https://ria.ru/20221108/vybory-1829865675.html

Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве России в выборы в США

Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве России в выборы в США - РИА Новости, 08.11.2022

Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве России в выборы в США

В выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а экс-президент США Дональд Трамп, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:05

2022-11-08T10:05

2022-11-08T11:23

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир соловьев (телеведущий)

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а экс-президент США Дональд Трамп, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это, по-моему, сезонное, только не у нас, а у них. Поэтому все в их руках. Если они захотят, видимо, это будет темой номер один. Захотят больше - вообще не будет спокойного места, американские журналисты будут только об этом говорить. Классика, в общем, ничего нового", - в шутку ответила Захарова в эфире "Прямого контакта" с Владимиром Соловьевым на вопрос ведущего, "вмешались ли мы уже в их выборы".В то же время она отметила, что "сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп"."Туда им всем и дорога - все-таки это внутриполитическая история, пусть они наконец начнут говорить о темах, которые волнуют американского избирателя, демократов, республиканцев. И перестанут наконец кивать на внешний фактор в виде России", - добавила Захарова.Во вторник в США пройдут выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство.

https://ria.ru/20221108/vybory-1829767054.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир соловьев (телеведущий), россия, политика