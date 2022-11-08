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В 11 штатах открылись участки для голосования на выборах в Конгресс - РИА Новости, 08.11.2022
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В 11 штатах открылись участки для голосования на выборах в Конгресс
В 11 штатах открылись участки для голосования на выборах в Конгресс - РИА Новости, 08.11.2022
В 11 штатах открылись участки для голосования на выборах в Конгресс
Избирательные участки для голосования на выборах в Конгресс открылись во вторник в 06.00 (14.00 мск) в 11 штатах на восточном побережье США, при этом штат... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:22
2022-11-08T22:38
в мире
хантер байден
джо байден
вермонт
сша
промежуточные выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах в Конгресс открылись во вторник в 06.00 (14.00 мск) в 11 штатах на восточном побережье США, при этом штат Вермонт стал единственным, где участки открылись на час раньше, чем в других.Американцы во вторник выбирают весь состав Палаты представителей и треть Сената. Сейчас Конгресс полностью контролируется демократами - однопартийцами президента Джо Байдена. Это позволяло им в течение двух лет контролировать законодательную повестку, фактически лишив республиканцев права голоса в распределении финансовых потоков государства и связанных с ними международных делах.Однако, согласно всем основным прогнозам, Республиканской партии удастся завоевать большинство как минимум в Палате представителей, максимум – в обеих палатах. Агрегатор опросов RealClearPolitics сулит оппонентам демократов по итогам выборов не менее 225 мест в Палате представителей (при необходимых 218) и по меньшей мере 48 мест в Сенате.Предрекаемая оппозиции победа грозит "хромой утке" Байдену блокированию всех его инициатив до конца президентского срока. Наряду с этим, республиканцы ранее заявляли о возможности самим инициировать расследование в отношении Хантера Байдена, сына действующего главы государства.Кроме этого, под угрозой могут оказаться и шансы Байдена на участие в президентской гонке 2024 года. За неделю до промежуточных выборов газета Washington Post сообщила о начале подготовки команды 79-летнего президента к его переизбранию. Однако опрошенные РИА Новости аналитики считают, что, если демократы потерпят болезненное поражение на промежуточных выборах, а рейтинг Байдена в последующие месяцы не восстановится, он подвергнется сильному давлению внутри партии с тем, чтобы уступить дорогу более перспективному кандидату.
https://ria.ru/20221108/vybory-1829828493.html
https://ria.ru/20221106/vybory-1829506312.html
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в мире, хантер байден, джо байден, вермонт, сша, промежуточные выборы в сша
В мире, Хантер Байден, Джо Байден, Вермонт, США, Промежуточные выборы в США
14:22 08.11.2022 (обновлено: 22:38 08.11.2022)
 
В 11 штатах открылись участки для голосования на выборах в Конгресс

В США стартовало голосование на промежуточных выборах в Конгресс

© Sputnik / Златко Ковач / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в штате Вирджиния
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в штате Вирджиния - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Златко Ковач
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Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в штате Вирджиния
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах в Конгресс открылись во вторник в 06.00 (14.00 мск) в 11 штатах на восточном побережье США, при этом штат Вермонт стал единственным, где участки открылись на час раньше, чем в других.
Американцы во вторник выбирают весь состав Палаты представителей и треть Сената. Сейчас Конгресс полностью контролируется демократами - однопартийцами президента Джо Байдена. Это позволяло им в течение двух лет контролировать законодательную повестку, фактически лишив республиканцев права голоса в распределении финансовых потоков государства и связанных с ними международных делах.
Промежуточные выборы в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 00:41
Байден рискует потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов
Однако, согласно всем основным прогнозам, Республиканской партии удастся завоевать большинство как минимум в Палате представителей, максимум – в обеих палатах. Агрегатор опросов RealClearPolitics сулит оппонентам демократов по итогам выборов не менее 225 мест в Палате представителей (при необходимых 218) и по меньшей мере 48 мест в Сенате.
Предрекаемая оппозиции победа грозит "хромой утке" Байдену блокированию всех его инициатив до конца президентского срока. Наряду с этим, республиканцы ранее заявляли о возможности самим инициировать расследование в отношении Хантера Байдена, сына действующего главы государства.
Кроме этого, под угрозой могут оказаться и шансы Байдена на участие в президентской гонке 2024 года. За неделю до промежуточных выборов газета Washington Post сообщила о начале подготовки команды 79-летнего президента к его переизбранию. Однако опрошенные РИА Новости аналитики считают, что, если демократы потерпят болезненное поражение на промежуточных выборах, а рейтинг Байдена в последующие месяцы не восстановится, он подвергнется сильному давлению внутри партии с тем, чтобы уступить дорогу более перспективному кандидату.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 18:00
Опрос: республиканцы пользуются большей поддержкой на выборах в конгресс
 
В миреХантер БайденДжо БайденВермонтСШАПромежуточные выборы в США
 
 
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