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Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/vsu-1829873471.html
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска в боях с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики за минувшие сутки потеряли до 40 человек и танк, сообщил во вторник... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:37
2022-11-08T10:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
иван филипоненко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Украинские войска в боях с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики за минувшие сутки потеряли до 40 человек и танк, сообщил во вторник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, две артиллерийские установки и четыре бронетранспортера."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении Филипоненко, которое приводится в Telegram-канале Народной милиции.По данным Филипоненко, инженерно-саперные подразделения продолжают разминирование на освобожденных от украинских националистов территориях ЛНР. Так, за 7 ноября более семи гектаров территории очищено от взрывоопасных предметов в районах населенных пунктов Березовое и Городище.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, иван филипоненко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Иван Филипоненко, Вооруженные силы Украины
10:37 08.11.2022
 
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли до 40 человек за сутки и один танк

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Народной милиции ЛНР производят обстрел позиций противника из гранатомета АГС
Бойцы Народной милиции ЛНР производят обстрел позиций противника из гранатомета АГС - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Народной милиции ЛНР производят обстрел позиций противника из гранатомета АГС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Украинские войска в боях с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики за минувшие сутки потеряли до 40 человек и танк, сообщил во вторник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, две артиллерийские установки и четыре бронетранспортера.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении Филипоненко, которое приводится в Telegram-канале Народной милиции.
По данным Филипоненко, инженерно-саперные подразделения продолжают разминирование на освобожденных от украинских националистов территориях ЛНР. Так, за 7 ноября более семи гектаров территории очищено от взрывоопасных предметов в районах населенных пунктов Березовое и Городище.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаИван ФилипоненкоВооруженные силы Украины
 
 
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