https://ria.ru/20221108/vsu-1829873471.html

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2022

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР

Украинские войска в боях с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики за минувшие сутки потеряли до 40 человек и танк, сообщил во вторник... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:37

2022-11-08T10:37

2022-11-08T10:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

иван филипоненко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Украинские войска в боях с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики за минувшие сутки потеряли до 40 человек и танк, сообщил во вторник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, две артиллерийские установки и четыре бронетранспортера."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении Филипоненко, которое приводится в Telegram-канале Народной милиции.По данным Филипоненко, инженерно-саперные подразделения продолжают разминирование на освобожденных от украинских националистов территориях ЛНР. Так, за 7 ноября более семи гектаров территории очищено от взрывоопасных предметов в районах населенных пунктов Березовое и Городище.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, иван филипоненко, вооруженные силы украины