https://ria.ru/20221108/zapad-1829901498.html

Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений

Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений - РИА Новости, 08.11.2022

Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений

Западный альянс, ведомый США, пытаясь сохранить лидерство, дестабилизирует международные отношения, Россия же вместе с другими странами заинтересованы в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:47

2022-11-08T11:47

2022-11-08T11:47

в мире

сергей лавров

россия

сша

нато

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Западный альянс, ведомый США, пытаясь сохранить лидерство, дестабилизирует международные отношения, Россия же вместе с другими странами заинтересованы в справедливом миропорядке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ситуация в мире остается крайне напряжённой. Основная причина - настойчивые попытки западного альянса США предотвратить окончательную утрату своего глобального лидерства в надежде и далее решать задачи собственного развития за счёт других членов международного сообщества", - говорится в обращении Лаврова к участникам международной межпартийной конференции "Единой России" "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности". Текст обращения зачитал во вторник замглавы МИД, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.Лавров отметил, что "неоколониальная концепция миропорядка", которую "продвигают американцы со своими союзниками", противоречит "большинству стран, заинтересованных в формировании более справедливого миропорядка и подлинной демократизации отношений"."Россия твёрдо исходит из того, что мир, где обеспечена реальная свобода политических и социально-экономических моделей предоставляет гораздо больше возможностей для динамичного развития и процветания", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221027/putin-1827282980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей лавров, россия, сша, нато, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)