https://ria.ru/20221108/vstrecha-1829934799.html

Встреча астанинского формата по Сирии пройдет 22-23 ноября

Встреча астанинского формата по Сирии пройдет 22-23 ноября - РИА Новости, 08.11.2022

Встреча астанинского формата по Сирии пройдет 22-23 ноября

Заседание астанинского формата по Сирии пройдет 22 - 23 ноября, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:22

2022-11-08T13:22

2022-11-08T13:23

война в сирии

михаил богданов

сирия

турция

россия

политика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заседание астанинского формата по Сирии пройдет 22 - 23 ноября, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Встреча будет 22-23 ноября, уже скоро. Есть согласие наших партнеров: страны-гаранты - Турция и Иран, сирийские участники, а также страны, которые имеют статус наблюдателей", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.Богданов отметил, что обсуждалось участие Иордании как страны-наблюдателя, а также Ирака и Ливана. "Это страны, у которых большой интерес к тому, что происходит в Сирии", - подчеркнул он.Богданов также заявил, что продвижение в переговорах с Турцией по перелетам российской авиации в Сирию есть."Есть. Этим занимаются наши авиационные власти. Мы как министерство иностранных дел активно поддерживаем эти усилия, чтобы снять все проблемы, которые иногда возникают", - сказал Богданов, отвечая на вопрос журналистов, есть ли прогресс в переговорах с Анкарой по теме снятия ограничений на перелеты российской авиации в Сирию.

https://ria.ru/20221106/boeviki-1829537314.html

сирия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил богданов, сирия, турция, россия, политика