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ВС объяснил, когда можно использовать компьютерные вирусы - РИА Новости, 08.11.2022
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ВС объяснил, когда можно использовать компьютерные вирусы
ВС объяснил, когда можно использовать компьютерные вирусы - РИА Новости, 08.11.2022
ВС объяснил, когда можно использовать компьютерные вирусы
Россияне могут использовать компьютерные вирусы для образования или проверки собственной техники, но пересылка вредоносной программы хотя бы одному человеку -... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:31
2022-11-08T11:31
россия
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне могут использовать компьютерные вирусы для образования или проверки собственной техники, но пересылка вредоносной программы хотя бы одному человеку - уже преступление, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ по делам о киберпреступлениях."Следует иметь в виду, что не образует состава преступления использование такой программы или информации лицом на принадлежащих ему устройствах, не преследующее цели неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и не повлекшее уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств ее защиты (например, в целях проверки уязвимости средств защиты компьютерной информации, к которым у данного лица имеется правомерный доступ, либо в образовательных целях)", - сказано в проекте.При этом предоставление доступа к ней еще кому-либо "любым способом, включая продажу, рассылку, передачу копии на электронном носителе либо с использованием сети интернет" - уже преступление.Санкция статьи 273 УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ" предусматривает до семи лет заключения, в зависимости от последствий хакерской атаки.
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россия, общество
Россия, Общество
11:31 08.11.2022
 
ВС объяснил, когда можно использовать компьютерные вирусы

Верховный суд разрешил использовать компьютерные вирусы для образования и проверки техники

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне могут использовать компьютерные вирусы для образования или проверки собственной техники, но пересылка вредоносной программы хотя бы одному человеку - уже преступление, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ по делам о киберпреступлениях.
"Следует иметь в виду, что не образует состава преступления использование такой программы или информации лицом на принадлежащих ему устройствах, не преследующее цели неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и не повлекшее уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств ее защиты (например, в целях проверки уязвимости средств защиты компьютерной информации, к которым у данного лица имеется правомерный доступ, либо в образовательных целях)", - сказано в проекте.
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Названы самые распространенные компьютерные вирусы
При этом предоставление доступа к ней еще кому-либо "любым способом, включая продажу, рассылку, передачу копии на электронном носителе либо с использованием сети интернет" - уже преступление.
"Если действия виновного лица содержат в себе элементы как распространения, так и использования вредоносной компьютерной программы или иной вредоносной компьютерной информации, оба эти действия должны быть указаны в приговоре (например, когда в целях последующего использования вредоносной компьютерной программы самим лицом осуществляется рассылка ее или ее элементов пользователям)", - напомнил ВС РФ.
Санкция статьи 273 УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ" предусматривает до семи лет заключения, в зависимости от последствий хакерской атаки.
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