвзвода и комбата

Минобороны: зарплата призванного по мобилизации комвзвода будет 225 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащий из числа мобилизованных с автоматическим гранатометом АГС-17 "Пламя"
Военнослужащий из числа мобилизованных с автоматическим гранатометом АГС-17 Пламя - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий из числа мобилизованных с автоматическим гранатометом АГС-17 "Пламя". Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зарплата призванного по частичной мобилизации командира взвода составит 225 тысяч рублей, батальона - 243 тысячи рублей, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
Он отметил, что минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации составит 195 тысяч рублей.
"Если военнослужащий, например, сержант или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше. К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона около 243 тысячи рублей", - сказал Микищенко.
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БезопасностьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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