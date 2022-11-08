https://ria.ru/20221108/verbovka-1829851177.html
На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации
На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации - РИА Новости, 08.11.2022
На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации
Вербовщика запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* задержали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:32
2022-11-08T08:32
2022-11-08T08:32
происшествия
алтайский край
барнаул
исламское государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Вербовщика запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* задержали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФСБ по региону."В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю пресечена незаконная деятельность террористической направленности иностранного гражданина, 2000 г.р., проживающего на территории региона. Установлено, что, разделяя идеологию, методы и цели международной террористической организации "ИГИЛ"*, запрещённой на территории Российской Федерации, мужчина последовательно, на протяжении определённого времени осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность МТО", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе бесед мужчина оправдывал методы запрещенной организации по борьбе с "неверными", пропагандировал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики террористической направленности, и убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды ИГИЛ*."Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность террористической организации). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя, Центральным районным судом г. Барнаула обвиняемый заключен под стражу", - отмечает пресс-служба.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221024/terakt-1826174353.html
алтайский край
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, барнаул, исламское государство
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Исламское государство
На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации
На Алтае задержали мужчину, пытавшегося завербовать знакомого в ИГИЛ
БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Вербовщика запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* задержали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю пресечена незаконная деятельность террористической направленности иностранного гражданина, 2000 г.р., проживающего на территории региона. Установлено, что, разделяя идеологию, методы и цели международной террористической организации "ИГИЛ"*, запрещённой на территории Российской Федерации, мужчина последовательно, на протяжении определённого времени осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность МТО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе бесед мужчина оправдывал методы запрещенной организации по борьбе с "неверными", пропагандировал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики террористической направленности, и убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды ИГИЛ*.
"Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность террористической организации). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя, Центральным районным судом г. Барнаула
обвиняемый заключен под стражу", - отмечает пресс-служба.
* Запрещенная в России террористическая организация.