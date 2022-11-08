https://ria.ru/20221108/virusy-1829892192.html

ВС объяснил, когда можно использовать компьютерные вирусы

ВС объяснил, когда можно использовать компьютерные вирусы - РИА Новости, 08.11.2022

ВС объяснил, когда можно использовать компьютерные вирусы

Россияне могут использовать компьютерные вирусы для образования или проверки собственной техники, но пересылка вредоносной программы хотя бы одному человеку -... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:31

2022-11-08T11:31

2022-11-08T11:31

россия

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне могут использовать компьютерные вирусы для образования или проверки собственной техники, но пересылка вредоносной программы хотя бы одному человеку - уже преступление, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ по делам о киберпреступлениях."Следует иметь в виду, что не образует состава преступления использование такой программы или информации лицом на принадлежащих ему устройствах, не преследующее цели неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и не повлекшее уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств ее защиты (например, в целях проверки уязвимости средств защиты компьютерной информации, к которым у данного лица имеется правомерный доступ, либо в образовательных целях)", - сказано в проекте.При этом предоставление доступа к ней еще кому-либо "любым способом, включая продажу, рассылку, передачу копии на электронном носителе либо с использованием сети интернет" - уже преступление.Санкция статьи 273 УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ" предусматривает до семи лет заключения, в зависимости от последствий хакерской атаки.

https://ria.ru/20200617/1573037487.html

https://ria.ru/20221108/sud-1829889017.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество