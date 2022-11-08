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Wildberries будет проверять товары через сервис Росаккредитации - РИА Новости, 08.11.2022
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Wildberries будет проверять товары через сервис Росаккредитации
Wildberries будет проверять товары через сервис Росаккредитации - РИА Новости, 08.11.2022
Wildberries будет проверять товары через сервис Росаккредитации
Wildberries будет проверять товары на своей площадке через сервис Росаккредитации, проверенная оригинальная продукция будет отмечена специальным знаком,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:21
2022-11-08T10:21
экономика
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
wildberries
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Wildberries будет проверять товары на своей площадке через сервис Росаккредитации, проверенная оригинальная продукция будет отмечена специальным знаком, сообщает пресс-служба маркетплейса."Wildberries запустил дополнительную верификацию товаров на онлайн-площадке: прошедшая проверку продукция отмечается специальным знаком… Проверка документов осуществляется через сервисы Росаккредитации онлайн и в автоматическом режиме. После подтверждения документов в карточке товара появляется отметка "Подтвержден сертификат/декларация", - говорится в сообщении.В первую очередь дополнительную проверку проходят такие социально значимые товары, как продукты питания, детская продукция, косметика, одежда.Уточняется, что для начала процедуры верификации, предпринимателям необходимо в карточках товара внести информацию о наличии и сроке действия сертификата или декларации о соответствии.До этого онлайн-площадка начала сотрудничество с Роскачеством - товары, которые прошли проверку и сертификацию в этой организации, стали выделяться государственным Знаком качества на маркетплейсе.
https://ria.ru/20221103/moshennichestvo-1829138718.html
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экономика, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), wildberries
Экономика, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Wildberries
10:21 08.11.2022
 
Wildberries будет проверять товары через сервис Росаккредитации

Wildberries проверит товары через сервис Росаккредитации и отметит оригинальную продукцию

© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в медиабанкРесепшн и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
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Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Wildberries будет проверять товары на своей площадке через сервис Росаккредитации, проверенная оригинальная продукция будет отмечена специальным знаком, сообщает пресс-служба маркетплейса.
"Wildberries запустил дополнительную верификацию товаров на онлайн-площадке: прошедшая проверку продукция отмечается специальным знаком… Проверка документов осуществляется через сервисы Росаккредитации онлайн и в автоматическом режиме. После подтверждения документов в карточке товара появляется отметка "Подтвержден сертификат/декларация", - говорится в сообщении.
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В первую очередь дополнительную проверку проходят такие социально значимые товары, как продукты питания, детская продукция, косметика, одежда.
Уточняется, что для начала процедуры верификации, предпринимателям необходимо в карточках товара внести информацию о наличии и сроке действия сертификата или декларации о соответствии.
"В планах до конца года проверить не менее 25 миллионов товаров. Благодаря сервису Росаккредитации и участию крупных торговых площадок, контрафакта при продаже на маркетплейсах становится меньше", - подчеркнул заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев.
До этого онлайн-площадка начала сотрудничество с Роскачеством - товары, которые прошли проверку и сертификацию в этой организации, стали выделяться государственным Знаком качества на маркетплейсе.
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ЭкономикаФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)Wildberries
 
 
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