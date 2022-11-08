https://ria.ru/20221108/voyna-1829912137.html

В Великобритании рассказали, что может привести страну к войне с Россией

В Великобритании рассказали, что может привести страну к войне с Россией - РИА Новости, 08.11.2022

В Великобритании рассказали, что может привести страну к войне с Россией

Сокращение военного бюджета Британии может привести к конфликту с Россией, заявил глава парламентского Комитета по разведке и безопасности Великобритании... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:12

2022-11-08T12:12

2022-11-08T12:42

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сокращение военного бюджета Британии может привести к конфликту с Россией, заявил глава парламентского Комитета по разведке и безопасности Великобритании Джулиан Льюис изданию Daily Mail.По словам чиновника, правительство Риши Сунака не может позволить себе отказаться от планов по увеличению расходов на оборону до трех процентов от ВВП, поскольку в Москве это посчитают признаком слабости.Вместо этого он предложил членам парламента увеличить расходы на безопасность Соединенного Королевства. "Если мы, Боже упаси, вступим в вооруженный конфликт с Россией, тогда все ресурсы страны будут направлены на военные усилия. Сейчас гораздо лучше инвестировать в сдерживание. Сейчас самое неподходящее время для отказа от выполнения оборонных обязательств", — подытожил чиновник.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20221108/britaniya-1829875676.html

https://ria.ru/20221108/germaniya-1829859093.html

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великобритания

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в мире, риши сунак, владимир путин, россия, великобритания, москва, украина