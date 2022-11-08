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Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве России в выборы в США - РИА Новости, 08.11.2022
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Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве России в выборы в США
Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве России в выборы в США - РИА Новости, 08.11.2022
Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве России в выборы в США
В выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а экс-президент США Дональд Трамп, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:05
2022-11-08T11:23
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир соловьев (телеведущий)
россия
политика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а экс-президент США Дональд Трамп, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это, по-моему, сезонное, только не у нас, а у них. Поэтому все в их руках. Если они захотят, видимо, это будет темой номер один. Захотят больше - вообще не будет спокойного места, американские журналисты будут только об этом говорить. Классика, в общем, ничего нового", - в шутку ответила Захарова в эфире "Прямого контакта" с Владимиром Соловьевым на вопрос ведущего, "вмешались ли мы уже в их выборы".В то же время она отметила, что "сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп"."Туда им всем и дорога - все-таки это внутриполитическая история, пусть они наконец начнут говорить о темах, которые волнуют американского избирателя, демократов, республиканцев. И перестанут наконец кивать на внешний фактор в виде России", - добавила Захарова.Во вторник в США пройдут выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство.
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир соловьев (телеведущий), россия, политика
Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Соловьев (телеведущий), Россия, Политика
10:05 08.11.2022 (обновлено: 11:23 08.11.2022)
 
Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве России в выборы в США

Захарова: в американские выборы вмешивается не Россия, а экс-президент США Дональд Трамп

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а экс-президент США Дональд Трамп, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это, по-моему, сезонное, только не у нас, а у них. Поэтому все в их руках. Если они захотят, видимо, это будет темой номер один. Захотят больше - вообще не будет спокойного места, американские журналисты будут только об этом говорить. Классика, в общем, ничего нового", - в шутку ответила Захарова в эфире "Прямого контакта" с Владимиром Соловьевым на вопрос ведущего, "вмешались ли мы уже в их выборы".
В то же время она отметила, что "сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп".
"Туда им всем и дорога - все-таки это внутриполитическая история, пусть они наконец начнут говорить о темах, которые волнуют американского избирателя, демократов, республиканцев. И перестанут наконец кивать на внешний фактор в виде России", - добавила Захарова.
Во вторник в США пройдут выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство.
Официальный сборщик бюллетеней избирательной комиссии округа Кайахога вручает избирателю наклейку Я проголосовал - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Россия выйдет победителем из американских выборов
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир Соловьев (телеведущий)РоссияПолитика
 
 
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