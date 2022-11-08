https://ria.ru/20221108/vybory-1829955754.html

В 11 штатах открылись участки для голосования на выборах в Конгресс

В 11 штатах открылись участки для голосования на выборах в Конгресс - РИА Новости, 08.11.2022

В 11 штатах открылись участки для голосования на выборах в Конгресс

Избирательные участки для голосования на выборах в Конгресс открылись во вторник в 06.00 (14.00 мск) в 11 штатах на восточном побережье США, при этом штат... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:22

2022-11-08T14:22

2022-11-08T22:38

в мире

хантер байден

джо байден

вермонт

сша

промежуточные выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах в Конгресс открылись во вторник в 06.00 (14.00 мск) в 11 штатах на восточном побережье США, при этом штат Вермонт стал единственным, где участки открылись на час раньше, чем в других.Американцы во вторник выбирают весь состав Палаты представителей и треть Сената. Сейчас Конгресс полностью контролируется демократами - однопартийцами президента Джо Байдена. Это позволяло им в течение двух лет контролировать законодательную повестку, фактически лишив республиканцев права голоса в распределении финансовых потоков государства и связанных с ними международных делах.Однако, согласно всем основным прогнозам, Республиканской партии удастся завоевать большинство как минимум в Палате представителей, максимум – в обеих палатах. Агрегатор опросов RealClearPolitics сулит оппонентам демократов по итогам выборов не менее 225 мест в Палате представителей (при необходимых 218) и по меньшей мере 48 мест в Сенате.Предрекаемая оппозиции победа грозит "хромой утке" Байдену блокированию всех его инициатив до конца президентского срока. Наряду с этим, республиканцы ранее заявляли о возможности самим инициировать расследование в отношении Хантера Байдена, сына действующего главы государства.Кроме этого, под угрозой могут оказаться и шансы Байдена на участие в президентской гонке 2024 года. За неделю до промежуточных выборов газета Washington Post сообщила о начале подготовки команды 79-летнего президента к его переизбранию. Однако опрошенные РИА Новости аналитики считают, что, если демократы потерпят болезненное поражение на промежуточных выборах, а рейтинг Байдена в последующие месяцы не восстановится, он подвергнется сильному давлению внутри партии с тем, чтобы уступить дорогу более перспективному кандидату.

https://ria.ru/20221108/vybory-1829828493.html

https://ria.ru/20221106/vybory-1829506312.html

вермонт

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хантер байден, джо байден, вермонт, сша, промежуточные выборы в сша