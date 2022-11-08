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Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений - РИА Новости, 08.11.2022
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Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений
Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений - РИА Новости, 08.11.2022
Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений
Западный альянс, ведомый США, пытаясь сохранить лидерство, дестабилизирует международные отношения, Россия же вместе с другими странами заинтересованы в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:47
2022-11-08T11:47
в мире
сергей лавров
россия
сша
нато
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Западный альянс, ведомый США, пытаясь сохранить лидерство, дестабилизирует международные отношения, Россия же вместе с другими странами заинтересованы в справедливом миропорядке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ситуация в мире остается крайне напряжённой. Основная причина - настойчивые попытки западного альянса США предотвратить окончательную утрату своего глобального лидерства в надежде и далее решать задачи собственного развития за счёт других членов международного сообщества", - говорится в обращении Лаврова к участникам международной межпартийной конференции "Единой России" "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности". Текст обращения зачитал во вторник замглавы МИД, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.Лавров отметил, что "неоколониальная концепция миропорядка", которую "продвигают американцы со своими союзниками", противоречит "большинству стран, заинтересованных в формировании более справедливого миропорядка и подлинной демократизации отношений"."Россия твёрдо исходит из того, что мир, где обеспечена реальная свобода политических и социально-экономических моделей предоставляет гораздо больше возможностей для динамичного развития и процветания", - подчеркнул он.
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в мире, сергей лавров, россия, сша, нато, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, НАТО, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:47 08.11.2022
 
Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений

Лавров: Запад, пытаясь сохранить лидерство, дестабилизирует международные отношения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Западный альянс, ведомый США, пытаясь сохранить лидерство, дестабилизирует международные отношения, Россия же вместе с другими странами заинтересованы в справедливом миропорядке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ситуация в мире остается крайне напряжённой. Основная причина - настойчивые попытки западного альянса США предотвратить окончательную утрату своего глобального лидерства в надежде и далее решать задачи собственного развития за счёт других членов международного сообщества", - говорится в обращении Лаврова к участникам международной межпартийной конференции "Единой России" "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности". Текст обращения зачитал во вторник замглавы МИД, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Лавров отметил, что "неоколониальная концепция миропорядка", которую "продвигают американцы со своими союзниками", противоречит "большинству стран, заинтересованных в формировании более справедливого миропорядка и подлинной демократизации отношений".
"Россия твёрдо исходит из того, что мир, где обеспечена реальная свобода политических и социально-экономических моделей предоставляет гораздо больше возможностей для динамичного развития и процветания", - подчеркнул он.
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В миреСергей ЛавровРоссияСШАНАТОЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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