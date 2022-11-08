Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли до 40 человек за сутки и один танк
© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Народной милиции ЛНР производят обстрел позиций противника из гранатомета АГС
Бойцы Народной милиции ЛНР производят обстрел позиций противника из гранатомета АГС. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Украинские войска в боях с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики за минувшие сутки потеряли до 40 человек и танк, сообщил во вторник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, две артиллерийские установки и четыре бронетранспортера.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении Филипоненко, которое приводится в Telegram-канале Народной милиции.
По данным Филипоненко, инженерно-саперные подразделения продолжают разминирование на освобожденных от украинских националистов территориях ЛНР. Так, за 7 ноября более семи гектаров территории очищено от взрывоопасных предметов в районах населенных пунктов Березовое и Городище.