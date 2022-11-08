https://ria.ru/20221108/vstrecha-1829934799.html
Встреча астанинского формата по Сирии пройдет 22-23 ноября
Встреча астанинского формата по Сирии пройдет 22-23 ноября - РИА Новости, 08.11.2022
Встреча астанинского формата по Сирии пройдет 22-23 ноября
Заседание астанинского формата по Сирии пройдет 22 - 23 ноября, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:22
2022-11-08T13:22
2022-11-08T13:23
война в сирии
михаил богданов
сирия
турция
россия
политика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заседание астанинского формата по Сирии пройдет 22 - 23 ноября, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Встреча будет 22-23 ноября, уже скоро. Есть согласие наших партнеров: страны-гаранты - Турция и Иран, сирийские участники, а также страны, которые имеют статус наблюдателей", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.Богданов отметил, что обсуждалось участие Иордании как страны-наблюдателя, а также Ирака и Ливана. "Это страны, у которых большой интерес к тому, что происходит в Сирии", - подчеркнул он.Богданов также заявил, что продвижение в переговорах с Турцией по перелетам российской авиации в Сирию есть."Есть. Этим занимаются наши авиационные власти. Мы как министерство иностранных дел активно поддерживаем эти усилия, чтобы снять все проблемы, которые иногда возникают", - сказал Богданов, отвечая на вопрос журналистов, есть ли прогресс в переговорах с Анкарой по теме снятия ограничений на перелеты российской авиации в Сирию.
https://ria.ru/20221106/boeviki-1829537314.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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михаил богданов, сирия, турция, россия, политика
Война в Сирии, Михаил Богданов, Сирия, Турция, Россия, Политика
13:22 08.11.2022 (обновлено: 13:23 08.11.2022)
Встреча астанинского формата по Сирии пройдет 22-23 ноября
Замглавы МИД Богданов: встреча астанинского формата по Сирии пройдет 22-23 ноября