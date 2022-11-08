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СМИ назвали проблемы, мешающие голосованию на некоторых участках в США - РИА Новости, 08.11.2022
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СМИ назвали проблемы, мешающие голосованию на некоторых участках в США
СМИ назвали проблемы, мешающие голосованию на некоторых участках в США - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ назвали проблемы, мешающие голосованию на некоторых участках в США
Перевод часов на зимнее время, технические проблемы с устройствами подсчета голосов и запугивание избирателей мешают голосованию на промежуточных выборах на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T22:20
2022-11-08T22:23
в мире
сша
техас
нью-джерси
выборы в конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Перевод часов на зимнее время, технические проблемы с устройствами подсчета голосов и запугивание избирателей мешают голосованию на промежуточных выборах на некоторых участках в США, сообщают СМИ.В округ входят несколько городов, говорится в сообщении. Ведется работа по устранению проблем, цитирует телеканал местные власти. В сообщении говорится, что проблемы с техникой могут затянуть подсчет голосов в округе.На некоторых участках в Техасе проблемы наблюдаются с устройствами для регистрации избирателей, сообщает телеканал. Причиной стал воскресный перевод часов на зимнее время, говорится в сообщении.Также в Техасе темнокожие избиратели пожаловались на запугивания со стороны работников участков, судье пришлось удалить тех, в чей адрес поступили такие обращения, сообщает телеканал.Телеканал NBC News цитирует чиновников из штата Северная Каролина, которые говорят о столкнувшихся с запугиванием на участках избирателями. О приставаниях и запугиваниях чиновникам сообщили избиратели в некоторых округах, в частности возвращающиеся с участков на занятия студенты столкнулись с агрессией, на некоторых участках фотографировали работников избиркомов, на других снимали голосующих, сообщает телеканал. Власти называют инциденты единичными и разбираются в них, говорится сообщение.Как сообщалось, в штате Луизиана пришлось перенести участок для голосования из-за угрозы взрыва.
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в мире, сша, техас, нью-джерси, выборы в конгресс сша
В мире, США, Техас, Нью-Джерси, Выборы в Конгресс США
22:20 08.11.2022 (обновлено: 22:23 08.11.2022)
 
СМИ назвали проблемы, мешающие голосованию на некоторых участках в США

CNN: технические проблемы и запугивание мешают голосованию на некоторых участках в США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПромежуточные выборы в конгресс в США
Промежуточные выборы в конгресс в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Промежуточные выборы в конгресс в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Перевод часов на зимнее время, технические проблемы с устройствами подсчета голосов и запугивание избирателей мешают голосованию на промежуточных выборах на некоторых участках в США, сообщают СМИ.
"Избиратели округа Мерсер, штат Нью-Джерси голосуют вручную в связи с проблемами с устройствами для голосования", - сообщает CNN.
В округ входят несколько городов, говорится в сообщении. Ведется работа по устранению проблем, цитирует телеканал местные власти. В сообщении говорится, что проблемы с техникой могут затянуть подсчет голосов в округе.
На некоторых участках в Техасе проблемы наблюдаются с устройствами для регистрации избирателей, сообщает телеканал. Причиной стал воскресный перевод часов на зимнее время, говорится в сообщении.
Также в Техасе темнокожие избиратели пожаловались на запугивания со стороны работников участков, судье пришлось удалить тех, в чей адрес поступили такие обращения, сообщает телеканал.
Телеканал NBC News цитирует чиновников из штата Северная Каролина, которые говорят о столкнувшихся с запугиванием на участках избирателями. О приставаниях и запугиваниях чиновникам сообщили избиратели в некоторых округах, в частности возвращающиеся с участков на занятия студенты столкнулись с агрессией, на некоторых участках фотографировали работников избиркомов, на других снимали голосующих, сообщает телеканал. Власти называют инциденты единичными и разбираются в них, говорится сообщение.
Как сообщалось, в штате Луизиана пришлось перенести участок для голосования из-за угрозы взрыва.
Избиратели во время голосования на выборах в конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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В миреСШАТехасНью-ДжерсиВыборы в Конгресс США
 
 
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