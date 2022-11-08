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На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации - РИА Новости, 08.11.2022
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На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации
На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации - РИА Новости, 08.11.2022
На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации
Вербовщика запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* задержали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:32
2022-11-08T08:32
происшествия
алтайский край
барнаул
исламское государство
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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Вербовщика запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* задержали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФСБ по региону."В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю пресечена незаконная деятельность террористической направленности иностранного гражданина, 2000 г.р., проживающего на территории региона. Установлено, что, разделяя идеологию, методы и цели международной террористической организации "ИГИЛ"*, запрещённой на территории Российской Федерации, мужчина последовательно, на протяжении определённого времени осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность МТО", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе бесед мужчина оправдывал методы запрещенной организации по борьбе с "неверными", пропагандировал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики террористической направленности, и убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды ИГИЛ*."Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность террористической организации). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя, Центральным районным судом г. Барнаула обвиняемый заключен под стражу", - отмечает пресс-служба.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221024/terakt-1826174353.html
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происшествия, алтайский край, барнаул, исламское государство
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Исламское государство
08:32 08.11.2022
 
На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации

На Алтае задержали мужчину, пытавшегося завербовать знакомого в ИГИЛ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Вербовщика запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* задержали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю пресечена незаконная деятельность террористической направленности иностранного гражданина, 2000 г.р., проживающего на территории региона. Установлено, что, разделяя идеологию, методы и цели международной террористической организации "ИГИЛ"*, запрещённой на территории Российской Федерации, мужчина последовательно, на протяжении определённого времени осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность МТО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе бесед мужчина оправдывал методы запрещенной организации по борьбе с "неверными", пропагандировал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики террористической направленности, и убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды ИГИЛ*.
"Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность террористической организации). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя, Центральным районным судом г. Барнаула обвиняемый заключен под стражу", - отмечает пресс-служба.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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ПроисшествияАлтайский крайБарнаулИсламское государство
 
 
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