https://ria.ru/20221108/verbovka-1829851177.html

На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации

На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации - РИА Новости, 08.11.2022

На Алтае задержали вербовщика международной террористической организации

Вербовщика запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* задержали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:32

2022-11-08T08:32

2022-11-08T08:32

происшествия

алтайский край

барнаул

исламское государство

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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Вербовщика запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* задержали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФСБ по региону."В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю пресечена незаконная деятельность террористической направленности иностранного гражданина, 2000 г.р., проживающего на территории региона. Установлено, что, разделяя идеологию, методы и цели международной террористической организации "ИГИЛ"*, запрещённой на территории Российской Федерации, мужчина последовательно, на протяжении определённого времени осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность МТО", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе бесед мужчина оправдывал методы запрещенной организации по борьбе с "неверными", пропагандировал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики террористической направленности, и убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды ИГИЛ*."Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность террористической организации). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя, Центральным районным судом г. Барнаула обвиняемый заключен под стражу", - отмечает пресс-служба.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221024/terakt-1826174353.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алтайский край, барнаул, исламское государство