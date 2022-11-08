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Байден рискует потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов

Байден рискует потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов - РИА Новости, 08.11.2022

Байден рискует потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов

Промежуточные выборы пройдут во вторник в США: республиканцы сойдутся с демократами в схватке за конгресс, и, если верить опросам, оппозиция имеет... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T00:41

2022-11-08T00:41

2022-11-08T00:41

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Промежуточные выборы пройдут во вторник в США: республиканцы сойдутся с демократами в схватке за конгресс, и, если верить опросам, оппозиция имеет предпочтительные шансы лишить однопартийцев президента Джо Байдена контроля над законодательной ветвью власти в стране.Демократическое большинство в обеих палатах позволяло администрации первые два года своей работы принимать визионерские законы на триллионы долларов и ограждало от политических нападок. Потеря конгресса стреножит вторую половину президентства Байдена, когда становится возможным многое - от шатдаунов до попыток импичмента.Сайт политической аналитики FiveThirtyEight утверждает, что 40 тысяч раз моделировал разные сценарии выборов, и в 82 случаях из ста большинство в палате представителей доставалось республиканцам. Вероятность республиканской победы в сенате FiveThirtyEight оценивает в 54%.В палате представителей борьба на промежуточных выборах развернется за все 435 "голосующих" мест, в сенате - за 35 из 100, на кону также 36 губернаторских должностей. В обновленном составе конгресс приступит к работе 3 января 2023 года, а до тех пор продолжит функционировать под началом демократов, у которых будет время на завершение расследований против экс-президента Дональда Трампа и выделение новых миллиардов в помощь Украине.Сейчас в палате представителей заседают 220 демократов и 212 республиканцев, еще три места вакантны. Сенат поровну поделен между демократами и республиканцами, но на стороне первых голосует вице-президент Камала Харрис, обеспечивая им большинство в патовых ситуациях.Что волнует избирателяПредпосылки для республиканского реванша за электоральные поражения 2020 года политические аналитики видят в недовольстве американцев инфляцией, рекордной за последние 40 лет, и общей обеспокоенностью положением дел в экономике, где возможны рецессия, повышение кредитных ставок и рост безработицы. Свою роль сыграл недавний "джерримандеринг" - проводимая раз в десятилетие перекройка границ избирательных округов, которая, как считается, оказалась на руку республиканцам."Негативное восприятие экономической ситуации, недовольство инфляцией в особенности, наносят урон демократическим кандидатам при том, что подавляющее большинство избирателей отрицательно оценивает достижения Байдена в этой ключевой сфере. Партия во власти всегда теряет места на первом сроке своего президента, и она почти всегда проигрывает, когда электорат обеспокоен экономикой. В 2022 году оба этих фактора играют на руку республиканским кандидатам", - сказал РИА Новости профессор Техасского университета в Остине Джошуа Бланк.В последние сто с лишним лет партия, занимающая Белый дом, как правило, проигрывала промежуточные выборы первого президентского срока. Исключениями стали 1934 год - разгар Великой депрессии, 1998-й, когда пытались объявить импичмент президенту Биллу Клинтону, и 2002-й - после терактов 11 сентября.Сторонники Байдена контратакуют, списывая инфляцию на внешние факторы, пугая и мобилизуя электорат перспективой запрета абортов в случае победы республиканцев, обещая списать десяткам миллионам американцев образовательные кредиты на 20 тысяч долларов. В ход пошла и демонизация соперников. Заявляя, что на кону будущее американской демократии и важнее выборов в истории не было, президент припомнил им штурм Капитолия и отказ Трампа признавать поражение 2020 года. Большие надежды демократы, очевидно, возлагали на репродуктивные свободы, лишившиеся летом федеральных гарантий по решению консервативного большинства в верховном суде. Однако тема не смогла ощутимо всколыхнуть избирателя и постепенно отошла на второй план."Демократы продолжат делать упор на темы доступа к абортам, контроля над оружием и окружающей среды. Однако, если дискурс не будет перехвачен событиями внешнего характера или значительной юридической эскалацией в отношении бывшего президента Трампа, то отвлечь внимание избирателей от экономики будет сложно", - сказал Бланк.Опрос, проведенный исследовательским центром Pew, показал, что экономика для американцев - электоральная тема номер один. На первое место ее в контексте предстоящего голосования поставили 79% зарегистрированных избирателей, далее идут "будущее демократии", образование, здравоохранение, энергетическая политика и преступность. Аборты заняли девятое место, внешняя политика - 12-е."В июне я думала, что аборты повлияют на то, как люди будут голосовать на промежуточных выборах, но мы живем в постоянном цикле потрясений. Я не знаю, получим ли мы тот эффект, на который рассчитывали", - сказала РИА Новости политическая активистка Риа Томпсон-Вашингтон.Что изменят выборыПри поддержке конгресса, пусть и не всегда безоговорочной, Байдену за первые два года у власти удалось провести законы о коронавирусном стимулировании экономики почти на два триллиона долларов, полутриллионных инфраструктурных инвестициях, вложениях 700 миллиардов в социальную сферу и экологию, выделении почти 300 миллиардов на развитие полупроводниковых производств в США.Переход палаты представителей под контроль республиканцев со сменой спикера и руководства всех комитетов будет означать ревизию приоритетов парламентской работы. Борьба с изменением климата или ужесточение правил владения оружием уступят место инициативам, направленным на развитие углеводородной энергетики, ограничение миграции или репродуктивных свобод. Республиканцы обещают положить конец затратным предложениям, особенно социальной направленности. Исполнительной власти придется либо искать компромисс с законодателями, либо ветировать их начинания. Хроническим явлением могут стать шатдауны - временное прекращение работы федеральных органов власти по причине бюджетных разногласий.Республиканское большинство в палате, очевидно, прекратит резонансное парламентское расследование событий 6 января 2021 года, штурма Капитолия сторонниками Трампа, и, возможно, столь же публично займется изучением зарубежных деловых связей Хантера Байдена и вовлеченности в них его отца - действующего президента США. Не исключено, что дело дойдет до импичмента, однако реальное смещение Байдена, скорее всего, споткнется об отсутствие у республиканцев требуемого большинства в две трети голосов сената.Предметом парламентских расследований, от которых администрация была ограждена первую половину срока своей работы, могут стать миграционная политика, вывод американских войск из Афганистана или генезис коронавирусной пандемии. Сенат под республиканским контролем чреват для Байдена проблемами с назначением высших федеральных чиновников, судей и послов.Выборы в конгресс обещают дать старт президентской гонке 2024 года. СМИ пишут, что Трамп собирается уже в ноябре официально объявить о намерении баллотироваться в надежде оседлать волну энтузиазма от ожидаемого республиканского триумфа. Экс-президенту при этом грозят уголовные дела, а антипатия к нему достаточно велика, чтобы отпугнуть часть республиканского электората, не говоря уже о привлечении представителей противоположного лагеря.Байден тоже увязывает формальное решение о переизбрании с завершением парламентской кампании. В его случае поражение демократов может всколыхнуть дискуссию о целесообразности второго срока с учетом рекордно низких рейтингов и постоянных разговоров о физическом и умственном благополучии 79-летнего хозяина Белого дома.Украинский вопросВнешняя политика, включая конфликт на востоке Европы, долго выглядела предметом межпартийного консенсуса, где республиканцы и демократы соревновались в решимости наказать Россию, поддержать Украину и совместно голосовали за 40-миллиардный пакет помощи ей. Однако на финишной прямой республиканцы, в среде которых традиционно сильны изоляционистские настроения, все чаще стали задавать вопросы об оправданности столь значительных ассигнований.Нынешний лидер республиканского меньшинства и возможный будущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти публично высказался против "открытых чеков" и призвал соотносить эти траты с экономической ситуацией в США. Часть республиканского истеблишмента дистанцировалась от высказываний Маккарти, а демократы поспешили обвинить его в скрытой поддержке России и заговорили о необходимости выделить Украине до конца своего доминирования в конгрессе еще 50 миллиардов долларов.Подобные споры могут повлиять на исход голосования, например, в Огайо, где рейтинги конкурентов близки. В штате, по подсчетам местной телестанции WKYC, есть до 200 тысяч выходцев из Восточной Европы, которые называют украинский конфликт главной темой, способной повлиять на их электоральные предпочтения. Республиканский кандидат в сенаторы Джей Ди Вэнс заявляет, что "абсолютно" поддерживает уменьшение американской помощи Украине, его соперник, демократ Тим Райан, придерживается противоположных взглядов, а нынешний сенатор-республиканец Роб Портман перед выборами посещает Киев и призывает "удвоить" предпринимаемые усилия.Опрос издания Wall Street Journal показал, что число американцев, считающих поддержку Украине избыточной, с марта по октябрь выросло в пять раз – до 30% с 6%, причем линией водораздела стала партийная аффилиация. Из числа поддерживающих Демократическую партию за продолжение помощи высказался 81%, среди сторонников республиканцев таких набралось всего 35%."Они потратили миллиарды и миллиарды на Украину, но не находят средств на инвестиции в некоторых из наших общин. Люди голодают, дети сидят в школе в верхней одежде. У Байдена извращенные приоритеты", - заявила Томпсон-Вашингтон.Не выглядит "ястребом" и сам вожак республиканцев. Трамп регулярно винит Байдена в том, что тот допустил конфликт, чреватый Третьей мировой с ядерной схваткой России и США.Фронда наметилась было среди демократов, когда три десятка конгрессменов отправили письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией. Однако вскоре после того, как послание получило огласку, авторы его отозвали, заявив, что желают военной победы Украине и солидарны с политикой Белого дома.Когда ждать результатовНесмотря на то, что единым днем голосования считается 8 ноября, более 40 миллионов американцев уже приняли участие в выборах или по почте, или в очном режиме. В 2020 году общее число зарегистрированных в США избирателей оценивалось в 168 миллионов человек.Ширящаяся год от года практика досрочного и дистанционного голосования считается выгодной демократам и раздражает республиканцев, которые говорят об угрозе подтасовок и требуют ужесточения процедур.Специалисты предупреждают, что ночь или даже несколько дней после выборов могут не выявить победителя, особенно если соперники будут идти вровень. Более того, в штатах, где разрешена досрочная обработка полученных по почте бюллетеней, возможен "синий мираж" - первоначальное искажение результатов в пользу демократов.Там, где сначала будут подводить итоги очного волеизъявления и только потом вскрывать конверты, не исключен противоположный феномен – "красный мираж" с перевесом в пользу республиканцев.Где-то разрешается принимать бюллетени, отправленные в день выборов, но пришедшие спустя несколько дней.Особняком стоит Джорджия: если ни один из кандидатов в сенаторы не наберет больше 50%, то штат 6 декабря проведет второй тур.

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https://ria.ru/20221022/demokraty-1825842405.html

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