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На выплаты по уходу за инвалидами в МО выделят около 250 млн рублей - РИА Новости, 08.11.2022
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Новости Подмосковья
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На выплаты по уходу за инвалидами в МО выделят около 250 млн рублей
На выплаты по уходу за инвалидами в МО выделят около 250 млн рублей - РИА Новости, 08.11.2022
На выплаты по уходу за инвалидами в МО выделят около 250 млн рублей
В Подмосковье в 2023 году выделят 248 миллионов рублей на выплаты по уходу за инвалидами. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:34
2022-11-08T17:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году выделят 248 миллионов рублей на выплаты по уходу за инвалидами. Об этом сообщил телеканал "360".Каждый месяц люди, которые ухаживают за инвалидами I или II группы, получают специальные выплаты. Их размер составляет около 28 тысяч рублей, что приравнивается к двум прожиточным минимумам. Подобная мера поддержки действует в регионе с 2018 года. В течение последних шести месяцев за услугой обратились 750 человек.Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что Подмосковье стало первым регионом, в котором начали делать такие выплаты. На реализацию этих целей в 2023 году власти заложили 248 миллионов рублей.Обратиться за выплатой можно с помощью портала госуслуг Московской области. Вся информация располагается в разделе "Соцподдержка" – "Субсидии и компенсации". Кроме того, написать заявление можно в МФЦ.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
17:34 08.11.2022
 

На выплаты по уходу за инвалидами в МО выделят около 250 млн рублей

CC0 / / Знак "Инвалид"
Знак Инвалид - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году выделят 248 миллионов рублей на выплаты по уходу за инвалидами. Об этом сообщил телеканал "360".
Каждый месяц люди, которые ухаживают за инвалидами I или II группы, получают специальные выплаты. Их размер составляет около 28 тысяч рублей, что приравнивается к двум прожиточным минимумам. Подобная мера поддержки действует в регионе с 2018 года. В течение последних шести месяцев за услугой обратились 750 человек.
Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что Подмосковье стало первым регионом, в котором начали делать такие выплаты. На реализацию этих целей в 2023 году власти заложили 248 миллионов рублей.
Обратиться за выплатой можно с помощью портала госуслуг Московской области. Вся информация располагается в разделе "Соцподдержка" – "Субсидии и компенсации". Кроме того, написать заявление можно в МФЦ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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