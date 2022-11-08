https://ria.ru/20221108/vybory-1829767054.html

Россия выйдет победителем из американских выборов

Россия выйдет победителем из американских выборов - РИА Новости, 08.11.2022

Россия выйдет победителем из американских выборов

Почему в России такой большой интерес к американским выборам, которые состоятся сегодня? Потому что их результаты скажутся на боевых действиях на Украине, то... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:00

2022-11-08T08:00

2022-11-08T13:31

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Почему в России такой большой интерес к американским выборам, которые состоятся сегодня? Потому что их результаты скажутся на боевых действиях на Украине, то есть на нашей опосредованной войне со Штатами? Да, у некоторых есть такие надежды, но они, мягко говоря, наивны. Америка сейчас не выпустит Украину из своих рук, не уменьшит ставки на поражение России, но тем не менее голосование 8 ноября действительно имеет очень важное значение. И не тактическое, а стратегическое.И его главный результат можно назвать еще до того, как будут подсчитаны голоса избирателей. Он не в том, что республиканцы получат контроль над обеими палатами конгресса (а это практически предрешено) и Белый дом будет вынужден сосредоточиться на противостоянии с оппозиционной партией. Это как раз было обычной практикой для США: после победы на президентских выборах правящая партия зачастую терпит поражение на промежуточных выборах. Так все работало и раньше — до того момента, как в 2016 году в Штатах не начался системный внутриполитический кризис. Суть этого кризиса в том, что проигравшая сторона не признает своего поражения, обвиняя победителя в махинациях, фальсификациях, иностранном вмешательстве. То есть происходит делегитимизация как самих выборов, так и власти. Но если в 2016 году был сделан первый шаг по пути делегитимизации президентской власти (после того как демократы заявили, что избранию Трампа помогло "русское вмешательство"), то сейчас, в 2022-м, будет взята новая высота. Проигравшие демократы объявят нелегитимным конгресс, то есть вторую составляющую видимой американской власти. Третья ее часть — судебная — тоже находится под ударом: демократы не доверяют Верховному суду (особенно после принятого в этом году решения по абортам), слишком правому для них, и хотят его реформировать (увеличив количество судей, чтобы тем самым размыть правое большинство). Но для этого им нужен контроль над конгрессом, а они его потеряют.Да, разговоры про нелегитимность президента ведут и республиканцы, но, как говорится, не они первые начали. Да, если сейчас демократам все-таки удастся путем махинаций с досрочным голосованием (как это было два года назад) помешать республиканцам получить большинство в сенате, о нелегитимности законодательной власти (точнее, ее части — верхней палаты) начнет говорить уже партия Трампа. Но это никак не повлияет на главный результат выборов. А он заключается в том, что сегодня, 8 ноября 2022 года, Штаты делают новый шаг к демонтажу собственной политической системы: они не просто не вылезли из колеи, в которую попали в 2016-м, а еще глубже в ней увязают. И по этой колее они катятся навстречу своему 250-летию, которое будет отмечаться в 2026 году — но кем и где?Потому что до 2026-го будет 2024-й — год президентских выборов. Выборов, о которых уже сейчас можно сказать совершенно точно: их результат не будет признан проигравшими. Неважно, кто победит на них, — важно то, что будет после них. Пока что процесс делегитимизации развивался во всех плоскостях, кроме юридической: нагнетается противостояние, падает доверие к ветвям власти, идет поляризация внутри общества, нарастают ожидания гражданской войны. Но к 2024 году ситуация выйдет на принципиально новый уровень: непризнание итогов выборов практически наверняка выскажут уже отдельные штаты.Неважно, какие — демократические (если победит Трамп) или республиканские (если он проиграет), — важно, что, по сути, начнется процесс распада США. Невозможно сейчас предсказать, как он будет развиваться: ограничится ли дело просто саботажем работы федерального правительства со стороны взбунтовавшихся штатов, или же они попробуют создать некую горизонтальную сеть, которая может со временем стать прообразом нового сепаратистского альянса, новой конфедерации. Невозможно предсказать ни скорость, ни результат процесса развала: он может быть заморожен на несколько лет, его могут попытаться остановить силой (но тут велик риск реальной гражданской войны), он может довольно быстро (по историческим меркам быстро, то есть в течение десятилетия) привести к реальному разделению государства. Но в любом случае прежних Соединенных Штатов уже не будет.Даже сохранившись как единое государство, США очень сильно изменятся, а их глобальные позиции при любых обстоятельствах ослабнут. Противоборство с Китаем будет требовать мобилизации всех глобальных ресурсов страны — и внимание к Европе неизбежно ослабнет. Главная роль в противостоянии и сдерживании России отойдет восточной части Североатлантического блока, то есть Великобритании с ЕС. Но у Великобритании — при всем ее огромном теневом влиянии — нет необходимых ресурсов, а у ЕС нет стратегического интереса для долгосрочного конфликта с Россией из-за Украины, поэтому без сильных и единых Штатов Запад не сможет долго удерживать контроль над западными русскими землями.Да, это оценка ситуации до конца десятилетия, но 8 ноября 2022 года подтверждает, что Штаты упрямо движутся по заданной траектории, продолжая курс, взятый в 2016-м. И нет той силы, которая могла бы увести их с гибельного маршрута. Трамп еще раз попытается, но ему снова не дадут это сделать. А России ничего другого от Америки и не нужно: на внешнем фронте (в первую очередь, естественно, украинском) мы выдержим противостояние с ними, а на внутреннем они все сделают самостоятельно. Победят сами себя.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/vybory-1829669829.html

https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html

https://ria.ru/20221107/vybory-1829619158.html

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авторы, россия, сша, выборы в конгресс сша