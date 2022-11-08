https://ria.ru/20221108/wildberries-1829869604.html

Wildberries будет проверять товары через сервис Росаккредитации

Wildberries будет проверять товары через сервис Росаккредитации - РИА Новости, 08.11.2022

Wildberries будет проверять товары через сервис Росаккредитации

Wildberries будет проверять товары на своей площадке через сервис Росаккредитации, проверенная оригинальная продукция будет отмечена специальным знаком,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:21

2022-11-08T10:21

2022-11-08T10:21

экономика

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

wildberries

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Wildberries будет проверять товары на своей площадке через сервис Росаккредитации, проверенная оригинальная продукция будет отмечена специальным знаком, сообщает пресс-служба маркетплейса."Wildberries запустил дополнительную верификацию товаров на онлайн-площадке: прошедшая проверку продукция отмечается специальным знаком… Проверка документов осуществляется через сервисы Росаккредитации онлайн и в автоматическом режиме. После подтверждения документов в карточке товара появляется отметка "Подтвержден сертификат/декларация", - говорится в сообщении.В первую очередь дополнительную проверку проходят такие социально значимые товары, как продукты питания, детская продукция, косметика, одежда.Уточняется, что для начала процедуры верификации, предпринимателям необходимо в карточках товара внести информацию о наличии и сроке действия сертификата или декларации о соответствии.До этого онлайн-площадка начала сотрудничество с Роскачеством - товары, которые прошли проверку и сертификацию в этой организации, стали выделяться государственным Знаком качества на маркетплейсе.

https://ria.ru/20221103/moshennichestvo-1829138718.html

https://ria.ru/20221013/feyki-1823754883.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), wildberries