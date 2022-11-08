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Промежуточные выборы в США

Промежуточные выборы в США - РИА Новости, 08.11.2022

Промежуточные выборы в США

Промежуточные выборы в США (US midterm elections) – выборы в конгресс США, которые проводятся в середине президентского срока. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T01:11

2022-11-08T01:11

2022-11-08T01:11

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промежуточные выборы в сша

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Промежуточные выборы в США (US midterm elections) – выборы в конгресс США, которые проводятся в середине президентского срока.Согласно Конституции США (1789), все законодательные полномочия принадлежат конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из сената и палаты представителей.Выборы членов палаты представителей и сената конгресса США проводятся в один день – в первый вторник после первого понедельника ноября каждого четного года. Этот день был установлен конгрессом США в 1845 году.В 2022 году они пройдут 8 ноября.Палата представителей является органом общенационального представительства. 435 ее депутатов избираются на два года. Между штатами депутатские места распределяются пропорционально численности населения. В настоящее время наибольшее представительство имеют: Калифорния – 53, Техас – 36, Нью-Йорк – 27, Флорида – 27, Пенсильвания – 18, Иллинойс – 18.Ряд штатов (Аляска, Вермонт, Вайоминг, Делавэр, Монтана, Южная Дакота, Северная Дакота) имеют по одному представителю. Согласно переписи 2020 года, ряд штатов увеличит количество мест в палате представителей (Техас, Флорида, Северная Каролина и др.), некоторые – потеряют (Калифорния, Нью-Йорк, Пенсильвания, Иллинойс, Огайо и др.).Помимо полноправных членов, в палату представителей избираются по одному делегату от Федерального округа Колумбия, острова Гуам, Виргинских островов, Американского Самоа, Северных Марианских островов и Пуэрто-Рико. Они имеют право участвовать в работе палаты и ее комитетов, но лишены права голоса.Конституцией установлены следующие требования к кандидатам: член палаты представителей должен достичь 25 лет, быть гражданином США не менее семи лет и жителем того штата, от которого он избирается.Верхняя палата, сенат, является органом представительства штатов и состоит из 100 сенаторов. Независимо от численности населения каждый из штатов представлен в нем двумя сенаторами. Сенаторы избираются на шесть лет в те же сроки, что и палата представителей. Но в отличие от последней, каждые два года сенат переизбирается на одну треть.Конституцией установлены следующие требования к сенаторам: они должны достичь возраста 30 лет, быть гражданами США не менее девяти лет и жителями того штата, от которого они избираются.На выборах в палату представителей и сенат применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Порог явки отсутствует.Кандидаты в члены конгресса США выдвигаются на первичных выборах (праймериз) Демократической и Республиканской партий. Законодательство ряда штатов допускает безальтернативные выборы. Правом голосовать на выборах обладают граждане США, достигшие на день голосования 18 лет. Не могут голосовать некоторые осужденные за уголовные преступления и недееспособные (в каждом штате свои правила). Каждый штат, кроме Северной Дакоты, требует от граждан регистрации в качестве избирателя. Крайний срок регистрации различный в каждом в штате.Подать заявление на включение в список избирателей можно в местной избирательной комиссии, в Департаменте транспортных средств, также можно зарегистрироваться онлайн или с помощью формы регистрации избирателей по почте.После регистрации избирателю по почте отправляется регистрационная карточка, которая содержит фамилию и имя, домашний адрес и адрес избирательного участка.В некоторых штатах избиратели при регистрации должны заявить о том, какую политическую партию они предпочитают, – это необходимо для организации первичных выборов (праймериз). Федеральное законодательство не содержит детализированных норм, определяющих порядок регистрации и голосования избирателей. Эти вопросы остаются в ведении отдельных штатов.Например, в штатах Мэн и Аляска избиратели ранжируют свой выбор в порядке предпочтения, а не выбирают одного кандидата. Если ни один кандидат не набрал более 50% голосов, набравший наименьшее количество голосов кандидат выбывает, а набранные им голоса переходят к тому, кого избиратели, выбывшего кандидата, поставили на второе место. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет выявлен победитель.Бюллетень в большинстве штатов выдается при предъявлении удостоверения личности.Некоторые штаты требуют от избирателей предъявить документ, удостоверяющий личность, на котором есть фотография, например, водительские права, удостоверение личности государственного образца, военный билет и другие. Другие штаты принимают удостоверение личности без фотографии, например, выписку из банка с указанием имени и адреса или другой документ, который не обязательно имеет фотографию.В том случае, если избиратель не предъявляет удостоверение личности, он может подписать специальное поручительство, удостоверяющее его личность, или сотрудник избирательного участка может поручиться за избирателя. В некоторых штатах избиратели без удостоверения личности могут проголосовать по предварительному бюллетеню. После чего в течение нескольких дней после выборов избиратель должен предъявить удостоверение личности для подсчета предварительного бюллетеня. Если избиратель не возвращается для предъявления удостоверения личности, предварительный бюллетень не засчитывается.Федеральным законодательством предусмотрено, чтобы все штаты требовали удостоверения личности от избирателей, голосующих впервые, которые регистрировались по почте и не подтвердили свою личность во время регистрации. Допустимы альтернативные формы голосования, такие как досрочное голосование, голосование по почте. При этом в каждом штате правила относительно того, кто может принять участие в таком голосовании, различаются. Например, в штатах Калифорния, Колорадо, Гавайи, Невада, Орегон, Вермонт и Вашингтон и в округе Колумбия всем избирателям автоматически рассылаются бюллетени для голосования по почте.В день промежуточных выборов в конгресс во многих штатах проходят выборы губернатора. Законодательство о губернаторских выборах в каждом штате отличается. Сорок восемь из 50 штатов США выбирают губернаторов на четырехлетний срок. Два штата, Нью-Гэмпшир и Вермонт, выбирают губернаторов на двухлетний период. Большинство штатов (36) проводят выборы в промежуточные выборы между президентскими выборами. Три штата, Кентукки, Миссисипи и Луизиана, выбирают губернаторов на межгодовых выборах за год до президентских выборов. Два штата, Нью-Джерси и Вирджиния, выбирают губернаторов на межгодовых выборах через год после президентских выборов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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